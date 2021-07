Van der Poel niet meer van start in negende etappe Tour de France

Mathieu van der Poel gaat zondag niet meer van start in de negende etappe van de Tour de France. Dat heeft de wielrenner van Alpecin-Fenix voor de rit van Cluses naar Tignes bekendgemaakt.

“Helaas ga ik niet meer van start vandaag. Ik heb met het team besloten dat het beter voor me is om af te stappen en me op de Olympische Spelen te gaan focussen”, zei Van der Poel. “Ik ga wat tijd nemen om te herstellen van deze week. Ik heb nog andere doelen en het is onmogelijk voor mij om de Tour uit te rijden en dan op mijn best te zijn in Tokio.”

Ook Roglic niet meer van start

Ook Primoz Roglic stapt niet meer op de fiets. De Sloveen van Jumbo-Visma, vorig jaar tweede achter zijn landgenoot Tadej Pogacar, ondervindt te veel last van blessures die hij opliep bij een val eerder deze Tour.

Roglic stond inmiddels al op grote achterstand. Zijn ploeg meldde eerder dat de rustdag van maandag zou worden benut om na te denken over zijn plan voor de komende weken. Roglic wil deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Roglic bij de finish van de derde etappe, waarin hij zwaar ten val kwam. Beeld AP

