Van Gaal? Spelers Oranje willen liefst ‘op dezelfde voet verder’

Ruim acht maanden na de laatste interland tegen Estland (5-0) kwam het Nederlandse elftal maandag op de KNVB-campus als groep voor het eerst weer bij elkaar in de sfeer van een vrolijke reünie. “Iedereen is blij. Het was één geroezemoes in het spelershotel", zei Dwight Lodeweges, de man (62) die de honneurs als bondscoach waarneemt tijdens de interlands van vrijdag en maandag tegen Polen en Italië in een lege Johan Cruijff Arena.

Maar over die poulewedstrijden in de Nations League ging het amper, maandag in Zeist. Vanwege het geringe belang van dat toernooi, waarvan de finales volgend jaar pal voor het EK in juni gepland staan. Al deed Lodeweges zijn best het als serieuze duels te benaderen. “Het zijn echte potten tegen toplanden”, zei de interimmer. Logisch, de ex-trainer van onder andere Heerenveen, PEC en NEC staat voor ‘een mooi klusje', het mooiste in zijn loopbaan. “Leuk, spannend en prachtig om te doen.”

Waar het wel over ging in Zeist? Een beetje over de transfer van Ajacied Donny van de Beek naar Manchester United. Hij ontbrak nog op de eerste training van Oranje wegens de medische keuring. “Goed voor hem, voor het Nederlands voetbal en een prachtige club voor een Nederlands elftal-speler”, sprak aanvoerder Virgil van Dijk.

Spelersraad deelde mening met directie KNVB

Nee, het ging toch vooral over de vraag wie Ronald Koeman moet opvolgen als bondscoach. Lodeweges zelf blijft in elk geval niet tot en met het EK op die stoel. “Er gaat iemand anders komen, dat is de bedoeling.” De spelersraad heeft de mening van de selectie over invulling inmiddels gedeeld met de bondsdirecteuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma, zei Van Dijk.

Eén naam zoemde er nadrukkelijk door de Zeister bossen. Louis van Gaal liet dit weekend via de NOS weten dat hij er voor openstaat als herintreder Oranje te gaan leiden. Maar zou dat wel een logische keuze zijn? Subtiel gaf Van Dijk een paar hints. Zo heeft hij de naam van Van Gaal niet genoemd in het gesprek met de directie. “Ik heb nooit met hem gewerkt en kan vrij weinig over hem zeggen. Ik heb geen ervaring met hem. Het is logisch dat zijn naam wordt genoemd, maar de directie maakt de keuze.”

‘De spelers zijn heel tevreden over deze staf’

De captain van Liverpool liet ook blijken dat de spelers de onder Koeman opgebouwde sfeer, speelwijze en samenstelling van de selectie graag willen behouden. Van Dijk: “Wij willen op dezelfde voet verder.” En: “De spelers zijn heel tevreden over Dwight en de rest van de staf, alles heel goed is gegaan.”

Past Van Gaal dan in dat profiel? Die staat erom bekend graag zaken op de schop te nemen en zeer dominant te zijn. Koeman was juist een man van het delegeren. “Hij liet al het grondwerk aan ons assistenten over. De tegenstanders bekijken, de training geven, een plan voor speelwijze maken. Hij was zelf vooral bezig met het managen van het team. Geweldig dat iemand zo durft los te laten en zijn staf volledig vertrouwt”, zei Lodeweges. Een tikkeltje cynisch: “Maar als KNVB nu iemand wil halen die 28 assistenten meeneemt, is dat prima.”

Zeker, haastten Lodeweges en Van Dijk te zeggen, ze gunden Koeman het vertrek naar zijn droomclub Barcelona van harte. Van Dijk voelde wel ‘teleurstelling', omdat ‘het klikte’ met die bondscoach. “Het is jammer dat hij is vertrokken.” Wat zou dat met zo'n groep doen als Van Gaal, bepaald geen vriend van Koeman, hem zou opvolgen? Voorlopig hult de KNVB zich in stilzwijgen over de vraag waar ergens naar een Koeman 2.0 wordt gezocht.

Lees ook: De opvolger van Koeman bij Oranje: een gelouterde tussenpaus of keuze voor vernieuwing?

Wat betekent het vertrek van Ronald Koeman voor Oranje? De KNVB kan voor zijn opvolging grofweg vier verschillende wegen inslaan.