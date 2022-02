Van der Sar had al signalen grensoverschrijdend gedrag Overmars voor zijn contractverlenging

Op het veld geen spoor van de crisis binnen de club. Met soms wervelend voetbal speelde een gretig en goed Ajax zondag ook nummer vijf van de eredivisie van de mat. Maar ook rond deze wedstrijd rommelde de zaak-Overmars door. Algemeen directeur Edwin van der Sar ging voor de aftrap in de Johan Cruijff Arena na een week zwijgen in op vragen over het grensoverschrijdend gedrag van de weggestuurde directeur voetbalzaken en zijn eigen rol daarin.

Van der Sar bevestigde dat hij al signalen over Overmars had gekregen toen diens contract op 28 januari formeel tot medio 2026 werd verlengd in een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Overmars kreeg daar nog een bonus van 1,25 miljoen euro voor. Van der Sar en de raad van commissarissen vonden echter dat eerst ‘gedegen onderzoek’ moest plaatsvinden. “Want het is nogal wat”, aldus Van der Sar.

Veiligheid op de werkvloer

Naar aanleiding van de misstanden bij The Voice had Van der Sar op 25 januari intern een mail rondgestuurd. Hij verwees het personeel naar vertrouwenspersonen bij wie ze klachten over veiligheid op de werkvloer kwijt konden. Daar kwamen reacties op. “Het kwam ook voor mij als een volledige verrassing. Daar blijf ik bij. Mijn eerste gedachten waren: wat hoor ik hier? Wat betekent dit voor de collega’s, die niet naar voren durfden te stappen over wat hen is overkomen?”

Hij deelde zijn informatie met de raad van commissarissen. uit een ‘goed en grondig’ onderzoek door een externe, onafhankelijke partij kwam ‘een breder beeld van de gedragingen’ naar voren. De omvang was ‘groot', aldus Van der Sar, waarna het besluit tot ontslag van Overmars volgde.

Het is opvallend dat de algemeen directeur zelf nooit iets gemerkt heeft van de cultuur met het ‘haantjesgedrag’ zoals die in NRC is beschreven op basis van elf medewerksters. Van der Sar zei zondag zich afgelopen week vaak te hebben afgevraagd waarom hem nooit iets is opgevallen. Hij gaf aan dat het ‘vrij lastig’ is de hele organisatie te overzien. “Maar er werken ook 550 medewerkers bij Ajax en er zijn de laatste week ook heel veel vrouwelijke collega’s naar me toe gekomen om te vertellen hoe fijn ze het bij Ajax hebben.” Ajax heeft een extern bureau ingehuurd om het werkklimaat te analyseren.

Van der Sar schetste dat hij niet zoals veel andere directeuren veel in de schoolbanken heeft gezeten en dat voor zo'n ‘casus’ managementboeken niet helpen. Hij dacht afgelopen week zelf ook aan opstappen. “Dat is wel even door mijn hoofd geschoten. Waar doe ik het nog voor, dacht ik. Maar ik was ook blij met de steun die ik kreeg.”

Dat hij de media een week lang meed, kwam omdat hij prioriteit wilde geven aan het eigen personeel. Daar leefden veel vragen maar ook boosheid. Over Overmars is hij zelf ‘verdrietig’. Ze wonnen met Ajax onder meer de Champions League in 1995, speelden samen in Oranje en werkten sinds 2016 intensief samen in de directie. “Op zoveel foto’s en beelden staan we naast elkaar. We gaan zo ver terug.”

Sébastien Haller

Een uur na die woorden bleek opnieuw dat de selectie die vooral door Overmars is samengesteld weinig lijdt onder de zaak. Met Steven Berghuis weer als uitblinkende linkermiddenvelder, wat weer ten koste ging van Ryan Gravenberch (bank), creëerde Ajax kans op kans, Dat het voor rust maar 1-0 stond - dankzij ‘Mister 1-0' Davy Klaassen - was vooral aan Lars Unnerstall te danken. De Twentse doelman hield na rust Dusan Tadic bij een penalty van scoren af. Topscorer Sébastien Haller werd grote man, met drie doelpunten, wat tot een onbezorgde, feestelijke stemming op de tribunes leidde.