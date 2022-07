Van der Poel worstelt terwijl zijn evenknieën Van Aert en Pogacar alles meepikken

Twee uur lang was het peloton donderdag bij de start van de zesde etappe in de Tour een lang lint van renner na renner. Aan de ene kant, vooraan, zaten de twee renners die deze drie weken door Frankrijk als een speeltuin lijken te beschouwen; Tadej Pogacar en Wout van Aert. Aan de andere kant, achteraan, reed de man die er normaal ook bij hoort; Mathieu van der Poel. Het verschil tussen voor en achter was op dat moment al enkele honderden meters. Het voelde nog veel langer.

Donderdag won Pogacar de zesde etappe in Longwy, na een eindsprint waarin hij Michael Matthews en David Gaudu op meer dan drie fietslengtes reed. Van Aert reed tegen beter weten in ruim 130 kilometer mee in een kopgroep van drie, volgens hemzelf ook om te genieten van zijn laatste dag in de gele trui. En Van der Poel? Die dacht aan afstappen.

Nooit alle drie tegelijk in topvorm

De drie zijn exponenten van een selecte kopgroep die het wielrennen verandert. Ze durven in wedstrijden aan te vallen, zijn niet bang om te verliezen. De actie van Van Aert donderdag getuigde daarvan, net als het feit dat Pogacar zonder enige ploeggenoot om hem heen ook probeerde in de kopgroep te zitten. Van der Poel won op dezelfde manier al de Ronde van Vlaanderen.

Pogacar en Van der Poel kunnen het onderling goed met elkaar vinden, en zeker Van Aert en Van der Poel zitten als yin en yang aan elkaar. Opvallend genoeg rijden ze de laatste maanden alleen nooit alle drie in topvorm tegen elkaar. De laatste keer dat dat gebeurde, was vorig jaar in de Tirreno-Adriatico en in de Tour. Op het moment dat het dit jaar kon, tijdens de Ronde van Vlaanderen, was Van Aert door corona afwezig. En dit jaar laat Van der Poel in de Tour het lopen.

Van der Poel rijdt rond met een gevoel in zijn lijf dat hij niet snapt. Corona is het niet, had hij voor de etappe gezegd. Dat was wel door zijn hoofd geschoten, maar een test wees uit dat hij negatief is. Hij trapt door, maar het is ‘tegen beter weten in’, zei hij donderdag in Longwy, waar hij als 145e finishte, op ruim tien minuten van winnaar Pogacar.

De Planche des Belles Villes wacht

In geen geval kon hij mee met de pretvogels van deze Tour, die de ene na de andere stunt uithalen. Eerst was daar Van Aert, die de hele week jacht maakt op alles wat maar kan. Drie keer tweede overtoepte met een winnende solo van tien kilometer naar Calais. Donderdag ging hij op pad in een kopgroep. Afgesproken werk, om zo de ploeg te ontlasten. Hij wist dat hij het nooit zou halen. “Het was leuk, tot ik in de kopgroep kwam”, grapte hij.

De tijd van Van Aert is nu voor even voorbij. Hij zei zich koest te houden in het peloton. Het is nu aan Pogacar, onder meer op Planche des Belles Villes, waar hij twee jaar geleden in een tijdrit zijn eerste Tour won. Woensdag was de Sloveen al de beste klassementsrenner op kasseien, donderdag won hij zijn eerste etappe en nam hij de gele trui over van Van Aert. “I just go with the flow”, stelde hij bijna nonchalant in het Engels.

Van der Poel fietst daarentegen vierkant. Meerdere malen had hij donderdag overwogen af te stappen, vertelde hij. Voelt het vrijdag nog zo, dan is de kans groot dat hij nog voor de bergen beginnen afstapt.

