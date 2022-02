Van der Poel doet alles anders; dat levert weer goud en wereldrecord op, zilver voor Roest

Nils van der Poel doet op schaatsgebied alles anders. Hij gelooft heilig in zijn eigen filosofie. Deze vrijdag staat hij maar vijf minuten op het ijs, voordat hij begint aan een van de bijzonderste wedstrijden van deze Olympische Spelen.

Die warming-up, dat is een typisch Nils Van der Poel, de grote revelatie op de lange afstanden. Hij doet dingen anders. En daar is hij trots op. Hij heeft het graag over zijn eigen ontwikkelde programma. “Weet je wat je moet doen? Alleen trainen, alleen trainen. Dan herken je de snelheid die je nodig hebt in de wedstrijd.”

Veertien seconden meer

Zijn ideeën brachten hem in Peking het allerhoogste. Hij won twee keer goud. Op de 5000 meter bleef hij Patrick Roest net voor. Op de 10 kilometer, vrijdag, was hij veruit de allerbeste. Hij won, in een verbluffend nieuw wereldrecord. Het zilver ging naar Patrick Roest, die door zijn trage begin bijna veertien seconden meer nodig had voor de 25 rondjes in het Nationaal Speed Skating Oval. In de strijd om het brons werd de teleurstellende Jorrit Bergsma afgetroefd door de Italiaan Davide Ghiotto.

Praat met Van der Poel, en iedereen krijgt een ander antwoord van de in Trollhättan geboren Zweed, zo’n tachtig kilometer buiten Göteborg. De schaatsbaan daar heeft korte rechte einden, omdat er voornamelijk bandy wordt gespeeld, een soort ijshockey. Van der Poel, wiens opa uit Nederland kwam, doet er twee slagen op het rechte eind.

Winterspelen 2018

Bij de junioren reed Van der Poel vaak tegen Patrick Roest. Hij liet het schaatsen even zitten rond zijn twintigste, maar hij deed wel aan de Winterspelen van 2018. Hij werd veertiende op de 5000 meter. De eerste keer dat Van der Poel zich voorin mengde, was op het WK allround in het olympisch stadion in Amsterdam een maand later, waar hij toen de afsluitende 10 kilometer won. Dat kreeg niet veel aandacht, omdat Sverre Lunde Pedersen viel en Roest zo wereldkampioen werd.

Daarna verdween Van der Poel nogmaals van de schaatsradar. Hij ging het leger in, bij het ‘Arméns jägarbataljon’ in Arvidsjaur. Het is de moeilijkste militaire training die er bestaat in Zweden. Daar deed hij de basistraining, maar alsnog was het het zwaarste wat hij ooit had gedaan, vertelde hij. Nog elke dag mist hij zijn rugzak, zijn kameraden, zei hij afgelopen zomer op Zweedse televisie.

Moeder ongeneeslijk ziek

In 2020 keerde hij terug in de schaatswereld. Het unieke wereldrecord op de 10 kilometer in Heerenveen was het hoogtepunt: 12.32,95. Luttele dagen na dat record kreeg hij te horen dat zijn moeder ongeneeslijk ziek was. Ze overleed twee weken later. Het leven is altijd anders, nu zij er niet meer is, zei hij.

Hij is overtuigd van zijn eigen ideeën en vertelt er graag over. Toen hij vorige week een technische vraag kreeg over zijn bochtentechniek, maande hij zijn trainer dichterbij te komen. Hij zocht steun, ging hangen en vertelde schuin in een hoek van 45 graden gewoon verder. Van der Poel wilde demonstreren hoe een schaatser in de bocht zo ver mogelijk over kan hellen zonder te vallen en tegelijk de benen ontspant. Het is een trucje, zei hij. “Vertel het de Nederlanders niet, haha.”

Van der Poel laat de Nederlandse schaatssport zien dat de sportbenadering anders kan. Het is zijn tweede doel, naast het winnen van het allerhoogste. En dat wil hij de Nederlanders laten zien. Daar hoort ook een mentaal spel bij. Hij wil graag prikkelen. Niet voor niets ontketende hij een relletje, door de Nederlanders van corruptie te beschuldigen.

En, zo zegt hij, schaatsen is vervelend. “Echt vervelend. Je moet iets vinden om jezelf mee om te kopen. “Als je het antwoord vindt waardoor jij meer traint dan een ander, win je mogelijk eens op de Olympische Spelen.”

Fietsen naar de andere kant van Zweden

Wat zijn antwoord is? ‘Twintig ofzo’ ultramarathons lopen, duizend skydives maken, feesten, het leger, snowboarden, veel aan skimountaineering doen. En o ja, hij fietste met een vriend van de ene naar de andere kant van Zweden in zo kort mogelijke tijd. “Ik heb dingen meegemaakt die veel atleten nooit zullen ervaren. Het maakt dat ik het niet erg vind als ik verlies.”

Het was zoeken naar avonturen. “Er komt een moment waarop die er niet meer zijn en je je twee maanden gaat opsluiten in Inzell. Dat was het beste trainingskamp dat ik ooit heb gedaan, al heb ik daarvoor wel een berg aan motivatie moeten opbouwen. Ik hou van schaatsen, maar het is net als met een relatie: het gaat niet vanzelf.”

Zijn filosofie is niet heel moeilijk te doorgronden: rijd zo vaak de afstand waar je goed op wil zijn, dat elke meter in alle vezels is opgeslagen. Daarom is hij op trainingen alleen maar bezig met het rijden van binnen- en buitenbochten op wedstrijdsnelheid.

In Inzell kende hij bijna Spartaanse dagen, met onder meer drie keer een 10.000 meter in de ochtend en daarna nog een paar uur fietsen. Hij trainde zich in rondes die hij ogenschijnlijk dagen kon volhouden: rondes van 30.0 seconden.

Grootste experiment

Het zijn de rondetijden die hij in Peking ook liet zien op de 5 kilometer. Eigenlijk voor hem een bijnummer. Hij reed iets sneller de rondetijden die hij heeft geoefend. In de laatste rondes leek hij te versnellen, maar hij bleef dezelfde tijden rijden. Het was dat de anderen, zoals Patrick Roest, kapot gingen. Van der Poel kon nog even door.

Het grootste experiment moest toen nog komen. De vrucht van zijn eigen methode. De 10 kilometer. Hij wist 110 procent zeker dat hij die afstand gaat winnen. De methode achter zijn voorbereiding publiceert hij na de Spelen.

Gaat hij dat wat hij doet na Peking volhouden? Nog vier jaar, dat kan hij niet. “Dat wordt monotoon. Je moet motivatie blijven najagen. Maar ik heb al twee keer geprobeerd om te stoppen, en het is me niet gelukt. Ik denk niet dat het me deze keer wel gaat lukken.”