Van Gaal haalt Noa Lang en doelman Mark Flekken voor het eerst bij Oranje

Bondscoach Louis van Gaal heeft de twee debutanten opgenomen in de groep voor de WK-kwalificatiewedstrijden uit tegen Letland (8 oktober) en in de Rotterdamse Kuip tegen Gibraltar (11 oktober). Van Gaal heeft in totaal 26 spelers opgeroepen. Nederland gaat na zes wedstrijden aan kop in groep G met 13 punten.

“Noa Lang doet het goed bij Club Brugge”, laat Van Gaal in een persbericht van de KNVB weten. De oud-Ajacied krijgt de voorkeur boven onder anderen Arnaut Danjuma Groeneveld (Villarreal) en Anwar El Ghazi (Aston Villa) die het momenteel goed doen bij hun club. “Ik heb natuurlijk al eerder aangegeven dat we niet dik in onze buitenspelers zitten. We zijn dus op zoek naar mogelijkheden op die posities. Dan geef ik de kans graag aan een jonge speler.”

Vier keepers

Met Justin Bijlow, Joël Drommel, Tim Krul en nieuweling Flekken heeft Van Gaal vier keepers tot zijn beschikking. Flekken is een 28-jarige Limburger die al jaren in Duitsland keept. Van Gaal: “Ik wil hem graag zien om een goed beeld van hem te krijgen. In de Bundesliga laat hij goede dingen zien”, aldus de bondscoach. Flekken speelt sinds 2018 voor Freiburg en is dit seizoen een vaste waarde bij de club uit de Bundesliga. In zes competitieduels incasseerde hij vier doelpunten.

Van Gaal heeft opnieuw geen plek in zijn selectie voor Donny van de Beek. De middenvelder zit bij ManUnited vooral op de bank. Spits Luuk de Jong van FC Barcelona keert wel terug bij Oranje. Uit de voorselectie zijn Devyne Rensch (Ajax) en Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) afgevallen.

Selectie

Selectie: Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis, Daley Blind, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Jurriën Timber (allen Ajax), Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Guus Til (Feyenoord), Memphis Depay, Frenkie de Jong, Luuk de Jong (FC Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Joël Drommel, Cody Gakpo (PSV), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (Internazionale), Mark Flekken (SC Freiburg), Teun Koopmeiners, Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Tim Krul (Norwich City), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain).

Lees ook:

Mark Flekken, genomineerd voor Oranje, houdt weer de nul: ‘Hij straalt totale betrouwbaarheid uit’

Mark Flekken (28) bereikte via een omweg de selectie van Oranje. Wie is deze doelman van SC Freiburg?