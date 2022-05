Van de Zandschulp bij laatste 32 op Roland Garros, Griekspoor lijdt pijnlijke nederlaag

Botic van de Zandschulp heeft zijn beschermde status op Roland Garros waargemaakt. De als 29ste geplaatste speler bereikte woensdag voor de eerste keer de derde ronde in Parijs. Zijn tegenstander, de Italiaan Fabio Fognini, gaf bij de stand 3-2 en 40-15 in de derde set op met een kuitblessure. Op het scorebord op baan 8 stonden de eerste twee sets al achter de naam van Van de Zandschulp: 6-4, 7-6 (5).

Tallon Griekspoor slaagde er niet in om zich te kwalificeren voor de derde ronde. Met Brandon Nakashima trof hij een tegenstander die net al hijzelf debuteerde op het Franse gravel. Beide spelers gaven elkaar in het begin niet veel toe, maar de Amerikaan, met een Vietnamese moeder en een vader van Japanse afkomst, pakte uiteindelijk de winst op de winderige baan 13: 7-6 (6), 6-4, 6-2.

Het blijft nu achttien jaar geleden dat er twee Nederlandse tennissers bij de laatste 32 op een grandslamtoernooi stonden. In 2004 waren dat Martin Verkerk en Raemon Sluiter op Roland Garros.

Fognini’s temperament intrigeerde Van de Zandschulp

In de aanloop naar de partij tegen Fognini zei Van de Zandschulp dat hij in het verleden altijd graag keek naar de speler uit San Remo. Het talent van de Italiaan, maar vooral diens temperament intrigeerde hem. Fognini staat bekend als een kruitvat met een lont dat snel vlam vat. Het is alsof hij elk moment in woede kan uitbarsten. Al twee keer werd hij gediskwalificeerd na het beledigen van een umpire, in 2017 op de US Open en in 2021 in Barcelona.

Ook in de partij tegen Van de Zandschulp stond het gezicht van Fognini op onweer. Dit keer werd zijn gemoedstoestand veroorzaakt door een blessure aan de kuit. Nadat hij in de tweede set een 5-1 voorsprong uit handen had gegeven liet hij zich behandelen, maar het leed was reeds geschied. Van de Zandschulp pakte de set in de tiebreak en uit frustratie maakte Fognini zijn racket onklaar. Tegen beter weten in probeerde hij het nog, maar bij 3-2 en 40-15 in de derde set hield hij het voor gezien.

Van de Zandschulp vond het altijd leuk om naar Fognini te kijken, maar hij vond het lastiger om tegen hem te spelen. Niet alleen zijn karakter van de Italiaan is onvoorspelbaar, dat is zijn spel ook. “Het was heel moeilijk in te schatten wat hij ging doen, hij maakte vaak onverwachte keuzes”, zei Van de Zandschulp, die ook vond dat Fognini er nonchalant bij liep. “En dan is het moeilijk om je eigen intensiteit hoog te houden. Als hij er zo bij loopt is het verleidelijk om met het tempo mee te gaan.”

Griekspoor gunt zichzelf het beste medicijn niet

Fognini verliet de baan als een dief in de vroege avond, net als Griekspoor een uur eerder na zijn nederlaag tegen Nakashima. De Nieuw-Venneper had in de partij tegen de Amerikaan last van een pijnlijke rechterschouder, het gewricht dat hem al een aantal jaren parten speelt. “Ik slik nu al twee weken medicatie die ik eigenlijk niet hoor te slikken”, vertelde Griekspoor. De pillen die hij neemt verzachten de pijn in zijn schouder, maar bezorgen hem weer buikpijn.

De onwillige schouder dwong hem enige jaren terug om een half jaar het racket op te bergen. Nu zou rust ook het beste medicijn zijn, maar dat gunt Griekspoor zichzelf niet. “Ik heb niet de tijd genomen om goed te herstellen”, zei hij, “maar dat is ook moeilijk als je een grandslam speelt.” In de derde set kreeg hij bezoek van de fysiotherapeut, die hem medicatie gaf om de pijn in zijn buik te verlichten. “Ik kan redelijk pijnvrij spelen, maar na de partij krijg ik vaak de rekening gepresenteerd.”

De nederlaag op baan 13 deed ook mentaal pijn, vooral het verlies van de eerste set. Griekspoor liet in de tiebreak 4 setpoints onbenut, waarna Nakashima wel direct toesloeg. Uit onmacht sloeg Griekspoor met een aantal rake klappen op het Franse gravel zijn racket stuk. Hij kwam in de tweede set nog wel een break voor, maar de partij glipte hem langzaam door de vingers. Nakashima pakte de winst en mag het in de derde ronde opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev.

Lees ook:

Naomi Osaka is weer opgekrabbeld na een donkere periode in haar leven

De Japanse tennisster Naomi Osaka is terug op Roland Garros, het toernooi dat ze vorig jaar ontvluchtte. ‘Ik zag er best tegen op om weer op het complex te komen.’