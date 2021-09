Van Gaal en Depay voelen zich nu wel ‘comfortabel’ bij elkaar

Louis van Gaal en Memphis Depay hebben een geschiedenis met elkaar. Tussen 2014 en 2016 liep hun samenwerking bij Manchester United niet goed. Van Gaal kreeg destijds als clubcoach de jonge en grillige Depay niet aan het voetballen. Hun relatie raakte getroebleerd. Bij het Nederlands elftal kruisen hun wegen elkaar nu weer. In Zeist zaten ze maandagmiddag naast elkaar achter een tafel om vooruit te kijken naar de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije, dinsdagavond in Amsterdam (20.45 uur).

Depay zei dat ‘de buitenwereld’ de stroeve relatie groter maakt dan die in werkelijkheid was. “Als iets niet succesvol was in het verleden, is dat vervelend. Maar er zijn in die tijd niet superveel nare dingen gebeurd. Ik ben als speler en als mens gegroeid, dat weet de trainer ook. Ik voel me comfortabel met hem.”

Oriëntatievermogen

“Ik kan het niet beter verwoorden”, reageerde Van Gaal. Die vertelde dat hij de toenmalige PSV’er als bondscoach niet voor niets al selecteerde naar het WK in Brazilië in 2014. “Hij had veel kwaliteiten en daarom nam ik hem mee naar Manchester. Hij is een intuïtieve speler die vrijheid nodig heeft. Maar ik vond toen dat zijn oriëntatievermogen nog niet zo ontwikkeld was.” Depay: “Klopt, ik was nog niet zo ver. Ik weet nu wat ik moet doen. Het is daarom ook dat ik vaker uit de spits zak. Dat heb ik geleerd in de loop der jaren.”

Via Olympique Lyon vond Depay de weg naar Barcelona. In het nationale elftal werd hij onder Ronald Koeman een tandem met Georginio Wijnaldum. Van de laatste vijftig Oranjedoelpunten maakte het duo er inmiddels 28 (beide 14), waaronder drie zaterdag tegen Montenegro (4-0). Het duo was inclusief assists bij 51 van de laatste 73 goals betrokken. Van Gaal heeft van de tandem een driehoek gemaakt. Behalve Wijnaldum moet ook Davy Klaassen aanvallende loopacties maken om gevaarlijk te worden voor de goal als Depay zich terug laat zakken om de bal te vragen.

Tegen Noorwegen (1-1) werd Depay vorige week niet goed bediend, vond Van Gaal. Tegen Montenegro ging dat al beter. Van Gaal: “Vanmorgen op de training kreeg hij twee keer de bal op zijn schoen, op tijd. Of niet?” Depay knikt. “In kleine ruimtes moet je de bal op tijd krijgen. Anders heb je een tegenstander in je rug en dat is lastig. Je lijdt dan vaak balverlies. Veel ploegen spelen zo tegen ons.”

Gedisciplineerd

Dat compacte verdedigen verwacht Van Gaal ook van Turkije. “Het is de trend in het voetbal en er wordt voor geapplaudisseerd na afloop.” De recente gelijke spelen van Frankrijk en Italië bewijzen volgens hem dat elke topploeg het daar moeilijk mee heeft. “De coach van Turkije is erin geslaagd zijn ploeg heel gedisciplineerd te laten spelen en dat is knap met Turken. Ons imago als topland zorgt ervoor dat de speldiscipline van de Turken groter wordt. Ze willen allemaal heel graag van Nederland winnen.”

In Istanbul ging het onder Frank de Boer in maart (4-2) finaal mis. Dat kan Nederland dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena rechtzetten. Bij winst pakt het de leiding in groep G. Daley Blind keert na zijn schorsing terug in de basis. Virgil van Dijk zal weer centraal achterin spelen. Vermoedelijk gaat dat ten koste van Tyrell Malacia en Matthijs de Ligt. Cody Gakpo heeft geblesseerd het kamp van Oranje verlaten. Donyell Malen of Steven Bergwijn zal hem als linkerspits vervangen.

Van Gaal noemde de winst van Max Verstappen in Zandvoort als voorbeeld voor de Oranje-selectie. “Verstappen heeft vertrouwen in zichzelf. Ik heb ook heel erg veel vertrouwen in mezelf en Memphis ook. Hij zegt dat de groep dat ook heeft. Dat doet me deugd.”

