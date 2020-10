Van der Poel wint een van de mooiste Rondes van Vlaanderen

Met de armen over elkaars schouders reden twee mannen iets voor vier uur in de middag over een normaal gesproken alledaags viaduct in Oudenaarde. Maar de een, Mathieu van der Poel, was op die plek een halve minuut eerder een van de mooiste winnaars in de Ronde van Vlaanderen geworden. De ander, Wout van Aert, was een van de waardigste verliezers.

Zelden was een finale van de Ronde van Vlaanderen intrigerender dan die van zondag, zeker ook omdat de belangrijkste wedstrijd in België een einde kreeg waarop vooraf werd gehoopt. De twee besten kwamen tegen elkaar uit in een royale en razend spannende eindsprint. Van Aert (25), winnaar van Touretappes, Milaan-Sanremo en de Strade Bianche, tegen Van der Poel (26), volgens velen de grote favoriet.

Een week lang was het al over de rivaliteit gegaan, zeker toen Van Aert zich vorige week na Gent-Wevelgem ietwat kribbig had uitgelaten over zijn rivaal, die zich naar zijn mening toch wel erg op zijn achterwiel had gefixeerd. Van der Poel zelf had zich er niet druk om gemaakt, vond het een wat opgeblazen verhaal, maar het wakkerde toch weer een beetje het vuurtje aan dat in België altijd rond Vlaanderens mooiste wordt ontstoken.

De wereldkampioen klapte op een motor

Om iets voor 10.00 uur gaven ze elkaar voor de startstreep in Antwerpen nog een boks, om elkaar succes te wensen. En juist zij bleven iets meer dan tweehonderd kilometer later (met nog 35 te gaan) vooraan over. Julian Alaphilippe was er in eerste instantie ook nog bij. De wereldkampioen had zelfs voor de afscheiding gezorgd, en leek de te kloppen favoriet. Tot hij ongelukkig met zijn schouder tegen een motor klapte, die aan de rechterkant van de weg snelheid had geminderd. Kermend lag hij op het Vlaamse asfalt, zijn rechterpols op twee plekken gebroken.

De 104de Ronde van Vlaanderen werd daardoor 35 kilometer lang Van der Poel tegen Van Aert, een van de mooiste gevechten in de wielersport. Ze doen niet voor elkaar onder. Niet in het veld, waar het tweetal al jaren elkaar de loef afsteekt. En nu ook niet op de weg, al kwam Van der Poel eind juli nog roestig uit de corona-onderbreking, terwijl Van Aert toen de ene na de andere Italiaanse klassieker won.

Ook zondag was het man tegen man. Even sterk en beiden vol vertrouwen dat ze de eindsprint van de ander konden winnen. Want daar werd het duel uiteindelijk beslist. Niet op de Oude Kwaremont, of de Paterberg, de gekende heuvels uit de Vlaamse Hoogmis, maar in de allerlaatste meters.

Tergend langzaam richting finish

Het zorgde voor een fenomenaal einde van een razend spannende editie. Kort achter elkaar reden ze vanaf de vlag van de laatste kilometer langs de boarding tergend langzaam naar de finish. Van der Poel voorop, Van Aert daarachter. Een voorsprong van vijftig seconden verdampte, maar het duo wist dat ze om de zege sprintten.

Op 180 meter voor de finish zetten beiden aan. Van Aert kwam gelijk met Van der Poel, voelde zich iets in de wind zitten en wist dat winnen moeilijk werd. Van der Poel ving Van Aert op, reed naar eigen zeggen de sprint van zijn leven en bleef uiteindelijk een banddikte voor. “Ik zat zo kapot dat ik alleen naar de meet keek en niet naar links. Ik dacht eerst nog dat ik hem niet had. Ik heb het tien keer moeten vragen.”

34 jaar na zijn vader Adrie is Mathieu van der Poel nu winnaar van de Ronde van Vlaanderen, een jaar nadat hij in zijn debuut vierde werd. Zijn zege was de ‘kers op de taart’, zoals hij het zelf verwoordde. Een ‘matig seizoen werd een superseizoen’. Met zijn handen voor zijn ogen stond hij secondenlang voorovergebogen. Daaronder verborgen kwamen enkele tranen.

Zelden vertoonde emotie

Het was emotie die zelden zichtbaar is bij de normaal zo nuchtere Van der Poel, die al zoveel heeft gewonnen dat na een zege zijn gevoelens niet altijd meer zichtbaar zijn. Zondag tilde hij zijn fiets op, omhelsde zijn vriendin en iedereen die hij vond van zijn team. Hij verdween in de armen van zijn ploeggenoten, die hem opwachtten bij de tent waar hij zich kon opfrissen. Het was een van zijn mooiste overwinningen ooit.

Van der Poel won een show in een verlaten omgeving, want alle beklimmingen waren afgesloten voor publiek. Slechts bewoners en enkele cafébezoekers (die verplichte RVV-polsbandjes moesten dragen om zo een maximum te garanderen) mochten langs het parcours staan.

Het was wielrennen in coronatijd, een ‘moeilijke tijd’, ook voor Van der Poel, vertelde hij na afloop. Zijn seizoen is nu bijna voorbij, al rijdt hij nog wel De Panne woensdag. Parijs-Roubaix, gepland voor volgende week, is afgelast.

Het crescendo van de klassiekers vond daarom zondag plaats, op een alledaags viaduct in Oudenaarde. Met een gevecht waar nog lang over kan worden doorgepraat. En feitelijk begint het nieuwe seizoen al over iets meer dan vier maanden. Een nieuw duel tussen Van der Poel en Van Aert hoeft niet lang op zich te laten wachten.

Chantal Van den Broek-Blaak soleert naar zege Chantal Van den Broek-Blaak heeft de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish, na een demarrage op de kasseien van de Oude Kwaremont. Achter haar werd ploeggenote Amy Pieters tweede, de Belgische Lotte Kopecky werd derde. Blaak kon winnen omdat haar ploeggenote Anna van der Breggen de ontsnapte Annemiek van Vleuten had teruggehaald en daarna weigerde op kop te rijden. Daarmee reed Van der Breggen in dienst van haar ploeggenote, die een van haar mooiste zeges ooit boekte.

