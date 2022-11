Van Gaal: ‘Wij maken grote kans om wereldkampioen te worden’

Alsof ze de uitslag van het examen van de middelbare school kregen; zo konden de spelers die ‘gezakt’ zijn voor het WK vrijdagmorgen tussen half negen en tien uur een telefoontje verwachten. Louis van Gaal belde elf spelers om hen af te zeggen, via facetime, dus met beeld. Sommigen lagen nog in bed. “Ik heb naakte spelers gezien”, zei de bondscoach later in Zeist. Hij had het pittige gesprekken gevonden. “Ik heb ook wel tranen in de ogen gezien bij bepaalde spelers.”

Pijnlijk telefoontje

Het pijnlijkste telefoontje pleegde de bondscoach niet zelf. Jasper Cillessen werd gebeld door keeperstrainer Frans Hoek. Die zou daarna woest hebben gereageerd. “Ik vind het jammer dat ik het niet zelf naar hem kon verwoorden, maar ik kan niet iedereen bellen. Frans heeft altijd contact met de keepers onderhouden, al een jaar lang, daar ga ik nu niet tussen zitten”, was de verdediging van Van Gaal.

De reden om de 63-voudig international thuis in Groesbeek te laten? Van Gaal begon over de criteria waarop alle spelers beoordeeld zijn: hun prestaties in Oranje (‘hebben ze geleverd?’), hun actuele vorm bij hun club en of ze wel genoeg teamspeler zijn. Vooral dit laatste benadrukte Van Gaal na een vraag over Cillessen, over wiens persoonlijkheid de laatste tijd veel gediscussieerd werd.

‘Ik ga mijn spelers niet afvallen’

“Wij gaan nu naar een toernooi waarin mensen vijf weken bij elkaar zijn. Niet altijd wordt de beste speler gekozen, wel wat in mijn ogen de beste teamspeler is.” Rond Cillessen was de afgelopen dagen ook rumoer in zijn privéleven, vanwege een kind dat hij heeft bij een vriendin in Spanje. Of dat een rol had gespeeld? Van Gaal: “Daar ga ik niet op in. Ik ga mijn spelers niet afvallen.”

Feyenoord-keeper Justin Bijlow, die de vorige interlandperiode niet eens werd geselecteerd, lijkt nu met Remko Pasveer van Ajax uit te gaan vechten wie in Qatar bij Oranje onder de lat begint. Mark Flekken, momenteel sterk op dreef bij Freiburg in de Bundesliga, viel af. Andries Noppert van Heerenveen gaat wel mee. Hij is met zijn lengte (2,03 meter) en lange armen de beoogde ‘penaltykiller’, de man die à la Tim Krul in 2014 in het veld komt als strafschoppen een beslissing moeten brengen. “Er zit een killer onder deze drie maar wie dat is moet een verrassing blijven. Dan is de suspense groter bij de tegenstander”, zei Van Gaal die vindt dat Noppert de enige keeper is die momenteel in vorm is.

Hele rechterflank

Noppert keepte nog nooit in het Nederlands elftal. Xavi Simons en Jeremie Frimpong moesten zich tot dusver alleen voor Jong Oranje in Zeist melden, maar maken nu meteen de stap naar het grote WK. Simons (19) dwong dat af met zijn sterke spel bij PSV en Frimpong is bij Bayer Leverkusen in Duitsland gewend om als wingback de hele rechterflank te bestrijken. De Ghanese Amsterdammer, die geen Nederlands spreekt, is het systeem gewend dat Van Gaal wil gaan spelen. Hij wordt daardoor gezien als een betere stand-in voor Denzel Dumfries dan Ajacied Devyne Rensch. Die viel af.

Simons kan een creatieve joker zijn die zowel op ‘tien’ als rechts voorin kan invallen. Om zijn creativiteit overleefde ook Noa Lang de schifting. Van Gaal: “Lang kan een wedstrijd openbreken, in hele korte tijd, ook als invaller nu bij Club Brugge.” Zorgen heeft Van Gaal over Memphis Depay. Hij speelde sinds eind september geen wedstrijd meer door een spierblessure. Depay is nu ‘medisch fit’, maar nog niet klaar om tegen Senegal op 21 november te starten. “We moeten hem gaan opbouwen.” Vincent Janssen zal hem vervangen in de basis, verklapte Van Gaal al. Luuk de Jong en Wout Weghorst worden voor een opportunistisch ‘plan-B’ achter de hand gehouden.

Vertrouwen in Ajacieden

Als het om aanvallende creativiteit gaat, was de selectie die in 2014 brons pakte op het WK beter, vindt Van Gaal. Excellente spelers van het kaliber Robin van Persie, Wesley Sneijder en Arjen Robben heeft dit Oranje niet. “Maar de gemiddelde kwaliteit van deze groep is veel hoger dan in 2014.” Dat veel spelers niet in topvorm zijn (‘dat heb ik ook geconstateerd’), bijvoorbeeld de Ajacieden Blind, Klaassen, Bergwijn en Timber, vindt hij niet alarmerend. “In het Nederlands elftal hebben ze altijd geleverd.”

En dus gaat Van Gaal voor niets minder dan de wereldtitel. “Bij het vorige bestuur van de KNVB was de kwartfinale de doelstelling”, aldus Van Gaal. “De kwartfinale halen is realistisch. Maar wij maken grote kans om wereldkampioen te worden. Er zijn maar weinig trainers die dat durven uit te spreken. Ik zou niet tevreden zijn met de kwartfinale, maar de KNVB wel.” Op dat moment riep directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen, die de persconferentie achterin de zaal volgde, dat het doel van de bond wel degelijk is om wereldkampioen te worden. “Dat vind ik wat overdreven”, reageerde Van Gaal. “Daar staat Louis van Gaal verkleed als vrouw!”

Ajax blijft hofleverancier Devyne Rensch en Brian Brobbey behoren tot de afvallers, maar Ajax blijft met zeven spelers hofleverancier van de WK-ploeg. Volgens bondscoach Louis van Gaal zitten er geen grote verrassingen in zijn selectie. “Ik heb al honderd keer aangegeven dat dit een fantastische groep is.” Daar wilde hij zoveel mogelijk aan vast houden. De definitieve selectie: Keepers: Bijlow (Feyenoord), Pasveer (Ajax) en Noppert (sc Heerenveen). Verdedigers: Van Dijk (Liverpool), Aké (Manchester City), Blind (Ajax), Timber (Ajax), Dumfries (Internazionale), De Vrij (Internazionale), De Ligt (Bayern München), Malacia (Manchester United). en Frimpong (Leverkusen). Middenvelders: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Berghuis (Ajax), Klaassen (Ajax), Koopmeiners (Atalanta Bergamo), De Roon (Atalanta Bergamo), Taylor (Ajax) en Simons (PSV). Aanvallers: Gakpo (PSV), Depay (FC Barcelona), Bergwijn (Ajax), Janssen (Royal Antwerp FC), Luuk de Jong (PSV), Lang (Club Brugge) en Weghorst (Besiktas).

Lees ook:

Amateurvoetballers staakten in 1980 vanwege Oranjes deelname aan het mini-WK in Uruguay

De roep om een boycot van het WK in Argentinië in 1978 is bekend. Maar in de winter van 1980 was er in Nederland ook een protest tegen de KNVB vanwege een voetbaltoernooi van Oranje in Uruguay. Onder meer Frits Barend weigerde te spelen.