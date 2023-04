Van der Poel, Van Aert en Pogacar: De Grote Drie op Wielen

W.F. Hermans, Harry Mulisch, Gerard Reve. Cruijff, Maradona, Pelé. Wim Kan, Toon Hermans, Wim Sonneveld.

De menselijke geest heeft een haast neurotische neiging tot ordening en hiërarchie. Dit voorjaar nog meer dan anders, zo lijkt het. We verlangen door voortdurende maatschappelijke erosie – oorlog, inflatie, klimaatcrisis – naar de geborgenheid van structuur, een groter fundament, houvast. Zelfs de Ronde van Vlaanderen wordt inmiddels geteisterd door een angstvallige drang tot rangschikken. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar zijn deze lente De Grote Drie op wielen. Tegen wil en dank, dat wel.

Een drie-eenheid veronderstelt meer overeenkomsten dan verschillen, terwijl de gelijkenis tussen de renners uitsluitend berust op hun fenomenale fietstalent, daarna gaat de vergelijking mank. Ze trainen afzonderlijk, rijden in verschillend tricot, komen uit een ander nest, en toch worden ze gereduceerd tot een groep met gedeelde karakteristieken: Van der Poel, Van Aert en Pogacar worden door sommigen ‘alleskunners’ genoemd, een generalistischere omschrijving van een collectief zou ik niet kunnen bedenken.

De Grote Drie zijn volgens ongeschreven regels per definitie concurrenten: Reve, Hermans en Mulisch duldden elkaar aanvankelijk nog, maar na verloop van tijd ontstond een weelderige polemiek. Tussen Van der Poel en Van Aert is er ‘gezonde haat’, zei Van der Poel eens. Vrij vertaald: ze gunnen mekaar het licht in de ogen alleen buiten de koers. Pogacar en Van der Poel kunnen het vooralsnog goed vinden, zei de blijmoedige Sloveen in aanloop naar de Ronde. Dat is binnen de context van De Grote Drie meteen nieuwswaardig, want vriendschap past doorgaans niet in ons denkkader van hun onderlinge strijd.

Een voordeel van De Grote Drie: wederkerige afhankelijkheid. Je moet jezelf blijven ontwikkelen, de anderen voorblijven, en zo surf je op elkaars golven richting de onsterfelijkheid. Een nadeel: de rest is bij voorbaat gedegradeerd tot figurant tussen de Vlaamse akkers, verstopt in de massa van het peloton, een wielerleven in de schaduw van de mannen van dit voorjaar.

Maar een beetje mythevorming is ook mij niet vreemd. Ik klamp me ter afleiding van het doemdenken over de zondvloed aan niemand liever vast dan dit drietal. Dus keek ik naar de Ronde en laafde me aan hellingen die in Vlaanderen bergen heten. De eerste uren ging het zo hard dat ik bij het kijken al spaghettibenen kreeg, de kop wat minder scherp, valpartij op valpartij, vlak voor de modderige kasseien van de Kwaremont en bij de Kanarieberg. In gedachten riep iemand nog hee, maar dat mocht niet baten, het peloton werd meermaals getorpedeerd na amateuristisch stuurwerk. De Ronde is voorspelbaar in zijn onvoorspelbaarheid, zei Van der Poel vooraf, bijna cruijffiaans.

Terwijl Pogacar, Van Aert en Van der Poel zich blindstaarden op elkaar, leek een aantal renners aan hun schaduw te ontsnappen. In het onverwachte schittert sport, is chaos de enige constante. Maar niets is zo zwaar als het soortelijk gewicht van De Grote Drie. Ze controleren de koers, trekken alles naar zich toe, als veelvraten van het voorjaar. Een onvoorstelbaar voorspelbaar resultaat: nummer één, twee en vier.