Van Argentinië tot Qatar. Er is niets veranderd, zegt Freek de Jonge

Dat we het er nog altijd over hebben, zegt volgens Freek de Jonge genoeg over de bekendheid van de actie ‘Bloed aan de paal’ uit 1978, toen hij zich met Bram Vermeulen als het cabaretduo Neerlands Hoop hard maakte voor een boycot van het WK voetbal in Argentinië. Nu, 44 jaar later, staat hij opnieuw op de barricaden en zet hij zich in voor verplaatsing van het WK voetbal uit Qatar. Een actie die als slogan zou kunnen hebben ‘Kop in het zand’.

Natuurlijk zijn er overeenkomsten tussen toen en nu, zegt de 78-jarige cabaretier op een terras in Muiderberg. Destijds richtte de actie zich tegen het regime van de Argentijnse dictator Videla, die met het binnenhalen van de mondiale titelstrijd voetbal mooie sier wilde maken. Nu vindt hij het moreel verwerpelijk dat het WK wordt gehouden in een land dat stelselmatig de mensenrechten schendt en het toernooi op een corrupte manier heeft binnengehaald.

Volgens De Jonge, met zonnebril en gekleed in een lichtblauw pak met een oranje sjaal om de nek, rusten beide acties op hetzelfde fundament. Twee foute regimes die met een belangrijk sportevenement als uithangbord de wereld een goednieuwsshow willen presenteren. Er zijn ook verschillen. In 1978 moesten De Jonge en Vermeulen de straat op en de theaters in om hun protest een gezicht te geven. Handtekeningen konden niet, zoals nu, met een muisklik worden verzameld.

Een ander verschil is dat De Jonge het WK in Qatar beschouwt als ‘een station dat al vele malen is gepasseerd’. De petitie die hij deze week met het voetbalblad Panenka en het Comité Cancel Qatar 2022 is gestart, geeft mensen de kans hun stem te laten horen. Maar hij realiseert zich dat het WK ‘gewoon’ in de oliestaat zal worden gehouden. Dat was in 1978 anders, zegt hij. “Toen dacht ik echt: waarom moet je er een tel over aarzelen om het machtsmiddel van een boycot aan te wenden.”

Zo groot en zo corrupt

Het gebeurde niet. Het WK ging door, met in de finale tussen Argentinië en Nederland de bal van Rob Rensenbrink op de paal, waar in de ogen van De Jonge en Vermeulen bloed aan kleefde. “Al snel blijkt dat er hele andere dingen meespelen. Dat het helemaal niet gaat om wat de beste oplossing is. Er is in dat opzicht niets veranderd. De organisaties zijn zo groot en zo corrupt. Iemand die in Afrika of Zuid-Amerika een zak geld op tafel zet, heeft een stem binnen.”

“Het was wel een euforische gebeurtenis”, kijkt De Jonge terug op de actie uit 1978. “Het was een laatste snik van de jaren zestig, zeventig en de demonstratiehausse. Ik was wel gauw klaar met de discussies die we na de voorstellingen hadden. Je kreeg je gelijk hier en je kreeg je gelijk daar. En dan steeds net doen alsof we verstand hadden van de wereldpolitiek en de geopolitiek. Onzin natuurlijk. We hadden eigenlijk in één voorstelling een statement moeten maken en dan wegwezen.”

Destijds kreeg de actie van Neerlands Hoop niet de steun van de KNVB en De Jonge heeft niet de illusie dat de voetbalbond zich gaat inzetten voor het verplaatsen van het WK in Qatar, zoals in de petitie wordt gevraagd. Toch is het belangrijk om druk op de ketel te houden. “Je kunt als mens iets doen, je kunt je uitspreken. Al zijn er maar twintig mensen in Nederland tegen, dan nog moet je zeggen: ze hebben eigenlijk wel gelijk. En als ze gelijk hebben, waarom zouden wij dan onze zin doorzetten? Wij vinden diep in ons hart ook dat ze gelijk hebben.”

De oorlog in Oekraïne bewijst volgens De Jonge waar regimes als in Rusland, gastheer van het WK voetbal in 2018, toe in staat zijn. “Waarom moeten we het elke keer zo ver laten komen”, vraagt hij zich af. “En dat we achteraf staan te hakkelen: ja als we toen hadden ingegrepen. Dit is ook weer zo’n moment. Ik vind dat de KNVB best wat flinker mag zijn. Wat zou er gebeuren als ze bij de KNVB zeggen dat ze het volstrekt eens zijn met Louis van Gaal, die het WK in Qatar belachelijk heeft genoemd? Maar ja, we zijn lid van de wereldbond, dus gaan we erheen.”

