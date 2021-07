Van Cruijff naar Pogba, en hoe het is geworden

Ik begon het EK met Paul Pogba en ik eindig het toernooi met hem. Met gebalde vuist had hij in de extra tijd de zo goed als zekere overwinning van Frankrijk op Duitsland gevierd. Het was mijn moment van de eerste toernooiweek geweest, vooral omdat ik erin hoopte te zien dat Frankrijk met hem in het midden weer dat verbond zou kunnen vormen waarvan ik op het WK 2018 zo had genoten.

De bundeling van spelers, hoe ze zich tot elkaar verhouden, naar niets kijk ik liever. Maar ik hoopte al met lichte vrees: het boerenverstand, gebaseerd op hoe de tijden zijn geworden, fluisterde me in dat het niet meer kon lukken – bij Frankrijk althans niet.

In de slotfase van wat niet meer dan de reguliere speeltijd van Frankrijk-Zwitserland in de achtste finale had moeten zijn, verspeelde Paul Pogba de bal bij de middenlijn, zoals hij dat laks kan doen. Drie tellen later maakte Zwitserland gelijk (3-3) en een minuut of veertig later miste Kylian Mbappé zijn strafschop, de beslissende. Het EK moest verder zonder zijn beste spelers.

Dat heeft Pogba op zijn geweten, niet Mbappé. Zo’n fout, op die plek, bij die stand, van zo’n voetballer – dat kan gewoonweg niet. Maar dat hoorde je niet. Hooguit werd tussen neus en lippen gemompeld dat Pogba die fout maakte, ja, maar hij had toch maar weer een sterke wedstrijd gespeeld, toch?

Op mijn schaal kan dat niet: zo’n kardinale, verstrekkende fout maken en dan nog een sterke wedstrijd spelen. Maar ja, daar haalt Paul Pogba natuurlijk zijn schouders over op.

Hij leek op zijn fout te worden aangesproken door ploeggenoot Adrien Rabiot. Maar wie is voor hem Adrien Rabiot, in deze wedstrijd ook nog eens niet meer dan de linksback? Wat zal hij ernaar luisteren, als er alom lof blijft klinken, als hij ongetwijfeld toch weer in menig elftalletje van het toernooi zal staan?

Daar wringt iets, bij mij dan

Je zag coach Didier Deschamps voor de verlenging, kort dus na die fout, uitgebreid overleggen met Pogba, zijn patron overduidelijk. Ik dacht aan Co Adriaanse, bij wie ik laatst op bezoek was. Trainers branden zich de vingers niet meer aan de spelers, de sterren, had hij gezegd. Natuurlijk had Deschamps hier geen scène kunnen maken, als hij dat al had gewild, maar zo indringend in conclaaf met de man die hem in deze penibele situatie had gebracht – daar wringt dan toch iets, bij mij dan.

Ik denk aan Johan Cruijff. Een ijkpersoon, schreef ik bij zijn overlijden, in de opvoeding van mijn kinderen: zoals hij het samen wilde doen, met oog voor zijn ploeggenoten. Maar, zo moet je helaas doordenken, ook de persoon die met zijn schoonvader het geld in het Nederlandse voetbal bracht, dat fnuikende geld, dat geld dat inmiddels wereldwijd al zo lang zoveel van het mooie wegvreet dat een teamsport in zich kan hebben.

Als spelers zich nog aan elkaar kunnen overleveren, kan het voor lange duur niet meer zijn – daar zat mijn knagende voorgevoel over Frankrijk voor dit EK. Het zelfbeeld, vertroebeld door geld en (sociale) media, verdraagt zich moeilijk met langduriger opofferingen en het daarvoor essentiële gevoel voor verhoudingen.

Nu is de verbondenheid van Italië mooi om te zien. Maar je vraagt je al af – ik ontkom er althans niet aan – hoe lang het kan duren; wanneer de verstorende invloeden op deze eendrachtige jongens gaan inwerken. Het zijn onvermijdelijk uitzonderingen, deze bundelingen. Voor die er nog komen, zal ik in stilte applaudisseren.

Dit is, na elf en een half jaar, de laatste voetbalcolumn van Henk Hoijtink. Ter gelegenheid een interview met de voetbalschrijver alhier. Eerdere columns kunt hier hier teruglezen.

