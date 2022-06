Van Gaal slijpt aan Oranje, ook qua mentaliteit: ‘Niet gaan etteren’

In Brussel speelt het Nederlands elftal tegen België de eerste van vier wedstrijden waar niemand meer op zit te wachten. De Nations League is een toernooitje dat om commerciële redenen is bedacht door de Uefa. “Het is gek dat deze wedstrijden nu nog moeten worden gespeeld. De kans op blessures is groter. De spelers zouden meer input hierin moeten hebben”, zei Virgil van Dijk donderdagavond voor een training in Brussel.

Om het risico op overbelasting te beperken, kan Oranje er tegen België, Wales (2x) en Polen wel eens vier keer anders uit gaan zien. Voor bondscoach Louis van Gaal staat deze periode volledig in het teken van de voorbereiding op het WK in Qatar. Hij wil ‘andere spelers’ aan het werk zien, ook op de trainingen. “Ik moet een WK-selectie maken die op elkaar vertrouwt. Die om kan gaan met het feit dat je niet speelt en dat je dan niet gaat etteren. Daarop ga ik een selectie maken. Op kwaliteit maar ook op mentaliteit.”

Niet etteren. Mentaliteit. Blijkbaar heeft Van Gaal van het hameren op de juiste instelling en het teambelang in deze interlandperiode een speerpunt gemaakt. In dat licht moet ook het thuislaten van Georginio Wijnaldum worden gezien. In pittige bewoordingen lichtte Van Gaal dat maandag toe. Zijn betoog kwam erop neer dat Wijnaldum onder hem niet had gepresteerd en wat omfloerst zei hij dat aan diens gedrag in de vorige periode wel wat schortte. Voor Oranje had niemand een ‘automatische rittenkaart’. Guus Til was tenminste iemand die zonder morren op de bank zit.

Pragmatisch

Het was een helder signaal. Toen Van Gaal vorig jaar de failliete boedel van Frank de Boer had overgenomen, boog hij nog pragmatisch mee met de spelers in hun wens om in een 4-3-3-systeem te spelen. Kwalificatie voor het WK was het enige dat telde. Ook in maart prees hij bij aanvang van het trainingskamp de prachtige sfeer onderling.

Maar Van Gaal weet ook dat een te amicaal klimaat het risico van pappen en nathouden en lethargie in zich heeft. Het draait om presteren en daar horen ‘harde beslissingen’ bij, zei hij. En geen heilige huisjes. Daarbij staat bij hem altijd het team voorop. Iedereen die dat ondermijnt, of zijn gezag, ondervindt problemen.

Al zijn hele leven werkt hij graag met jonge, gretige spelers, kneedbaar naar zijn filosofie. In zijn eerste periode als bondscoach ging het wringen toen de jonge Ajacieden waarmee hij eerder succes had wat oudere vedetten waren geworden. In zijn tweede periode haalde hij onervaren jongens uit de eredivisie als Martins Indi, De Guzman, Depay, Clasie én de jonge Wijnaldum er bewust bij en gaf hij een teamspeler pur sang als Dirk Kuijt een belangrijke rol.

Met Wesley Sneijder, een ster die de Champions League had gewonnen, creëerde hij voor het WK in 2014 een conflictje. Hij ontnam hem zijn aanvoerdersband. Deze week ontkende Van Gaal een parallel met Wijnaldum nu, maar die is er. Van Gaal weet nu heus wel dat Wijnaldum een veel betere speler is dan Til. Maar op privileges hoeft niemand te rekenen.

Spelsysteem

De altijd sluimerende discussie over het beoogde spelsysteem op het WK smoort hij en passant ook. Aanvoerder Virgil van Dijk liet in maart opnieuw blijken dat het klassieke model (4-3-3) zijn voorkeur blijft houden. Van Dijk was in 2020 voor de aanstelling van Frank de Boer sowieso geen groot voorstander van de komst van Van Gaal. Wijnaldum en hij zijn maatjes; ze speelden jaren samen bij Liverpool. Zij zijn van de school-Ronald Koeman, de volgende bondscoach. Die werkte met Van Dijk bij Southampton en Oranje.

Van Dijk liet zich donderdagavond zittend naast Van Gaal diplomatiek uit. “Ik ben niet de bondscoach maar ik vind dat Gini met zijn kwaliteiten altijd in Oranje hoort. Maar, hij zit natuurlijk niet in beste fase carrière en niet heel goed in zijn vel.” Wijnaldum vormde onder Koeman een sterke tandem met Memphis Depay. Die laatste zei deze week dat hij vindt dat Wijnaldum bij deze selectie hoort.

Van Gaal vindt steun voor Promes op sociale media onverstandig Louis van Gaal snapt waarom Memphis Depay het op sociale media heeft opgenomen voor Quincy Promes, die wordt verdacht van poging tot moord en grootscheepse drugshandel. “Hij probeert een medespeler te steunen”, zei de bondscoach donderdag tijdens zijn laatste persconferentie voor het uitduel met België in de Nations League. “Ik vind ook dat je pas schuldig bent als je bent veroordeeld. Maar ik weet niet of het verstandig is om zo te reageren op sociale media. Ik denk zelfs van niet.” “Ik ben trots op het feit dat je staande blijft terwijl mensen, die niets van je privéleven afweten, je veroordelen zonder dat er strafbare feiten zijn bewezen”, schreef Depay op sociale media nadat hij Promes het winnende doelpunt in de Russische bekerfinale had zien maken. “Ik ben Kluivert ook altijd blijven steunen toen hij nog niet was veroordeeld”, verwees Van Gaal naar een dodelijk verkeersongeluk dat Kluivert in 1995 veroorzaakte. “En toen hij wel was veroordeeld, heb ik hem ook proberen te helpen. Dat is ook Louis van Gaal.” Van Gaal heeft Promes niet meer opgeroepen sinds hij wordt verdacht van zware strafbare feiten. “ Maar dat is omdat ik denk dat hij afgeleid is door deze situatie. Hij kan zich niet voldoende imagineren. En iedereen weet hoe belangrijk ik dat vind.”

“Een speler die eerlijk zijn mening geeft, daar heb ik geen moeite mee", zei Van Gaal. Hij zal zich wel afgevraagd hebben hoeveel recht van spreken de huidige generatie heeft. De meeste topspelers van Oranje hebben geen geweldig seizoen achter de rug. De bondscoach weet dat het Nederlands elftal zich vooral tactisch sterk zal moeten wapenen om in Qatar niet heel snel door het ijs te zakken. Op de trainingen lag de hele week het accent op het ‘implementeren van dat systeem’, Van Gaals systeem: 3-4-3. Goed druk zetten van achteruit, dat wil hij zien. In de oefeninterland tegen Duitsland in maart ging dat verkeerd, zei Van Gaal.

Interessant is met welke poppetjes hij dat gaat doen tegen België, nummer twee op de Fifa-ranking. De kans is groot dat Jurriën Timber achterin begint, en Teun Koopmeiners op het middenveld. Door de afzeggingen van Malen en Danjuma is het aannemelijk dat naast Memphis onder meer Gakpo en Bergwijn zullen starten.

Een verslag van België - Nederland is vrijdagavond na de wedstrijd te lezen op www.trouw.nl.

