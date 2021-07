Van der Poel gaat sensationeel over de kop door missende plank

De olympische mountainbikewedstrijd had Mathieu van der Poel een mythische status kunnen geven, als zo’n beetje de meest veelzijdige fietser aller tijden. Waar hij de pedalen beroert, verbleekt doorgaans de tegenstand. Hij wint op de weg en in het veld. En ook op de brede banden van de mountainbike kan hij met de besten mee. Meestal. Maandag ging het na afloop van de wedstrijd echter niet over zijn onbetwiste talent – maar over een plankje. Een plankje dat er niet was, waardoor Van der Poel sensationeel over de kop sloeg.

Op het parkoers in Izu liggen een aantal spectaculaire ‘drops’, steile afdalingen waar de renners in vliegende vaart vanaf springen. Ziet er mooi uit op televisie en het maakt de sport ook voor de rijders interessant. Van der Poel houdt er ook van, juist de meest moeilijke passages vindt hij het leukst. In aanloop naar de wedstrijd, had hij zonder enig ontzag over die ‘drops’ gesproken. “Ik heb ze wel gevaarlijker gezien. Dit is een mooi rondje, niet overdreven moeilijk.”

Daarom verbaasde het dat juist Van der Poel, die technisch tot de beste renners ter wereld behoort zich zo verkeek. Van der Poel had zich niets aangetrokken van de waarschuwende woorden van zijn collega Milan Vader en bondscoach Gerben de Knegt. Die hadden hem ‘s ochtends aan het ontbijt al gewaarschuwd dat de organisatie het parkoers op één punt zou veranderen.

De plank

Onder aan de moeilijke Sakura Drop lag de afgelopen dagen een plank, die het voor de trainende renners iets eenvoudiger maakte om er naar beneden te springen. Iets technischer: de plank zorgde ervoor dat mountainbikers met te weinig snelheid daar toch hun weg zouden kunnen vervolgen, zonder te vallen. Milan Vader, die in de race als tiende finishte, sprak daar met ‘MvdP’ over: “Ik heb gezegd: goh, vorig jaar bij het testevent haalden ze dat weg. Ik wist dat Mathieu een paar plekken achter me zat. Ik wist dat dat plankje weg was. Toen ik het publiek hoorde, wist ik al hoe laat het was.”

Het gevolg was een tuimeling van formaat, waarbij Van der Poel bijna volledig over de kop ging. Hij drukte zijn wiel te vroeg naar beneden en kon vervolgens alleen nog hopen dat de schade mee zou vallen. Op de beelden was duidelijk te zien dat de smaakmaker loskwam van zijn fiets en vol op zijn heup landde. De fiets vloog een paar meter verder het kreupelhout in. Van der Poel wankelde even, voelde aan zijn rug en besloot weer op te stappen.

Medische check

Tevergeefs. Al sprak zijn inhaalrace aanvankelijk nog tot de verbeelding. Na zijn val lag de alleskunner op de 35ste positie. Drie rondjes later had hij zich alweer opgewerkt tot de dertiende positie. Maar terug in subtop van de wedstrijd bleek de schade aan de heup toch te groot en stuurde hij zijn fiets pardoes een materiaalpost in. Niet veel later zat hij in de auto op weg naar een ziekenhuis, om daar een medische check te krijgen. Hij communiceerde de rest van de dag slechts via sociale media.

Op Twitter gaf hij toe dat hij een inschattingsfout had gemaakt. Ja, zijn ploeggenoot had hem gewaarschuwd over het plankje. Maar dat had er bij hem niet toe geleid zijn manier van rijden aan te passen. Met alle gevolgen van dien.

Op zijn eigen manier

Het tekent Van der Poel, die de dingen het liefst op zijn eigen manier doet. Hij kwam de afgelopen week zo laat als mogelijk naar Japan. Vooral omdat hij niet opgesloten wilde zitten in een olympisch hotel. “Mathieu is een sfeergevoelige jongen", zei De Knegt. “Hij was bang dat hij hier niets kon doen. Daarom heeft hij thuis getraind, op zijn eigen manier. En dat was prima. Mathieu was aan het ontbijt ook echt scherp. Ik had er groot vertrouwen in.”

Dat eigenwijze heeft Van der Poel gebracht waar hij nu is. Een renner die op meerdere disciplines tot de wereldtop behoort. Hij is meervoudig wereldkampioen cross, kleurde onlangs nog de eerste week van de Tour de France, waarin hij maar liefst zes dagen het geel om de schouders droeg. Ook won hij al klassiekers als de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl. Omdat hij graag multidisciplinair werkt, rijdt hij ook niet voor een grote ploeg. Zijn ploeg Alpecin-Fenix is om Van der Poel en om zijn wensen en nukken gebouwd, zodat hij kan doen waar hij goed in is.

Liever geen Tour

Het liefst had hij zelf ook de Tour helemaal niet gereden. Dat zei hij afgelopen week wat omfloerst: “De voorbereiding was niet ideaal.” Dat had deels te maken met corona. Vorig jaar stond zijn seizoen in het teken van de Spelen, maar toen die werden afgelast, wilde zijn sponsor hem niet nog een jaar uit de Tour houden. Hij stapte wel eerder af om zich toch nog enigszins op de Spelen te kunnen voorbereiden. De mountainbike kreeg – op twee wedstrijdjes na – amper aandacht dit seizoen.

En alsof hij voorvoelde dat hij de olympische mountainbikewedstrijd verfomfaaid moest verlaten, sprak hij zaterdag al profetische woorden. Over drie jaar in Parijs wil hij opnieuw meedoen op de mountainbike. Want hij moet en zal een olympische medaille op zijn lievelingsfiets. “Omdat de Spelen nou eenmaal groter zijn dan de sport zelf.”

