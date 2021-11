Van Gaal ziet leeg stadion als gevolg van gebrek aan leiderschap Rutte

Aanvoerder Virgil van Dijk deed eerder deze week nog een oproep aan de fans om het Nederlands elftal met extra steun over de drempel richting het WK in Qatar te helpen. Maar de Rotterdamse Kuip zal dinsdag tijdens de – waarschijnlijk – beslissende wedstrijd tegen Noorwegen stil en leeg blijven. Dat is het gevolg van het kabinetsbesluit dat er voorlopig geen publiek welkom is bij sportwedstrijden om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Bondscoach Louis van Gaal vertelde gisteren na aankomst in Montenegro tegen zijn spelers dat ze dinsdag zonder publiek moeten spelen. “Zo gaat de oproep van Virgil helaas de mist in”, zei Van Gaal op een persconferentie voor de laatste training in Podgorica.

“Ik vind het heel jammer. Mochten we ons kwalificeren, dan zou dat een moment van verbondenheid en vreugde voor het Nederlandse volk zijn. Dat gaat nu verloren omdat het stadion leeg is. De spelers zijn wel gewend aan een leeg stadion, die invloed is niet zo groot als we soms denken. Maar met steun van het publiek kun je wel altijd wat meer.”

Niet logisch

Van Gaal sloot zich aan bij het standpunt van zijn werkgever KNVB die er vooral op wees dat de volle stadions door de inzet van de QR-codes weinig besmettingen hebben opgeleverd. “Ik begrijp dat corona veel belangrijker is dan voetbal, maar dit is niet logisch nadenken. Ik snap de maatregel niet.”

De bondscoach zei ‘geen expert’ te zijn, maar gaf vervolgens wel zijn mening. In zijn ogen is de coronacrisis in Portugal, waar hij woont, veel beter aangepakt. Daar ligt de vaccinatiegraad op 98 procent. “Als je een maatregel neemt moet je controleren en handhaven. Dat is niet gebeurd in Nederland. Dat is ook een kwestie van leiderschap. Rutte is de leider van het volk”, zei Van Gaal. “De Portugees is volgzaam, die gaat niet discussiëren over een mondkapje. Dat is een ander volk dan het Nederlandse, dat altijd denkt het beter te weten. Dat doe ik ook, maar ik heb er verstand van. Dat is het verschil.”

Wie speelt er op de vleugels?

Vanwege corona mogen er vanavond bij de voorlaatste WK-kwalificatie-interland tegen Montenegro (20.45 uur) in het kleine Gradski-stadion maar iets meer dan 4000 van de 6100 stoeltjes bezet zijn. Nederland kan het ticket voor Qatar nu al binnenslepen. Dan moet het zelf winnen van het Balkanland en moet Noorwegen punten laten liggen tegen Letland. De nummer twee in de poule moet in de play-offs in maart met elf andere landen gaan strijden om de laatste drie WK-tickets. “Ons rechtstreeks kwalificeren is heel belangrijk”, zei Van Gaal. Hij wil de interlandperiodes in 2022 immers gebruiken om zijn voorkeurssysteem (5-3-2) erin te gaan slijpen. Die tijd was er tot nu toe niet. Ook tegen Montenegro treedt Oranje nog aan in 4-3-3. De afwezige vleugelaanvallers Cody Gakpo en Steven Berghuis zullen naar verwachting door Arnaut Danjuma op links en Donyell Malen op rechts vervangen worden.

Nederland won het eerste duel met Montenegro in september met 4-0. In de ogen van Van Gaal werd Oranje in de eerste twintig minuten ‘weggespeeld’ door de nummer 73 van de Fifa-ranglijst. Sterspeler Stefan Jovetic, nu in dienst bij Hertha BSC, was er toen niet bij en zal ook vanavond niet in actie komen. De reden: hij is besmet met corona.

