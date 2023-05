Van der Sar stapt op; kan het nog wel, een ex-voetballer aan de top van het bedrijf Ajax?

Hij is ‘blij’ is met ‘een mooie periode’ van elf jaar als hoogste uitvoerende baas bij Ajax. Maar Edwin van der Sar is ‘moe en op’. Hij gaf dinsdag aan behoefte te hebben om afstand te nemen en tot rust te komen. Weg uit het oog van de storm bij Ajax. “Mijn derde leven gaat nu starten”, zei Edwin van der Sar (52), die in zijn eerste leven doelman was van Ajax, Manchester United, Juventus en 130 keer van Oranje.

In het pinksterweekend maakte hij zijn besluit kenbaar bij de raad van commissarissen (RvC). Hij vindt zichzelf niet meer de juiste man om Ajax uit de bestuurlijke en sportieve crisis te leiden. Het striemende fluitconcert en boegeroep dat hij voor de laatste thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van de eigen fans kreeg, moet een laatste druppel zijn geweest. Bij hen was zijn krediet op.

Opvolger ‘met een Ajax-achtergrond’

Niettemin zei RvC-voorzitter Pier Eringa dinsdag dat hij verrast was door het besluit. Volgens de oud-topman van ProRail en (ex-)bestuurder van diverse ziekenhuizen zijn de toezichthouders nooit van plan geweest om het contract (tot 2025) met Van der Sar voortijdig te beëindigen. “Een toezichthouder is niet zo zijwindgevoelig”, zei Eringa. “Je kijkt naar de lange termijn. Ik heb in mijn bestuurlijke carrière ook ups en downs gehad. Het kan niet zo zijn dat je na een slecht jaar meteen zegt: stapt u maar op.”

Begin augustus hoopt Eringa een opvolger ‘met een Ajax-achtergrond’ te presenteren. Op namen ging hij niet in, ook niet op die van Jordi Cruijff. De zoon van Johan stopte recentelijk als sportief manager bij FC Barcelona. Cruijff werkte bij Maccabi Haifa in 2016 al samen met Peter Bosz. Die vertrok vervolgens naar Ajax, waar hij in 2017 alweer weg was, onder meer uit onvrede over Van der Sar.

Die moeizame relatie lijkt nu geen obstakel meer voor de komst van Bosz, die vorig jaar nog werd gepolst om bij VfB Stuttgart te komen werken door Sven Mislintat. Dat is sinds kort de technisch directeur van Ajax. Eringa: “Het is in eerste instantie aan de directie hoe het verder moet met de trainer van Ajax. Ik kan echt niet zeggen of Peter Bosz wel of niet komt.”

Bij ProRail en NS werden ingenieurs vroeger directeur

In de periode-Van der Sar groeide Ajax uit tot een groot bedrijf van 450 werknemers en een (netto-)omzet van 189 miljoen per jaar. Is het nog reëel te verwachten dat een oud-voetballer zonder ervaring in het bedrijfsleven zo'n beursgenoteerd goed kan leiden? “Goeie vraag”, vond Eringa. “Bij ProRail en NS werden ingenieurs vroeger directeur. Die tijd is wel voorbij. Niet iedere voetballer is een goede directeur. Ajax is een groot bedrijf, wij zullen zeker kritisch naar de competenties kijken die nodig zijn. Maar Ajax is ook een voetbalbedrijf. Je hebt genoeg voetbalkennis nodig.”

Ex-voetballers aan de knoppen, dat was juist wat Johan Cruijff met zijn fluwelen revolutie ruim een decennium geleden bij Ajax beoogde. Van al die oud-Ajax-spelers die werden aangesteld – van Wim Jonk en Dennis Bergkamp tot Marc Overmars – was Van der Sar nog als enige over. Eind 2012 was hij als directeur marketing begonnen, in 2016 werd hij algemeen directeur. Met Overmars als technische baas naast hem werd het salarisplafond voor spelers vanaf 2017 fors verhoogd, wat de basis legde voor de bloeiperiode onder Erik ten Hag.

Van der Sar kreeg echter ook aangewreven dat het vermogende Ajax de nasleep van de dood van Abdelhak Nouri liet uitmonden in pijnlijk juridisch en financieel getouwtrek met de familie. Ook is hem verweten signalen van vrouwelijke werknemers over grensoverschrijdend gedrag van Overmars te hebben genegeerd. In een rapport werd vorig jaar vastgesteld dat cultuurverandering bij Ajax nodig was, omdat niet alle werknemers zich veilig voelden.

Zaakwaarnemer van Schreuder ging zelf winkelen

De vacature van technisch directeur vulde Van der Sar een jaar lang niet in. Dat zorgde ervoor dat de zaakwaarnemer van trainer Alfred Schreuder, Milos Malenovic, naast het tijdelijke duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zelf ging winkelen. Ajax had weinig zicht op de financiële en persoonlijke afspraken die hij maakte, bleek uit een reconstructie die de NRC in maart maakte. De transfers pakten slecht uit. Toen Schreuder was ontslagen, kreeg John Heitinga meteen voor langere tijd een aanstelling voor het eerste team. Nu is zijn toekomst daar alweer onzeker.

Ajax eindigde zondag na verlies bij FC Twente als derde en mist daardoor Champions League-voetbal en dus tientallen miljoenen aan inkomsten. Gevoed door de slechte resultaten richtten de pijlen zich meer en meer op Van der Sar. Op momenten van crisis blonk hij niet uit in zijn communicatie. Hij zou te afstandelijk en niet empathisch genoeg zijn. Pijnlijk was in april het ontslag van de 84-jarige archivaris Thijs Lindeman. Een keur aan andere Ajacieden, van Danny en Daley Blind tot Michael Reiziger en techniektrainer Gerald Vanenburg, verliet de club. Oud-ploeggenoot Winston Bogarde, vorig jaar weggestuurd, noemde Van der Sar ‘een mafkees’. Vorige week stapte ook de bestuursraad van de club op.

Volgens Eringa is dit jaar echter ‘niet representatief’ voor Ajax en hele periode Van der Sar.

Thanks for everything, Edwin ♥️



You embraced the role of CEO with the same vision that defined your days as a player. We are forever grateful for that. Once an Ajax legend, always an Ajax legend. — AFC Ajax (@AFCAjax) 30 mei 2023

