Van der Haar ook op het WK in de schaduw: ‘Ik ben alleen maar blij met Mathieu en Wout’

In Oostende wordt dit weekend zonder publiek het WK veldrijden verreden. Een sport waarin twee landen domineren. ‘Is het daarom minder leuk?’

Veldrijden is een sport voor Vlamingen en aan het einde wint een Nederlander. Dat zou de laatste jaren best de definitie kunnen zijn. De ­Nederlandse vrouwen zijn de afge­lopen jaren ver weggereden van de buitenlandse concurrentie en bij de mannen was Mathieu van der Poel in de modder meestal net iets sterker dan Wout van Aert, zeker op de vorige twee WK’s.

Morgen draait waarschijnlijk alles om dit duo, dat elkaar ook op de weg naar grote hoogten stuwt. In Vlaanderen werd de afgelopen dagen al uitgebreid gedelibereerd wie het ­beste zal gedijen op het parcours in Oostende. De deelnemers rijden er over gras, sintel, asfalt en strandzand langs de Noordzee. Ook ligt er in elk rondje een brug van 134 meter lang met een hellingsgraad van 21 procent. Is dit ideaal voor Van Aert of toch Van der Poel?

Dat alle aandacht naar dat duel gaat, snapt Lars van der Haar (29) heel goed. Hij bouwde zelf ook een ­aardige erelijst op met Nederlandse titels, een EK-titel, zeven wereld­bekerzeges en drie podiumplaatsen op het WK, maar Van der Haar kent zijn plaats in de schaduw. “Ik ben alleen maar blij met Mathieu en Wout. Ze hebben het imago van mijn sport alleen maar goedgedaan. Ze reden in het veld iedereen aan gort en deden dat daarna op de weg ook. Mensen zagen dat veldrijders geen pannenkoeken zijn. Het niveau is heel hoog.”

Gemarginaliseerd

Dat geldt ook voor de Nederlandse vrouwen, die het veldrijden vol­ledig zijn gaan domineren. Inter­nationale concurrentie lijkt alleen maar verder achterop te raken. Bij de mannen zijn sommige landen met een cyclocrosstraditie, zoals Zwitserland, Tsjechië en Italië, die in het verleden nog wel toppers hadden, gemarginaliseerd. De coronapan­demie heeft veel potentiële deel­nemers van buiten Europa nog eens extra afgeschrikt om naar dit WK af te reizen.

Van der Haar ziet het gebrek aan een breed internationaal veld niet als een probleem. “Kijk naar het schaatsen. Dat is gewoon een Nederlands spelletje. Is het daarom minder leuk? Je moet niet altijd naar landen kijken, je moet kijken naar mensen, of er genoeg onderlinge concurrentie is. Door alle faciliteiten en de sponsors in vooral België is het ­niveau zo hoog geworden dat renners uit andere oorden die het eens proberen, helemaal worden weg­gereden.”

De sport is in de Lage Landen commercieel zo groot, dat het de mondiale ontwikkeling in de weg zit. De meeste sponsors zijn Belgisch en die willen het liefst hun renners in eigen land zien, en live op televisie. Van der Haar: “Als je het inter­nationaler maakt, loop je het risico dat die sponsors gaan afhaken”.

Toch streeft de internationale wielerunie UCI nog altijd naar meer mondialisering. Een olympische ­status van het veldrijden zou in ­navolging van het mountainbiken bij nationale bonden veel geld vrijmaken, maar de lobby van de UCI voor een plek op de Winterspelen is vrij kansloos. Het IOC houdt eraan vast dat bij dat evenement alles op ijs of sneeuw moet worden beoefend.

Laveren tussen traditie en vernieuwing

Dus zoekt de UCI het voorlopig maar in de uitbreiding van het aantal ­wereldbekercrossen. Dit seizoen werden er door de coronacrisis slechts vijf verreden, maar volgend seizoen worden er drie extra manches toegevoegd, in oktober in Amerika. Ook het WK van 2022 vindt in de Verenigde Staten plaats. Van der Haar heeft er gemengde gevoelens bij. “In Amerika zit potentie. Je hebt daar grote fietsmerken en veel mensen zijn cross-minded. Omdat onze ploeg ook Amerikaanse sponsors heeft, zullen wij er ook heengaan”, zegt de Woudenberger. “Alleen komt er niemand kijken. Ik denk dat de cross gedijt bij klassiekers en parcoursen met een traditie in plaats van plekken waar er geen animo is.”

Zo blijft het veldrijden laveren tussen traditie en vernieuwing. Dit jaar is het helemaal overleven nu het ­verdienmodel van de sport – de inkomsten van het publiek – onder grote druk staat. Op het WK waren dit weekend normaal zeker 50 tot 75 duizend mensen afgekomen. Nu is er geen publiek bij.

De organisatie scherpte de coronamaatregelen deze week nog aan vanwege een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant in Oostende. Van der Haar: “Het is extra triest nu het in België is. Zonder publiek is het heel saai, hoor. Een uur fietsen voelt nu soms aan als een uur en twintig minuten. Ik wil niet nog zo’n jaar rondrijden. Bij zo’n volkssport hoort ­gewoon publiek.”

