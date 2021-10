Van de reputatie van Mark van Bommel als ‘kroonprins’ is weinig over na tweede bons

Een geslaagde voetballer is niet zomaar een toptrainer. Phillip Cocu en Frank de Boer begonnen goed bij hun vertrouwde PSV en Ajax maar na mislukte avonturen in Turkije, Engeland, Italië en Amerika zit hun loopbaan als trainer in het slop. Jaap Stam hield het bij Feyenoord vier maanden vol en is sinds zijn recente ontslag bij FC Cincinnati weer bij zijn gezin in Dalfsen.

Stam zat in het klasje van de KNVB waar oud-voetballers in 2014 versneld werden opgeleid tot trainer-coach. Cursusleider was Co Adriaanse, ironisch genoeg de man die in 2004 over Marco van Basten zei dat een goed paard nog geen goede ruiter is. Wim Jonk (nu FC Volendam) en Ruud van Nistelrooij (nu Jong PSV) zaten ook in dat klasje, net als Edgar Davids en Mark van Bommel.

Davids werd deze zomer na een volgens de voorzitter ‘catastrofaal’ half jaar ontslagen bij SC Olhanense, op het derde Portugese niveau. Van Bommel moest bij PSV in december 2019 weg en zag zondag op pijnlijke wijze ook zijn tweede avontuur de mist ingaan. Na dertien wedstrijden (4 zeges) liet de clubleiding van VfL Wolfsburg hem al vallen.

‘Geen goede trainer’

Marco van Basten reageerde als analist bij Ziggo Sport. Nee, het ontslag van Van Bommel verbaasde hem niet. “Ik schat hem niet hoog in, niet als een goede trainer”, zei Van Basten, die als bondscoach rond het WK in 2006 in aanvaring kwam met de Limburgse middenvelder.

“Hij had natuurlijk altijd andere ideeën dan ik, maar het is vooral de manier waarop hij overkomt als trainer. Ik vind hem niet zoveel inhoud hebben. Over voetbaltechnische en tactische zaken. Als hij aan het woord kwam had hij het vaak over allerlei zaken behalve over voetbal. Daar gaan spelers op een gegeven moment ook doorheen prikken.”

Een paar uur later gaf in Studio Voetbal Ibrahim Afellay zijn visie. Hij was bij PSV nog speler onder Van Bommel. “Hij kon het niet goed overbrengen. Je hebt als trainer een manier van spelen, een filosofie. Maar dat moet je ook kunnen overbrengen op de spelers. Zij moeten het begrijpen.”

Soortgelijke kritiek kwam er eerder op De Boer en Stam. Zij werden net als Van Bommel na hun rijke actieve carrières gezien als veelbelovende trainers. Van Bommel was in het veld al een tacticus en leider en werd na zijn aanstelling bij PSV in 2018 beschouwd als een kroonprins van het trainersgilde.

Maar na twee zeges in twaalf wedstrijden in zijn tweede seizoen volgde ontslag. Daarna werd duidelijk dat intern bij PSV veel mensen blij waren met het vertrek van de ‘controlfreak’ die moeilijk tegen kritiek kon. NRC schreef op basis van anonieme bronnen dat ‘dokter Van Bommel’ zich zelfs bemoeide met de medische staf en hun behandelplannen.

Kracht en kunst van een trainer

Afellay refereerde er zondag ook aan. “Het allerbelangrijkste als trainer is dat je met mensen moet kunnen omgaan. Je hebt te maken met verschillende karakters, verschillende nationaliteiten. Maar hij ging op een gegeven moment de arts zeggen hoe hij moest opereren. Ja, schoenmaker blijf bij je leest.”

Van Bommel zei deze zomer geleerd te hebben van PSV. Na een beroerde oefencampagne was VfL Wolfsburg na vier wedstrijden koploper in de Bundesliga. Een pijnlijke fout met zes wissels in de bekerwedstrijd tegen Preussen Münster bleef echter aan hem kleven. Het leidde tot reglementair verlies en uitschakeling.

Volgens Duitse media maakte Van Bommel de laatste weken na elke nederlaag een wat hulpeloze indruk. Te vaak kwam hij met dezelfde teksten. De 0-2 tegen SC Freiburg zaterdag betekende de genadeklap. Met een beschadigde reputatie zit hij (44) nu thuis, net als zijn collega’s Cocu (50), De Boer (51), Davids (48) en Stam (49), samen goed voor 433 interlands. Hun toekomst als trainer is ongewis.

Lees ook:

Het onvermijdelijke moest dan toch gebeuren: PSV ontslaat Mark van Bommel

Lees hier onze analyse terug na het eerdere ontslag van Van Bommel bij PSV.