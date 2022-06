Van Gaal ziet Wales vooral als stresstest voor reserves Oranje

De citroen van het interlandvoetbal moet tot de laatste druppel worden uitgeperst en dus is de Europese federatie Uefa alweer aan het nadenken over uitbreiding van de Nations League. Het idee grofweg: minder kwalificatiewedstrijden voor het EK, maar meer duels in de Nations League tegen ploegen van hetzelfde niveau. Nederland zou dan meer tegen toplanden gaan spelen en straks minder niemendalletjes tegen pakweg Gibraltar moeten afwerken.

Dit jaar is de Nations League als toernooi nog niet erg serieus te nemen. Oranje presenteerde zich vrijdag tegen België weliswaar zoals bondscoach Louis van Gaal ongeveer voor ogen heeft voor het WK, bij de tegenstander hadden de sterren vooral last van pijntjes of motivatieproblemen. De waarde van die wedstrijd in Brussel (1-4) was hooguit dat die een beter beeld gaf van Van Gaals ideeën voor Qatar als het gaat om tactiek en poppetjes.

Het treffen met Wales woensdagavond is op voorhand een verdere devaluatie van de Nations League. De Britten hebben lang feestgevierd na het bemachtigen van het WK-ticket zondag; voor het eerst in 64 jaar is Wales er weer bij. Maandag had de selectie nog een champagneparty. Bondscoach Rob Page kondigde aan dat oudere spelers rust krijgen tegen Nederland, vermoedelijk ook Gareth Bale en Aaron Ramsey. Ook Van Gaal gaat veel wisselen. Hij wil overbelasting tegengaan en experimenteren met reserves.

Bij afwezigheid van Virgil van Dijk zal Stefan de Vrij, hier op de training in het Cardiff City Stadium, de defensie van het Nederlands elftal leiden. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Intensieve wedstrijd

In het laatste kwartier tegen België zag hij al dat zijn basisspelers vermoeid waren. “Ik heb die spelers niet voor niks twee dagen vrij gegeven. Het was een intensieve wedstrijd die erin gehamerd heeft. Dat heeft ook met de planning van deze wedstrijden te maken, na een lang seizoen. Als zelfs Davy Klaassen moe is, dan zegt dat veel”, zei Van Gaal in Cardiff.

Dus krijgen anderen een kans, woensdagavond. “Over de spelers die tegen België erin stonden, weet ik alles al. Ik wil nu van anderen zien of ze tegen de stress van het Nederlands elftal kunnen. Teun Koopmeiners bijvoorbeeld. Die vond ik geweldig spelen bij Atalanta, maar bij Oranje heeft hij nog niet zijn niveau gehaald. Ik wil van meerdere spelers zien hoe ze daarmee omgaan.”

Dat hoeft niet per se een terugval in kwaliteit te zijn, volgens Van Gaal. Op een training vorige week won het B-team met zwarte hesjes een partijtje van de oranje hesjes (A-team). “In alle jaren die ik bondscoach was, is dat zelden gebeurd. Het zegt heel wat over deze selectie; dat er voldoende kwaliteit is om een hoog niveau te halen.”

Achterin heeft Van Gaal nu zeker wat te kiezen. Waar Nederland voorheen krap in de centrale verdedigers zat, zijn die er nu genoeg. Omdat Virgil van Dijk al op vakantie mocht, is Stefan de Vrij tegen Wales de leider van de defensie. De verdediger van Internazionale kan ook als rechter centrale verdediger spelen, waar Jurriën Timber vrijdag de voorkeur kreeg. Dat is ook de favoriete positie van Matthijs de Ligt.

De Vrij: “Het is alleen maar goed dat er zoveel kwaliteit rondloopt voor die posities. Ik denk dat het wel prikkelt. Als er veel concurrentie is, moet je jezelf laten zien.” Van Gaal vindt het toeval dat er nu meerdere centrale verdedigers geschikt zijn voor Oranje. “Dat ligt niet ineens aan de opleiding ofzo. De genen van de ouders bepalen die kwaliteit.”

Beperkt luxeprobleem

Hij vindt het maar een beperkt luxeprobleem. Al eerder wees Van Gaal erop dat hij met Nathan Aké slechts één linksbenige centrumverdediger heeft. Bruno Martins Indi van AZ kwam er bij gebrek aan beter bij. Ook in de spitsen zit Nederland, op Bergwijn en Depay na, niet ruim. En dan de doelmannen. “Jasper Cillessen levert altijd in Oranje, maar hij speelde dit seizoen weinig. We nemen een risico met hem. We hebben een tekort aan talentrijke keepers.”

Dus nee, antwoordde Van Gaal, hij loopt nog lang niet de polonaise na de fraaie start tegen België. Resultaten doen er, zeker in de Nations League, niet toe. Op een vraag van een Britse verslaggever erkende hij dinsdagavond zich helemaal niets te herinneren van de uitzwaaiwedstrijd onder zijn leiding in 2014, net voor het WK, ook tegen Wales (2-0). “Ik herinner mij alleen evaluaties, momenten in het team. Ik kijk vooruit, nu naar het WK. Dát is ons doel.”