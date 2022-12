Van der Poel en Van Aert zijn terug in het veld, en ze rijden iedereen op afstand

Er waren al zeven veldritten in de strijd om de wereldbeker verreden, en toch begon het wielercrossseizoen zondag weer helemaal opnieuw. Na de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld een week geleden, maakte zondag ook Wout van Aert eindelijk weer zijn opwachting in zijn favoriete discipline. De twee bleken beter dan alle anderen en werden in de wereldbekerwedstrijd van Antwerpen meteen eerste (Van der Poel) en tweede. De hoofdrolspelers van de voorbije weken waren op de boorden van de Schelde figuranten. Wereldkampioen veldrijden Tom Pidcock kwam zijn slechte start niet meer te boven en eindigde als achtste.

Lang was het wachten op een duel tussen de twee beste veldrijders van het afgelopen decennium. Door een rugblessure van Van der Poel waren ze elkaar sinds de kerstdagen van vorig jaar niet meer in het veld tegengekomen. In de tussentijd won Van Der Poel op de weg onder andere een rit in de Giro d’Italia en in de Ronde van Vlaanderen, en Van Aert onder andere drie etappes en de groene trui in de Tour de France.

Beiden verklaarden dat de focus in 2023 op de voorjaarsklassiekers en de Tour ligt. Toch ervaren ze op de weg niet het plezier dat ze in het veld wel hebben. Het blijft de natuurlijke habitat van de alleskunners, de plek waar ze groot zijn geworden. Sommige renners beleggen voor het wegseizoen trainingskampen in de zon, anderen rijden baanwedstrijden, Van der Poel en Van Aert klieven bij voorkeur door het zand. Liever racen dan trainen, om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Pleister op zijn knie

Van Aert zat vol ongeduld naar de eerste veldritten van het seizoen op televisie te kijken. Hij startte zonder druk. “Ik voelde me beter dan ik vooraf dacht en kon goed tempo houden”, zei de Belg van Jumbo-Visma. “Het was in ieder geval heerlijk om weer tussen al die toeschouwers te rijden.”

Onduidelijkheid bestond ook over Van der Poel (Alpecin-Deceuninck). De pleister op zijn linkerknie was een overblijfsel van een val op de stenen tijdens de wereldbekerwedstrijd in Overijse, een dag eerder. In de avond reed hij op de rollers het stramme gevoel uit zijn lichaam, om vervolgens zondagochtend fietsend naar de start in Antwerpen te komen.

“Ik had er gelukkig weinig last van”, zei de winnaar, nadat hij tamelijk soeverein met 23 seconden voorsprong over de finish was gekomen. “Het was een beetje stijf, maar dat bleek niet hinderlijk. Ik voelde me goed en bleef foutloos.”

Een stuk of tien veldritten waarin Van der Poel en Van Aert elkaar tegenkomen vormen de opmaat naar het hoogtepunt van de winter: het WK in februari. Van Aert voorspelt dat hij over drie weken in zijn oude vorm steekt. Van der Poel wil ook nog verbeteren. “Het is nodig, want Van Aert is meteen competitief. We gaan strijden, ik verwacht nog mooie duels.”

Jonge generatie heerst bij de vrouwen Bij de vrouwen heeft de jonge generatie de macht in het veldrijden overgenomen. Fem van Empel, nog maar 20 jaar oud, won voor de vierde keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd. Na een sterk begin en flink doortrekken op de zandstroken reed ze onbedreigd naar de zege. Na haar eindigden generatiegenoten Puck Pieterse, winnaar in Hulst en Overijse, en Shirin van Anrooij, de sterkste in Hilvarenbeek, als tweede en derde. Het drietal leidt in dezelfde volgorde het klassement in de wereldbeker.

Net als de mannen, waar Van der Poel afwezig zal zijn, reizen de vrouwen volgende week af naar Dublin voor de volgende wereldbekercross.

Lees ook:

Gretige Mathieu van der Poel weet toch weer te verbazen

Vrijwel niemand wist hoe het met Mathieu van der Poel was gesteld. In de wereldbekercross van Hulst zette hij met een imponerende overwinning een punt achter een lastige periode.