Van Bommel en PSV proberen tij te keren

De eredivisie is toe aan blok 4. Althans, volgens de lezing van Ajax-coach Erik ten Hag. Hij verrijkte de trainerstaal met het woord ‘blok’, een reeks van wedstrijden die afgekaderd wordt door interlandperiodes of vakanties.

Ajax speelt in blok 4 acht duels, waarvan de Champions League-­ontmoetingen met Lille (woensdag, uit) en Valencia (10 december, thuis) het meest in het oog springen. ­Daarin kunnen de Amsterdammers zich voor het tweede opeenvolgende seizoen plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Tussendoor speelt Ajax wedstrijden in de polder van de eredivisie, zoals gisteravond thuis tegen Heracles Almelo.

Ajax kan zich iets permitteren in de competitie. De koploper had na dertien speelronden al zes punten voorsprong op eerste achtervolger AZ. PSV (elf punten) en Feyenoord (vijftien punten) hebben een nog grotere achterstand te overbruggen op Ajax.

Jarenlange dominantie

Is de sportieve hegemonie van Ajax een gevaar voor de eredivisie? Jarenlange dominantie van de regerend landskampioen dreigt, zoals het ­geval is of was in Duitsland (met Bayern München), Frankrijk (Paris Saint-Germain) en Italië (Juventus). Ajax heeft meer te besteden dan de concurrentie in Nederland. Qua begroting liggen de Amsterdammers (110 miljoen euro) ver voor op PSV (78,5 miljoen euro), Feyenoord (68 miljoen euro) en AZ (25,5 miljoen euro).

Ten Hag wil zich nooit zo uitspreken over de geringe, wellicht afnemende concurrentie in Nederland. Want (ook trainerstaal): hij beperkt zich liever tot zijn eigen team. “We moeten professioneel zijn en gefocust blijven”, zei Ten Hag, wakend voor gemakzucht. “Anders word je afgestraft.”

Maar ja, welke club kan zichzelf belonen bij een mindere dag van Ajax? De kwaliteitsverschillen zijn groot in de eredivisie. Voor PSV-­trainer Mark van Bommel zal de afgelopen interlandperiode als bezinningsmoment gediend hebben. PSV wist de laatste zes wedstrijden, waaronder twee Europese ontmoetingen, niet te winnen en zag de landstitel uit zicht verdwijnen.

“Je zoekt altijd naar verklaringen”, zei Van Bommel gisteren op de persconferentie. “Ook als je wint. Wat is er goed gegaan en wat is er misgegaan? En hoe komt dat? Excuses tellen niet in de voetballerij, maar die zijn er wel.” Van Bommel doelde daarmee op het recent ontbreken van geschorste en geblesseerde spelers. Donyell Malen en Steven Bergwijn keren terug van blessures als PSV zondagmiddag de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen.

Kalmte bewaren

Van Bommel weet ook dat zijn krediet niet oneindig is – hoezeer ­algemeen directeur Toon Gerbrands ook de kalmte probeert te bewaren in Eindhoven. Lars Unnerstall krijgt voorlopig de voorkeur van Van Bommel onder de lat bij PSV, terwijl Jeroen Zoet tweede keeper is.

Feyenoord hoopt zich voor de winterstop te rehabiliteren. De Rotterdammers hervatten de competitie zondag bij FC Groningen, een mooie test na overwinningen op de laagvliegers VVV-Venlo (3-0) en RKC Waalwijk (3-2). Dick Advocaat, interim-trainer bij Feyenoord, krijgt te zien wat zijn elftal waard is tegen een opponent van meer gewicht. FC Groningen staat negende in de eredivisie, één plaats boven Feyenoord.

Advocaat zal zich ook richten op donderdag 19 december, als Feyenoord afreist naar SC Cambuur in Leeuwarden voor de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. De ­beker lijkt dit seizoen voor Feyenoord de enige reële prijs.

Ook onderin wordt uitgekeken naar blok 4. RKC Waalwijk, met vier punten laatste, zet de achtervolging in op VVV-Venlo (negen punten) en ADO Den Haag en PEC Zwolle (beide tien punten). VVV wisselde vorige week van trainer. Robert Maaskant werd ontslagen, Jay Driessen neemt tot de winterstop zijn ­taken over.

