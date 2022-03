Van Gaal over hét systeem: ideaal voor ploegen die ‘minder top’ zijn

De essentie van de systeemverandering die Louis van Gaal deze week heeft ingezet bij het Nederlands elftal raakte hij vrijdagmiddag aan het einde van zijn persconferentie. De tactiek die hij voor ogen heeft, moet vooral de beperkingen van zijn selectie compenseren. “Kijk naar de Premier League. Daar spelen steeds meer ploegen dit systeem. Daardoor zie je het verschil tussen top en minder top heel klein worden.”

Oranje beschouwt de bondscoach dus als ‘minder top’, waar hij nooit een geheim van heeft gemaakt. Een bevestiging van zijn stelling dat minder getalenteerde teams kunnen verrassen kreeg hij donderdagavond nog. Noord-Macedonië slaagde erin Europees kampioen Italië uit te schakelen voor het WK.

‘Ik heb drie dagen op mijn kamer gebivakkeerd’

Er is een heel klein kansje dat de stunt van het Balkanlandje nog gunstige gevolgen heeft voor Oranje bij de loting voor de WK-poules op 1 april. Nederland kan nu nog groepshoofd worden door zowel Portugal als Denemarken te passeren op de wereldranglijst. Dan moet Portugal dinsdag wel verliezen van Noord-Macedonië en moet Nederland de oefenduels in Amsterdam met Denemarken (zaterdagavond) en Duitsland (dinsdag) winnen. “Ik ga dit met de spelers bespreken. Dat is een doel op zich voor deze oefenwedstrijden. Het grotere doel is het WK. We kunnen zo in de poule een topland ontlopen.”

Van Gaals missie deze week tijdens het trainingskamp in Zeist was veel te oefenen op zijn beoogde WK-systeem. Het ‘Hollandse’ 4-3-3 waarmee hij vorig jaar kwalificatie voor Qatar afdwong, gaat overboord. Door een positieve coronatest moest Van Gaal dinsdag echter in isolatie. Na een negatieve zelftest was hij vrijdagmorgen weer klachtenvrij aanwezig bij de training in Zeist. “Ik heb drie dagen op mijn kamer gebivakkeerd maar ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik wilde. Dankzij de digitale techniek heb ik de meetings gewoon geleid en een training via digitale middelen gevolgd. Onze bondsarts Edwin Goedhart begreep daarna van de GGD dat ik in de buitenlucht op afstand toch bij de trainingen kon zijn.”

Dagelijks werd er vooral tactisch getraind, met elf tegen elf. “Dat kost heel veel energie. Het is eigenlijk elke dag een wedstrijd en de strijd is wat heviger omdat iedereen bezig is een plaats te veroveren.” Maar het bleek fysiek wat te gortig, kwam conditie- en hersteltrainer René Wormhoudt donderdag aan Van Gaal melden. “Donderdag was het tactisch niet goed wat ik zag. Ik ben een figuur die dat niet kan hebben. Dan ga ik wat langer door en dan bewaak je niet de fysieke grenzen. Er bleken een paar spelers in het rood te zitten. Nou, dan moet ik mij aanpassen. Maar gelukkig zag ik vandaag een fantastische uitvoering, het was top. We waren binnen drie kwartier klaar. Maar de automatismen moeten nog komen.”

Cirkelpressing rond de middenlijn

Het systeem, daar gaat het altijd over bij Oranje. Ook met evaluaties en persoonlijke gesprekken overtuigde hij de selectie deze week van zijn visie voor het WK. Van Gaal heeft daarbij het Chelsea voor ogen dat vorig jaar de Champions League won: heel compact verdedigend, met ‘cirkelpressing’ rond de middenlijn om de tegenstander te lokken en zo ruimte creëren voor aanvallers bij een tegenstoot. Het klonk bijna als wiskunde toen Van Gaal vrijdag doceerde dat hij afhankelijk van de tegenstander kiest voor ófwel 1-3-4-3 ofwel 1-3-4-1-2. Met die laatste variant zal hij zaterdag starten. Cody Gakpo, Jurriën Timber en Jordan Teze zijn definitief niet inzetbaar. Zij verlieten vrijdag het trainingskamp in Zeist met blessures.

Bij de Denen zit Christian Eriksen voor het eerst sinds hij op het EK op het veld werd getroffen door een hartstilstand weer bij de selectie. Hij speelt sinds de winter bij het Engelse Brentford, met een defibrillator. Vermoedelijk zal hij in Amsterdam invallen en dinsdag, in het Parken Stadion waar het in juni tegen Finland misging, weer in de basis staan tegen het Servië van Dusan Tadic. Frenkie de Jong zei vrijdag blij te zijn dat de oud-Ajacied weer terug is.

De Jong: “We zaten op de dag dat het gebeurde met een paar jongens die wedstrijd te kijken hier in Zeist. Dat was wel een shock. Het kan iedereen gebeuren. We leefden met hem mee en sommige spelers in de selectie kennen hem echt persoonlijk. Dat merkte je die avond en de volgende dagen. Iedereen in het voetbal is blij dat hij weer terug is en speelt.”

