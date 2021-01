Van Excelsior naar Serie A: de opmars van Frenkie-bolognese

De beste Nederlander in de Serie A? Nee, niet Matthijs de Ligt van Juventus of Internazionale-verdediger Stefan de Vrij. Ook Hans Hateboer en Marten de Roon van Atalanta Bergamo zijn het niet.

Nee, de beste Nederlander in de Italiaanse voetbalcompetitie is Jerdy Schouten uit Hellevoetsluis. De middenvelder, sinds de zomer van 2019 actief voor Bologna, staat bovenaan in de lijstjes van alle databureaus. Zo is Schouten dit seizoen de beste dribbelaar, heeft hij de meeste balveroveringen en speelde hij - samen met Stefan de Vrij - de meeste wedstrijden in de Serie A.

Ook zaterdag startte Schouten (24) weer in de basis bij Bologna, dat - na een reeks van acht wedstrijden zonder overwinning - eindelijk weer eens triomfeerde. Het slachtoffer was Hellas Verona (1-0).

Schouten, opgeleid door ADO Den Haag, vormt een belangrijke schakel in het elftal van Bologna. Ploeggenoten, onder wie oud-Ajacied Mitchell Dijks, noemen Schouten al gekscherend ‘onze Frenkie-bolognese’, omdat de middenvelder qua spel veel gelijkenis vertoont met Frenkie de Jong. “Mijn zelfvertrouwen is toegenomen”, zei Schouten er onlangs over in VI. “In de centrale controlerende rol die ik heb, is dat wel belangrijk. Het spel naar je toe kunnen trekken, het ritme bepalen, dat is zo’n gaaf gevoel.”

‘Ik kom amper in de zestienmeter van de tegenstander’

Ook in eigen land valt de ontwikkeling van Schouten op. Bondscoach Frank de Boer zei de middenvelder ‘heel nadrukkelijk’ te volgen. Niet gek voor een speler die drie seizoenen geleden nog met Telstar in de eerste divisie speelde en die anderhalf jaar geleden nog degradeerde met Excelsior, dat 3 miljoen euro incasseerde voor Schouten, een recordbedrag voor de Kralingers.

Critici zullen zeggen: ja, allemaal leuk en aardig die statistieken, maar qua doelpunten en assists scoort Schouten vooralsnog twee nullen. “Ik kom amper in de zestienmeter van de tegenstander”, verklaarde Schouten in VI. “Het is simpelweg mijn taak niet. Italiaans voetbal is afspraken nakomen. Niet zomaar doen wat er in je opkomt, maar doen wat je moét doen.”

Die taak verstaat Schouten voorlopig als de beste Nederlander in de Serie A.

