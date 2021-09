Als geluk deze dag een naam heeft, dan is dat Pieter de Waard. Zie de voorzitter van Telstar eens stralen, woensdagochtend langs het veld in Velsen-Zuid.

De Waard, gekleed alsof hij rechtstreeks uit een western komt lopen, heeft er alle reden toe. Voor een volle tribune verzorgt bondscoach Louis van Gaal een training van de selectie van zijn club. “Nee, aan enige gelukzaligheid kan ik mij niet onttrekken”, glimlacht de flamboyante preses, terwijl hij naar de oefensessie kijkt. Achter hem doet betaalzender ESPN live verslag.

Loterij voor het goede doel

Van Gaal als trainer van Telstar, wie had dat ooit gedacht? Bij de Witte Leeuwen, nooit verlegen om een publiciteitsstunt, hadden ze een lumineus idee: een loterij voor het goede doel, waarbij de winnaar eenmalig assistent kon worden van de hoofdtrainer. Of Van Gaal, ambassadeur van Spieren voor Spieren, daarvoor te porren was?

Vanuit Portugal, waar Van Gaal (70) van zijn pensioen genoot, volgde verrassend genoeg een ‘ja’. “Ik heb gewoon een keurige brief naar Truus (de vrouw van Van Gaal, red.) geschreven”, verklapt De Waard. Schaterend: “Zoals een oud spreekwoord luidt: ‘Wie de dochter wil beminnen, moet bij de moeder beginnen’.”

Maar ja, het pensioen van Van Gaal kwam eind augustus abrupt ten einde. Hij werd weer bondscoach. Of De Waard ’m kneep? “Welnee”, zegt hij. “Je kent Louis: een man van de tijd, een man van afspraken. Sterker nog: ik denk dat dit een dealbreaker was tijdens zijn onderhandelingen met de KNVB. Ik denk dat hij heeft gezegd: als ik niet naar Telstar mag, dan kom ik niet.”

Supporter Frans van Essen (73) volgt de training. “Dit moet de spelers een enorme boost geven”, glundert de man, die zelf van 1966 tot 1979 het shirt van Telstar droeg. “Waar maak je dit nou mee? Dit kan alleen maar bij Telstar.”

Minutieuze voorbereiding

Op het veld staat Van Gaal, in die typische trainershouding: staand, observerend en de armen pontificaal over elkaar geslagen. Het duurt niet lang voordat zijn luide stem door het Buko-stadion schalt. “Dat is een goeie bal!” En, even later: “Ah jongens, fantastisch hoor. Top!”

Van Gaal had zich minutieus voorbereid op zijn eenmalige klus. Vrijdagavond zit hij op de bank bij Telstar, dat tegen koploper Jong AZ moet. Hij bekeek vijf wedstrijden, analyseerde de spelers en sprak de selectie toe voor zijn eerste training. In de kleedkamer zat ook Ronald Koeman jr., die onder de lat staat bij Telstar. “Hij is heel duidelijk, iemand van wie wij alleen maar kunnen leren”, vindt de zoon van de ex-bondscoach, die nu aan het roer staat bij Barcelona.

Van Gaal en Koeman in hetzelfde team, wie had dat kunnen bevroeden? Koeman jr., glimlachend tegenover een groepje journalisten: “Jullie vinden dat heel bijzonder, maar voor mij is dit gewoon een normale werkdag. Ik kende Louis al wel. Vroeger kwamen we ook bij elkaar over de vloer.”

Van Gaal geeft alleen zijn mening

Of Koeman jr. speelt, is nog de vraag. Van Gaal zei zich niet met de opstelling te willen bemoeien, omdat hij niet tussen hoofdtrainer Andries Jonker en de spelersgroep wenst te staan. “Ik zal alleen mijn mening geven”, stelt Van Gaal na afloop op een drukbezochte persconferentie.

Dat perspraatje is, zoals vaak, een lust voor oog en oor. Of Van Gaal al spelers met potentie voor het Nederlands elftal had gezien? Bits: “Nee, want anders had ik ze wel geselecteerd”. Of hij een speler had gezien die hem deed denken aan de Van Gaal van Telstar, waar hij in het seizoen 1977/1978 zelf speelde? Onbescheiden: “Nee, ik was uniek”. En of hij bij Telstar in een paar dagen hetzelfde kan bewerkstelligen als bij Oranje? Kraakhelder: “Nee, want de kwaliteit van de spelers is hier minder dan bij het Nederlands elftal”.

Maar Van Gaal wil wel winnen, ook vrijdagavond in het uitverkochte onderkomen van Telstar (3400 plaatsen). De grootste winst is overigens al behaald: via de loterij werd 55.000 euro ingezameld voor Spieren voor Spieren.

