Van der Poel behoudt roze in de Giro, Dumoulin komt top-drie binnen

Tom Dumoulin en Mathieu van der Poel zaten vrijdag, toen nog niets was beslist en de Giro pas enkele kilometers onderweg was, samen ontspannen te keuvelen achter in het peloton. Ze grapten een beetje. Vrijdag (sprint bergop) zou voor Van der Poel zijn, en zaterdag de tijdrit voor Dumoulin.

Het lukte bijna. Zaterdag werd Dumoulin derde in de ruim negen kilometer lange tijdrit in Boedapest, achter Van der Poel en winnaar Simon Yates. Hij kwam wel de top-drie binnen. Van der Poel behield de leiderstrui, Dumoulin baalde.

Toch was het voor beide Nederlanders een goed resultaat, en zeker ook voor Dumoulin (31), die in Italië (en Hongarije) een goed klassement wil rijden. Zijn tijdritten zijn de pijlers van het plan voor een goede klassering. Daar excelleert hij op, zeker in vergelijking met andere klassementsrenners.

Natuurlijk is de Giro dit jaar spannend voor Dumoulin, vertelde hij vooraf al. Een ideale voorbereiding kende hij niet, onder meer door een coronabesmetting voor de Strade Bianche. Vooraf temperde hij daarom de verwachtingen. Veel vergelijkingsmateriaal met anderen had hij niet. Slechts twaalf wedstrijddagen zat hij op de fiets. Maar hij had wel zijn voorbereiding goed kunnen uitvoeren, onder meer met een krappe drie weken op hoogte op Tenerife.

In Hongarije verloor hij vier seconden op de eerste dag, het gevolg van een klein breukje in het peloton. Daarom moest hij als eerste van de klassementsrenners een tijd neerzetten. Als Nederlands kampioen, zijn rugnummer schuin op zijn rug geplakt, reed hij ruim 46 kilometer per uur, hard voor een race waar op het eind nog een klim in zat.

Het leek een goede kans op een ritzege, tot één minuut later Simon Yates vijf seconden sneller was. Dumoulin baalde na afloop meteen. Hij noemde het een ‘teleurstelling'. Toch kon hij tevreden zijn. Als nummer drie na twee dagen heeft hij een goede basis voor de rest van de Giro. Alleen Yates staat momenteel voor hem. Bovendien is er een nieuwe glimp van zijn talent, iets waar hij zelf ook naar zoekt.

Van der Poel behoudt roze

Want voor Mathieu van der Poel is het klassement over drie weken geen doel. Voor hem was de tijdrit van zaterdag voor een heel andere reden van belang. Hij wilde zijn leiderstrui verdedigen, die hij vrijdag had veroverd. Maar kon hij dat wel? Van der Poel raakte zijn tijdritfiets bijna niet aan de afgelopen maanden. De laatste keer dat hij er serieus op reed, was in de Tour de France, waar hij in een race van 27 kilometer zijn leiderstrui verrassend behield en Tadej Pogacar nog achter zich hield. Hij reed toen nota bene op geleende wielen.

In Boedapest gebruikte hij die wielen weer, als onderdeel van een felroze fiets, waarmee sponsor Canyon vooraf op sociale media groots mee pronkte. En Van der Poel verraste weer. Hij werd uiteindelijk tweede, op drie seconden van Yates. Daarmee behield hij zijn trui. “Ik zou voor dit resultaat tekenen”, zei hij in het flashinterview meteen achteraf. “Ik heb een extra dag in roze gekocht.”

Sowieso was het een goede dag voor de Nederlanders. In de top-10 stonden vier Nederlanders, want ook Wilco Kelderman en Thymen Arensman zaten dicht bij de besten. Ook Bauke Mollema kwam snel boven.

Dit jaar rijden liefst zeventien Nederlanders mee in de Giro. Daar horen Van der Poel en Dumoulin bij, maar ook onder meer Bauke Mollema, Wilco Kelderman en Thymen Arensman zijn aan hun drie weken in Italië begonnen. Het lijkt een weelde, maar tegelijkertijd betekent het ook dat een flink deel van hen niet in de Tour de France start, waar de allerbesten rijden. Van der Poel en Mollema doen overigens wel de dubbel.

Zondag wordt in Hongarije nog een vlakke etappe gereden. Maandag vliegt het peloton naar Sicilië, met dinsdag een eerste aankomst bergop; dan wacht de Etna.

Lees ook:

Van der Poel wint eerste etappe in Ronde van Italië en pakt roze

Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De wielrenner van Alpecin-Fenix won de sprint van de eerste rit na 195 kilometer in Visegrád voor de Eritreeër Biniam Girmay en de Spanjaard Pello Bilbao.