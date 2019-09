Van der Poel voelt zich prima bij de favorietenrol op het WK

In een knetterende BMW-sportwagen rijdt Mathieu van der Poel de haven van Antwerpen uit. Een klein uur lang heeft de Nederlandse kopman op het WK wielrennen in Yorkshire dan net op een drukbezochte persconferentie uitgelegd hoe hij wereldkampioen kan worden op de weg. De 24-jarige liefhebber van snelle auto’s en fietsen is over drie weken topfavoriet, ondanks een toch beperkt wegseizoen.

Dat hij de favoriet is, daar kan de zongebruinde Van der Poel zeker inkomen, vertelt hij in het drijvende evenementenschip De Ark. Helemaal na zijn bijzondere overwinning in de Amstel Gold Race, waarin hij uit geslagen positie terugkwam. Hij werd daar in een klap een grote meneer en ziet dat zelf ook wel in. Sterker nog, hij is eraan gewend dat mensen dat van hem vinden. “Maar er zijn er heel veel die kunnen winnen op zo’n lastig en lang parcours in Yorkshire.”

Voor Van der Poel is het WK een van de belangrijkste doelen van het jaar. In de cross ziet hij buiten het WK amper uitdaging meer, zegt hij. Zijn mountainbiketraject dit jaar was met drie wereldbekerzeges geslaagd, nadat hij drie jaar had geprobeerd op de mountainbike te winnen. Terwijl zijn teamgenoten zondag de ‘speeltuin’ van de modder induiken, wacht voor hem Yorkshire. Van der Poel ging om daar te presteren niet naar het WK mountainbike afgelopen weekend in Canada.

Liever WK-goud dan een olympische medaille

Hoe belangrijk die wedstrijd op 29 september ook is, Van der Poel is er in Antwerpen heel relaxed over. Hij lijkt bijna ongeïnteresseerd. Terwijl andere renners al op verkenning gingen in Yorkshire, was hij zelf druk bezig zijn mountainbikeseizoen goed af te sluiten. Buiten een kapotte brug in het parcours die door een storm was weggeslagen heeft hij nog geen meter gezien. Ook een hoogtestage op de Sierra Nevada sloeg hij over. Hij bleef liever thuis in Kapellen na veel gereis deze zomer.

Maar van minimale voorbereiding is geen sprake. Hij prefereert de WK-titel boven een olympische zege en zelfs boven een gouden olympische medaille in het mountainbiken, zegt hij in de Alberthaven. De uren training kan hij ook in de buurt van zijn huis doen. ’s Nachts sliep hij in een hoogtetent, om zo toch het effect van verblijven op kilometers boven zeeniveau na te bootsen. In twee meerdaagse rondes rijdt hij zich in vorm.

Wekelijks hebben bondscoach Koos Moerenhout en hij contact. Over de trainingen, maar ook over de landgenoten die meegaan. De selectie wordt de komende weken bekend gemaakt. “We zitten op één lijn”, zegt Van der Poel daarover.

Knechten? Dat kan hij zich moeilijk voorstellen

Rijden in een team gaat voor Van der Poel moeilijk worden. Eigenlijk heeft hij met geen van de kandidaten veel contact. Met Dylan van Baarle lag hij op het EK in Glasgow vorig jaar op de kamer, Koen de Kort gaf hem destijds de tip wanneer hij moest demarreren. Maar verder? Wielrennen is voor Van der Poel nog steeds individueel. “Je moet toch zelf de benen hebben”, zo putte hij uit het vat wielerclichés. “Ik denk ook niet dat ik meteen vanaf de start zeven man voor me heb rijden. Iedereen heeft een eigen kans.”

Maar wat nu als Van der Poel zelf moet knechten voor iemand anders? Daar heeft hij geen antwoord op. Een kort lachje zorgt ervoor dat een klein stiltemoment wordt doorbroken. Van der Poel heeft er duidelijk niet over nagedacht. Even is hij van slag. Uiteindelijk komt een antwoord: “Ik kan het me dat eigenlijk niet gelijk voorstellen. Ik kan toch moeilijk nietsdoen die dag.”

