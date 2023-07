Van bananenpannenkoeken naar de boterkip: zo vullen de renners van Jumbo-Visma 6000 kilocalorieën aan

Op het moment dat Jonas Vingegaard in Clermont-Ferrand met een paar bananenpannenkoeken en een flinke havermoutreep in zijn maag aan de elfde etappe van de Tour de France begint, zet in finishplaats Moulins sportdiëtiste Karin Lambrechtse een rijstcake à la pina colada in de oven. Ze werkt alvast vooruit. De cake is voor donderdag, als Vingegaard net is gefinisht. Daarna gaat ze aan de slag met het diner. Voor Lambrechtse gaat het werk altijd door.

Lambrechtse bereidt deze Tour 131 maaltijden. Wat zij klaarmaakt, is het belangrijkste onderdeel van de voedingsstrategie van Jumbo-Visma, waar woensdag een blik in de keuken werd geschonken. Het eten zelf. Dat moet pietje precies en tot op de gram af gewogen. En dat gaat ver: ze weegt zelfs de kip om te kijken hoe zwaar die met en zonder bot is.

Lambrechtse heeft al weken van tevoren de maaltijden bepaald. Ze kookt op basis van verwachting, op wat volgens de berekeningen in een speciale app een renner aan energie nodig gaat hebben. Gelijk na de rit uploaden de acht renners hun data van de dag en wordt indien noodzakelijk de hoeveelheid voedsel bij bijvoorbeeld het diner aangepast.

Limonade in de bidons

Een voedingsstrategie is niet alleen voorbehouden aan Jumbo-Visma. De grote biefstukken zijn het peloton wel uit, al was het nog niet zo heel lang geleden dat er bij Franse teams limonade in de bidons zat. Bij onder meer Team DSM, Quick-Step, Bora-Hansgrohe Alpecin-Deceuninck, Lotto Destiny lopen foodcoaches rond. Sportvoedingsdeskundige Monique van de Velde, die in Moulins de uitleg geeft: “Maar wij geloven dat wij uniek zijn in het goed hebben van de nummers én dat vertalen naar goed en lekker voedsel”.

Dit at Jumbo-Visma in aanloop naar de elfde etappe: Direct na afloop etappe dinsdag: ‘Worstenbroodje met curry/ketchup en sweetchili uienringen’ 840 kilocalorieën Namiddagsnack: ‘Watt the fudge herstelcake’ 458 kilocalorieën Diner dinsdagavond: ‘Kip Marbella, gnocchi, ‘crunchy veggies’ en brood’ 840 kilocalorieën Avondsnack: ‘Gebakken appel-skyr met appelcompote en granola’ 458 kilocalorieën Ontbijt woensdagochtend: ‘Bananengemberpannenkoeken met kwark’ 764 kilocalorieën Ochtendsnack: ‘Havermoutreep’ 458 kilocalorieën

De voedingsstrategie van Jumbo-Visma wordt in Nederlandse topsportkringen ook wel de grootste vernieuwing van de laatste tien jaar genoemd. Dat is moeilijk te meten, maar de ploeg is duidelijk: dat is goed mogelijk. Van de Velde: “De vernieuwing op het gebied van trainen, materiaal en voeding is de laatste jaren in fasen gegaan. Je kan vernieuwingen dus min of meer isoleren. En dan blijkt dat met voeding echt betere prestaties kwamen. Tegelijkertijd krijgen we het terug van de renners, die zich bijvoorbeeld fitter voelden terwijl ze meer trainden.”

Jumbo-Visma gebruikt de voedingsplannen al sinds 2018, toen het voor het eerst werd geïntroduceerd tijdens een trainingskamp. In Excel werd voor enkele renners bijgehouden wat die persoon at en na een wedstrijd of training aan calorieën nodig had. Steven Kruijswijk was de eerste. Inmiddels gebruikt het hele team de speciale app.

Geen stress meer om eten

De data geeft een schat aan informatie, en tegelijkertijd vertrouwen. Martijn Redegeld, in de Tour de sportvoedingsdeskundige van dienst: “Wat je hoort is dat het voedingsplan vertrouwen geeft: je hebt geen stress meer om eten. En in de laatste week durven renners niet meer op hun gevoel te vertrouwen. Heb ik nou honger of juist niet? Dus daarom moeten we de data gebruiken.”

Wel kijkt Redegeld elke dag de renners in de ogen. “Dat is het belangrijkste. Anders had ik hier niet hoeven zijn en had ik vanuit huis ook de nummers kunnen verwerken. Het menselijke aspect, als iemand zich niet lekker voelt of hongerig blijft, moet je niet vergeten.”

Grofweg kan worden gezegd dat een renner voor de invoering van de voedingsstrategie te weinig at. Een wielrenner verbruikt soms tot wel acht- of negenduizend calorieën per dag. Een niet-topwielrenner heeft gemiddeld zo’n 2500 tot 3000 calorieën nodig. Van de Velde: “We moeten de renners ook meegeven dat ze zo veel moeten eten. Dat kan je je niet voorstellen. Het is niet normaal, maar voor een wielrenner wel.”

Zesduizend kilocalorieën op een dag

Een renner als Jonas Vingegaard, volgens het veelgebruikte Procyclingstats 1.75 meter en naar schatting 60 kilo, verbruikte volgens een grove schatting op de Foodapp op een relatief rustige dag als woensdag ongeveer 5600 kilocalorieën. Wout van Aert (1.90 en 78 kilo) zo’n zesduizend. Het ontbijt, bananenpannenkoeken met kwark, was goed voor 694 kilocalorieën. De havermoutreep zorgde voor 421 calorieën en het eten (reepjes en gels) op de fiets voor ongeveer tweeduizend calorieën.

Na de etappe werd om de energie aan te vullen meteen een quiche of een red velvet cake verorberd. Bij het diner werd boterkip met aardappel en ratatouille geserveerd. De renners moesten de voor hen juiste hoeveelheid wel afwegen op een weegschaal. Op weg naar hun kamer kregen de renners nog een avondsnack mee. Eerder deze week was dat bijvoorbeeld een appel-skyr met compote en granola.

Lambrechtse vindt het fijn om zo te koken. In tegenstelling tot de Giro-groep is de Tour-selectie van het exquise eten. “In de Giro wilde men wel het ‘gezonde fastfood’. Deze groep is van de ‘fine dining’.”

Lees ook:

Eetproblemen in het wielrennen zijn een groot taboe, vooral bij mannen

De focus op gewicht is immens in het wielrennen. Er zijn meer sporten waarvoor dat geldt. De nadruk ligt zo op (niet) eten, je begeeft je zoveel in een wereld van broodmagere atleten, dat je bijna automatisch een verstoord lichaamsbeeld krijgt.