Van Bronckhorst leeft toe naar Europa League-finale: ‘Onze fans zijn hetzelfde als die van Feyenoord’

Giovanni van Bronckhorst vertelt het in het video-interview met een twinkeling in zijn ogen. Vorige week was hij, ondanks zijn drukke agenda als trainer van het Schotse Rangers FC, op het 25-jarige huwelijksjubileum van zijn voormalige buren in Glasgow, de stad waar hij zelf tussen 1998 en 2001 voetbalde. “Dat was heel bijzonder”, zegt hij vanaf het trainingscomplex van de Rangers. “Ik heb altijd contact met ze gehouden, maar het was 21 jaar geleden dat ik ze voor het laatst zag. Die mensen leven zo ontzettend met je mee. Zo mooi.”

Tijdens het diner, waar een van origine Italiaanse familie van zeventig man aanschoof, werd Van Bronckhorst overladen met warme woorden en complimenten. Dat zei niet alleen iets over hem als mens, maar zeker ook iets over zijn prestaties als trainer van Rangers. Sinds vorig jaar november, toen Van Bronckhorst de taken overnam van Steven Gerrard, beleeft de Schotse club, in 2012 nog failliet verklaard, een droomvlucht. Deze week kan het twee prijzen winnen: de Europa League, waarin het woensdagavond de finale speelt tegen Eintracht Frankfurt, en de Schotse beker, die zaterdag wordt uitgereikt aan de winnaar van Rangers-Hearts.

Champions League-niveau

“Mijn eerste wedstrijd was thuis tegen Sparta Praag in de Europa League”, blikt Van Bronckhorst terug op zijn debuut. “We moesten met twee doelpunten verschil winnen om door te gaan naar de knock-outfase. Dat gebeurde ook. Voor mij was dat een goede binnenkomer. Daarna moesten we meteen tegen Borussia Dortmund, wat natuurlijk van Champions League-niveau is. We wonnen daar met 2-4. Het geloof in onszelf én dat we tegen goede teams heel erg goed kunnen spelen, heeft die wedstrijd met zich meegebracht. Eigenlijk hebben we dat vastgehouden in alle wedstrijden erna.”

Na Dortmund volgden Rode Ster Belgrado, Sporting Braga en RB Leipzig, waardoor Van Bronckhorst nu opgaat voor de tweede Europese hoofdprijs in de historie van de Rangers (in 1972 behaalde het de Europa Cup II). “Bij Braga en Leipzig speelden we vrij verdedigend en verloren we beide keren met 1-0, maar door die nieuwe regel (uit-gescoorde doelpunten tellen niet meer dubbel in Europa, red.) wist ik: op Ibrox kan echt alles gebeuren. Wij krijgen zo’n enorme push van onze fans. Zo hebben we het kunnen keren.”

‘Wij komen ook uit een hele moeilijke periode met de club’

Rangers lijkt in veel opzichten op Feyenoord, waar Van Bronckhorst als trainer in vier seizoenen vijf prijzen pakte. “De supporters zijn vrijwel hetzelfde”, ervaart de 106-voudig international. “Rangers heeft ook een hele fanatieke aanhang, die de ploeg zowel uit als thuis enorm helpt. En wij komen natuurlijk ook uit een hele moeilijke periode met de club. In 2012 heeft de club weer opnieuw moeten beginnen, in de laagste divisie. Als je dan tien jaar later een Europese finale speelt, dan is dat een enorme ontwikkeling voor de club en voor de mensen die die periode hebben meegemaakt. Een bekroning voor al het harde werk wat iedereen levert om de club weer succes te geven.”

Bovendien vaardigt Nederland dit seizoen twee relatief jonge trainers af voor Europese finales. Behalve Van Bronckhorst (47) ook Arne Slot (43), die met Feyenoord de finale van de Conference League speelt. Terwijl er toch ook voorzichtige kritiek klonk dat Nederland te veel op de oudere generatie trainers zou teren. Louis van Gaal (70) stelde bij zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal dat hij ook geen andere kandidaat zag dan hijzelf.

Pas zevende jaar als hoofdcoach

“Ik denk dat leeftijd niet zo bepalend is”, zegt Van Bronckhorst. “Het gaat gewoon om kwaliteit en hoe je een team managet. Het is natuurlijk wel een vak waar ervaring telt, maar Arne, die het geweldig doet bij Feyenoord, is natuurlijk ook nog niet zo lang actief als hoofdcoach. Ikzelf ben begonnen in 2015 en nu pas bezig aan mijn zevende jaar. Maar ik geniet enorm van het hele proces waar je in zit om je team voor te bereiden op een wedstrijd.”

Dortmund-thuis sprong er wat dat betreft bovenuit. Van Bronckhorst: “Voor die wedstrijd hadden we drie scenario’s voorbereid van wat er zou kunnen gebeuren, en uiteindelijk hebben we ook alle drie de formaties moeten gebruiken. Mijn spelers waren dat niet gewend, maar je hebt dat wel nodig om Europees een team te verrassen. Het is mooi dat dat dan ook uitkomt. Er ontstaat vertrouwen in de ploeg, ook naar mij toe natuurlijk. Dat is geweldig om te ervaren.”

Lees ook:

Rangers beleven wederopstanding met Van Bronckhorst

In Schotland vroegen ze zich af of trainer Giovanni van Bronckhorst wel de juiste man was voor Glasgow Rangers. Dat is inmiddels niet meer zo.