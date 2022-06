Van Ass was ‘down’, maar wil nu als international weer genieten van het hockey

Ja, het was nog een beetje onwennig, bekent Seve van Ass woensdagavond na zijn rentree bij het Nederlands hockeyelftal, maar bovenal stelt hij blij te zijn. Blij om het Oranje-shirt weer te mogen dragen.

Terwijl zijn overwegend nieuwe ploeggenoten handtekeningen uitdelen, vertelt Van Ass (30) openhartig over de periode na de Olympische Spelen in Tokio, vorig jaar augustus. Daar beleefde Oranje een afgang. Nederland, toen nog onder leiding van bondscoach Max Caldas, werd al in de kwartfinale uitgeschakeld, de slechtste prestatie sinds de Spelen van Los Angeles (1984). “Na die enorme klap dacht ik: waar ben ik eigenlijk mee bezig?”, blikt Van Ass terug. “Ik stop er zoveel tijd in, m’n hele ziel en zaligheid, en dan presteren we niet. Tokio had het einde van een cyclus moeten zijn voor een talentvolle, goede groep. En dan zo spelen… ook ikzelf. Dat hakte er gewoon in.”

‘Niet meer bereid er alles aan te doen’

Oranje onderging nadien een metamorfose. Er kwam een nieuwe bondscoach, Jeroen Delmee, diverse spelers bedankten voor Oranje onder wie Billy Bakker, Mink van der Weerden en Glenn Schuurman, en een aantal internationals gaf aan een adempauze te willen. Behalve Van Ass waren dat Jeroen Hertzberger, Robbert Kemperman, Sander de Wijn en Mirco Pruyser, die inmiddels is gestopt.

Van Ass bekent dat hij het mentaal zwaar had na de Spelen. “Ik was down, had minder zin om te hockeyen en was niet meer bereid om er alles aan te doen”, zegt de 190-voudig international na de Pro League-zege van woensdagavond in Malden op Argentinië (5-2). “Ik twijfelde of ik bereid was om nog een keer zo’n rit te maken. Je doet en laat er zo veel voor. Dan moet je het, los van het resultaat, vooral naar je zin hebben en het leuk vinden.”

Even verlegde Van Ass zijn focus naar zijn carrière als financieel manager, maar eind vorig jaar, vlak voor de winterstop, begon het vuur weer te branden in hem. “Toen merkte ik: mijn niveau gaat nu wel heel hard achteruit”, lacht hij. Serieus: “Daar baalde ik van. Toen dacht ik: als je daarvan baalt, dan wil je nog gewoon.” Hij speelde vervolgens een goede tweede seizoenshelft met HGC, waarmee hij zich plaatste voor de play-offs. “Ik voelde dat ik weer de Seve ben die ik kan zijn. En dan ben ik ook Oranje-waardig.”

Geen tijd om te werken

Van Ass moest wel concessies doen, omdat bondscoach Delmee volledige commitment eist van zijn spelers. “Ik heb mijn leven eigenlijk compleet om moeten gooien”, stelt Van Ass. “Mijn keuze voor hockey betekent ook dat ik niet of nauwelijks werk. Daar is simpelweg geen tijd voor.”

Delmee is blij met de terugkeer van Van Ass, die in april al aansloot bij de trainingsgroep van Oranje. “Seve heeft veel ervaring en een goede mening over hockey”, vindt de bondscoach. “Het is leuk om met hem te sparren. Zeker in een ploeg waarin we veel ervaring zijn kwijtgeraakt, is het fijn dat jongens ook op dat vlak een bijdrage leveren.”

Van Ass genoot gisteren van de energie bij Oranje, waar drie jonge jongens met kramp naar de grond gingen. Het paste ook mooi bij de Seve van Ass 2.0. “Ik heb mijn hele leven zo veel geïnvesteerd in iets wat ik leuk vind, waarom zou ik daar niet van genieten? Dat is ook mijn doel nu. Dat ik bij alles wat ik doe probeer om meer te genieten.”

