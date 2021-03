Van Aert kan eindelijk juichen in Vlaanderen, maar de schaduw van corona trekt weer over het peloton

Het wielrennen leek de afgelopen weken vrijwel immuun voor corona. Het Franse, Italiaanse en ook Spaanse voorjaar is vrijwel volledig verreden en afgelopen zondag waren er liefst vijf wedstrijden in vier landen tegelijkertijd. Maar de spreekwoordelijke donkere wolken komen toch weer naderbij, ook in het wielrennen. Met nog een week tot de Ronde van Vlaanderen krijgt corona weer meer vat op het wielervoorjaar, dat zich juist grotendeels leek te onttrekken aan de stijgende coronacijfers.

Wielrenner Wout van Aert kon zondag eindelijk juichen in zijn eigen Vlaanderen. “Dit doet me heel veel”, zei de Belg van Jumbo-Visma na zijn overwinning in Gent-Wevelgem. “Ik heb al veel mooie koersen gewonnen, maar in de Vlaamse koersen had ik vaak net ernaast gegrepen. Hier zat ik op te wachten.” Van Aert won de sprint van een groep van zeven die was overgebleven na een vroege aanval op bijna 180 kilometer van de finish. “Het was heel gevaarlijk met de wind vandaag, maar we waren als ploeg heel gefocust. Op een gegeven moment scheurde het en zat ik vooraan met ploeggenoot Nathan Van Hooydonck. Dat was voor ons een goede situatie. Ik heb altijd vertrouwen gehad in de sprint.” De Belg kon in de finale rekenen op de steun van zijn ploeggenoot. “Nathan was fantastisch, hij was heel sterk vandaag. Ik heb op hem moeten inpraten dat hij de laatste keer de Kemmelberg overkwam, want ik had hem nodig. Hij is degene die daarna Sam Bennett eraf rijdt. Er stond daarna in de finale te veel rugwind om te kunnen aanvallen.”

De bubbel lijkt lek

Want ondertussen is ook het peloton niet langer de zo geprezen coronavrije bubbel. Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, moest al twee etappekoersen laten lopen vanwege positieve coronagevallen in de ploeg, onder meer de Ronde van Catelonië van afgelopen week. En ook in België reed het peloton afgelopen weekend niet in volledigheid. Trek-Segafredo kreeg zaterdagavond te horen dat het niet mocht starten in Gent-Wevelgem, wat pech was voor onder meer Jasper Stuyven en de winnaar van 2020, Mads Pedersen.

Bora-Hansgrohe had het nog meer zitten. Die ploeg was vrijdag al uitgesloten van deelname in de E3 Classic en stond zondag al aan de startlijn toen het zevental uit de wedstrijd werd genomen omdat ze eigenlijk in verplichte quarantaine moesten. Teambaas Ralph Denk was furieus: “Ik ben erg kwaad en teleurgesteld. Één lokale bestuurder kan een heel team zomaar deelname ontzeggen aan een van de grootste koersen.”

Wat Denk vooral tegenstond was de schijnbare willekeur waarmee de coronaregels werden gevolgd. Hij legde uit dat de bewuste renner, zijn kamergenoot en de fysiotherapeut in quarantaine gingen, maar dat de ploeg opeens het ‘bevel’ kreeg om andere renners ook afzijdig van anderen te houden. “Het was volledig onduidelijk en arbitrair waarom bepaalde renners wel en anderen niet geïsoleerd moesten worden. We hebben er alles aan gedaan om te mogen starten, maar de dokter wilde gisteravond niet eens meer met ons praten.”

Bora-Hansgrohe mist als gevolg van de quarantaine waarschijnlijk ook Dwars door Vlaanderen, woensdag. De raceorganisator van de Belgische wedstrijden, Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classic, reageerde op sociale media en stelde dat het voor de organisatie niet mogelijk was om te beoordelen of een opgelegde quarantaine eerlijk was of niet.

De willekeur slaat ook op de organisaties van de wedstrijden in verschillende landen. In België gaat bijna elke wedstrijd door en is zeker de Ronde van Vlaanderen op 4 april vooralsnog buiten schot, ook al zijn de regels in het land wederom aangescherpt. De wedstrijd wordt zonder publiek gereden, net als eind vorig jaar. Om alle routes richting het parcours af te sluiten, worden bijna 650 agenten ingezet.

De Belg Wout Van Aert hier in het spoor van de Ier Sam Bennett, die uiteindelijk zou imploderen, tijdens Gent-Wevelgem. Beeld AFP

Amstel Gold Race

In Nederland heeft koersdirecteur Leo van Vliet voor de Amstel Gold Race een fiat gekregen voor een race op een parcours van ongeveer achttien kilometer met daarin de Cauberg en de Bemelerberg. Maar voor andere wedstrijden is het bijzonder lastig, al kon de Healthy Ageing Tour twee weken geleden wel gereden worden door de vrouwen.

Zo was de Ronde van Overijssel afgelopen week nog zeer positief over een wedstrijd op 1 mei, maar werd die hoop vier dagen later wegggeslagen toen de burgemeester van start- en aankomstplaats Rijssen-Holten alsnog geen vergunning gaf. De Nederlandse wielerunie KNWU wil juist dat er meer wordt gereden. De bond stelde afgelopen week in het Brabants Dagblad dat het wat assertiever wordt als het gaat om het organiseren van een wedstrijd. Afgelopen week kwam ook een protocol online: ‘plannen voor opstart wielersportwedstrijden in coronatijd’.

Parijs-Roubaix

En niet alleen in Nederland zijn regionale bestuurders voorzichtig. Dat is ook in Noord-Frankrijk zo. Voor Parijs-Roubaix zijn de vooruitzichten namelijk eveneens somber. Hoewel een definitief besluit nog niet is genomen, lijkt het er sterk op dat de Franse kasseienklassieker wordt verplaatst naar het najaar. Zowel de Franse sportminister Roxana Maracineau als de prefect van de Noord-Franse regio, Michel Lalande, spraken afgelopen week weinig bemoedigende woorden. Ze gaven de wedstrijd op 11 april niet op, maar erkenden dat er een groot tekort is aan ziekenhuisbedden in de regio. Noord-Frankrijk is inmiddels niet meer rood op de kaart, maar donkerpaars, als teken hoe snel het aantal coronagevallen oploopt.

Desondanks gaat het wielrennen toch door, in aangepaste vorm, zoals zondag ook in Gent-Wevelgem, een van de grote Belgische klassiekers met een parcours dat dwars door de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog liep. In de wedstrijd zelf zorgde dat terrein voor een slijtageslag. De harde wind maakte het in het open veld loodzwaar, zowel voor de mannen als de vrouwen, met pelotons die in waaiers uiteen werden geslagen. De wedstrijden waren bovendien een kilometer langer vanwege een grote brand aan de finish, en dat was maar goed ook. De hele wedstrijd lang was er voor de liefhebber spektakel.

Danny van Poppel was de Nederlander die bij de mannen in de kopgroep zat, waar verder onder meer Wout Van Aert, Matthews, Colbrelli, Bennett en Trentin in zaten. Van Aert won uiteindelijk de sprint van die selecte groep van zeven renners. Van Poppel werd in de laatste vijftien kilometer gelost.

Het Vlaamse voorjaar kreeg zo een fraai vervolg, net zoals ook het Franse en Italiaanse voorjaar al voor verbluffende wedstrijden had gezorgd. En uiteindelijk spraken de renners ook afgelopen weekend niet over corona, maar over wielrennen. Want zolang er wedstrijden zijn, kan er worden gewonnen.