Van de Zandschulp verliest, maar kan met opgeheven hoofd naar huis

Botic van de Zandschulp wist de kwartfinale op de US Open niet te overleven, maar hij toonde wel veerkracht.

Hij stevende af op een ontluisterend afscheid van het toernooi dat hem voor het eerst met de internationale tenniselite liet meedoen. Maar tijdens de kwartfinale van de US Open herpakte Botic van de Zandschulp zich en voorkwam zo dat Daniil Medvedev hem al te makkelijk van de baan kon vegen. Ja, hij verloor van de nummer twee van de wereld. Maar in ieder geval met opgeheven hoofd: 3-6 0-6 6-4 5-7.

De eerste twee sets leek het erop dat het klasseverschil te groot was voor een spannende krachtmeting. Van de Zandschulp worstelde met zijn eerste service en sloeg veel onnodige fouten. Ook had hij last van zijn linker bovenbeen. Na de tweede set, waarin hij niet één game wist te winnen, moest er zelfs een fysiotherapeut de baan op komen voor een korte behandeling.

Zouden de voorbije dagen dan toch fysiek hun tol eisen? Van de Zandschulp had in New York behalve drie kwalificatieduels ook vier lange partijen in het hoofdtoernooi gespeeld: twee vier- en twee vijfsetters. Liefst 27 sets in totaal, voorafgaand aan deze wedstrijd. Bij zijn tegenstander stond de teller op twaalf.

Als een muur

Zeker tegen een speler als Medvedev is fitheid een eerste vereiste. De Rus is als een muur. Vrijwel iedere bal komt terug. Van de Zandschulp wist dat hij risico’s moest nemen om kans te maken. Alleen maar ballen afvuren van 100 kilometer per uur zou zinloos zijn. Variatie is essentieel.

De Nederlandse verrassing van het Amerikaanse grand slam kan het spel normaal gesproken ook zo spelen, weet zijn coach Michiel Schapers. Van de Zandschulp kan goed tempowisselingen toepassen, insluipen naar het net zonder dat zijn tegenstander het in de gaten heeft en doorgaans heeft hij een sterke forehand en steady backhand. “Botic heeft veel wapens die hij gedoseerd kan inzetten. Omdat hij technisch heel behoorlijk is, geeft dat tactische flexibiliteit”, zei Schapers

Maar een strijdplan kan op papier nog zo mooi klinken, de uitwerking is allesbepalend. En daar schortte het de eerste twee sets aan. Het derde bedrijf ging het beter, mede doordat zijn eerste opslag vaker binnen de lijnen viel en hij agressiever ging spelen. Van de Zandschulp slaagde er zo in om Medvedev een set te ontfutselen, iets wat nog niemand deze anderhalve week was gelukt. De finalist van 2019 gaf hem daar naderhand alle credits voor. Op de vraag waarom hij het halverwege moeilijker kreeg, antwoordde Medvedev: “Omdat hij beter ging spelen. Ik controleerde de wedstrijd, toch was hij nog in staat om terug te komen.”

Mentale weerbaarheid

Dat is knap, zeker voor een debutant die op de wereldranglijst op plek 117 staat. Het zegt ook veel over de mentale weerbaarheid van Van de Zandschulp (25) dat hij zich niet door moedeloosheid liet overmannen na de slechte start. Integendeel zelfs. Hij toonde lef. Op het eerste matchpoint tegen bijvoorbeeld, bij een stand van 4-5 in de vierde set, durfde hij service-volley te spelen.

Twee games later, na een mislukte dropshot, was de nederlaag alsnog een feit. Medvedev klapte voor hem toen hij de baan verliet en voorspelde dat als hij zo doorgaat de topdertig misschien wel haalbaar is.

Tennisspelers moeten een meester zijn over hun geheugen. Vrijwel altijd is de laatste partij van een toernooi immers een nederlaag. Wat onthoud je? En wat juist niet? Van de Zandschulp zal deze wedstrijd niet willen vergeten, omdat hij er uiteindelijk toch een echte wedstrijd van wist te maken.

Lees ook:

Botic van de Zandschulp is nog van het slag dat de bal met aandacht raakt, met gevoel

Een natuurtalent dat op 25-jarige leeftijd eindelijk zijn doorbraak beleeft. Hoe is dat mogelijk?