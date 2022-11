Van Gaal heeft ‘veel te doen’, maar welke lessen moet hij trekken?

Oranje is door Ecuador met de neus op de feiten gedrukt en moet daar lessen uit trekken voor het vervolg. Welke feiten zijn dat, en welke lessen?

Tijdens de open training van het Nederlands elftal zaterdag sprak Louis van Gaal lang na met zijn aanvoerder, Virgil van Dijk. Vervolgens had hij aan de rand van het veld even een onderonsje met zijn vrouw Truus. “Zie ik je straks nog?”, vroeg ze aan haar man. “Ik weet het niet”, antwoordde de bondscoach. “Ik heb nog veel te doen.”

Ecuador zadelde hem en de selectie met veel huiswerk op. Dinsdag wacht alweer Qatar. Wil Nederland echt ver komen in het toernooi dan zal het lessen moeten trekken uit het povere spel tegen Senegal (2-0) en vooral het zeer matige optreden (1-1) tegen Ecuador, de nummer 44 van de Fifa-ranking.

Welke zijn dat? Nathan Aké sprak twee zinnen waarmee hij een onderschat pijnpunt van dit Nederlands elftal aanstipte. “Het is een beetje te soft”, zei de linker verdediger van Manchester City. Virgil van Dijk begon na Ecuador ook over de ‘aanjagers’ Caicedo en Mendez die het Nederlandse middenveld en in het bijzonder Frenkie de Jong opvraten. “Dat zijn van die pitbulls. Als je de bal dan niet vasthoudt, kom je in de problemen.”

Nederland mist het type-Johan Neeskens, Jan Wouters en Nigel de Jong

De charme van een wereldkampioenschap is dat het ook een vierjaarlijkse botsing van voetbalstijlen is. Ploegen van verschillende continenten houden elkaar spiegels voor. Nederland kreeg vrijdagavond een lesje agressiviteit met Zuid-Amerikaanse passie. De ploeg miste een ‘pitbull’ die sterke teams van Oranje in het verleden wel hadden. Het type-Johan Neeskans, Jan Wouters of Nigel de Jong; spelers die fysiek voorop gingen in de strijd als het moest.

Aké erkende dat hij en de andere spelers van Oranje allemaal gewend zijn om tegen topspelers van andere continenten te voetballen. Ook uit Zuid-Amerika. Die spelen vrijwel allemaal in Europa. “Wij komen ze in onze competities ook tegen.” Het verschil is wel dat Europese topteams de noodzakelijke strijdvaardigheid soms van ver weg moeten halen. Het Ajax van Erik ten Hag van de laatste jaren werd pas beter toen de Argentijn Lisandro Martinez en de Mexicaan Edson Alvarez in de basis kwamen. Ajax miste de laatste tijd een type-Martinez.

‘Wij willen de bal hebben’

Bij Oranje komt nu misschien alleen Marten de Roon in de buurt. Aké ziet het als een collectieve taak. “Ik vind dat het agressiever moet bij ons, met de bal en als we die niet hebben.” Op de vraag of Oranje zo’n bijter mist, antwoordde Virgil van Dijk: “Dat vind ik lastig. Ja, we hebben genoeg pitbulls, denk ik, maar dat is niet het type voetbal dat we willen spelen. Wij willen de bal hebben en goed voetballen. Dat probeerden we ook tegen Ecuador maar dat lukte niet.”

Louis van Gaal in een onderonsje met Truus van Gaal tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal. Beeld ANP

De Hollandse cultuur is om altijd te willen domineren. Dat lukte noch tegen Senegal noch tegen Ecuador. Het positiespel waarmee Oranje eerder in de Nations League en de WK-kwalificatie indruk maakte, is weg. Vooral het Nederlandse middenveld, daar waar de slag uitgevoerd zou worden, verzoop tegen Ecuador. Voorin werden Steven Bergwijn, Cody Gakpo - afgezien van zijn doelpunt - en later Memphis Depay op felheid afgetroefd.

Steven Berghuis heeft het op een internationaal podium moeilijk als een internationale tegenstander veel fysieke kracht in de strijd gooit. Teun Koopmeiners is een grote meneer bij een subtopper in de Serie A, een balvaardige speler, maar kon dat in Oranje ook vrijdag niet laten zien. En Frenkie de Jong krijgt het ook zwaar als hem geen millimeter ruimte wordt gegund door een paar agressieve jagers. En dan hapert het hele team.

Permanente bewaking

Dat levert nog een andere les op. Oranje bouwde onder Van Gaal sinds vorig jaar een knappe ongeslagen reeks op, maar de keerzijde is dat het elftal en het systeem inmiddels over de hele wereld goed geanalyseerd zijn. Dat Oranje voetballend kwetsbaar wordt als De Jong een ijverige cipier krijgt, bewees Polen eerder dit jaar in de Kuip. De gevaarlijke opkomende backs, een ander handelsmerk van Van Gaals Oranje, werden zowel door Senegal maar zeker door Ecuador geneutraliseerd.

De basisspelers van vrijdagavond kijken zaterdag toe bij een partijvorm van de reserves. Beeld ANP



Het gevolg was dat in de kleine ruimte van Denzel Dumfries weer vooral zijn ‘harde voeten’ opvielen. Zelf erkende hij dat hij niet goed had gespeeld. Dat tegenstanders goed zijn ingesteld op Oranje, was volgens hem niet de oorzaak. “Wij moeten naar onszelf kijken.” Feit was dat Ecuador zich tactisch had aangepast aan Oranje.

Wat moet Van Gaal doen? Op een ander systeem overstappen gaat niet snel gebeuren. Hij was tevreden over de verdedigende discipline die tegen Ecuador wel intact bleef. En Nederland verloor de wedstrijd niet. Daardoor heeft het de kansen om dinsdag gewoon groepswinnaar te worden in eigen hand.

Andere poppetjes dan maar? Dat kan, maar heel luxe is de bezetting van de bank niet. Durft Van Gaal verder te morrelen aan de hiërarchie door de al tijden kwakkelende Steven Bergwijn te offeren? En krijgt Xavi Simons een kans tegen Qatar? Hij maakte zaterdag een gretige indruk op de training en scoorde twee keer in het partijspel. Het is de moeite waard eens uit te proberen of zijn behendigheid, neusje voor de goal, onbevangenheid én fysieke kracht een heilzame uitwerking op Oranje heeft.

