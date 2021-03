Van Aert en Vos kunnen eindelijk juichen in Vlaanderen, maar de schaduw van corona trekt weer over het peloton

Marianne Vos heeft nogmaals laten zien dat ze nog steeds op het allerhoogste niveau kan winnen. In de sprint van een in haar woorden ‘elitegroep’ was ze de beste in een nerveuze editie van Gent-Wevelgem. Lotte Kopecky werd tweede. En hoeveel ze ook al heeft gewonnen in haar lange carrière, het was voor Vos (33) een dubbele primeur. Het was haar eerste Gent-Wevelgem en haar eerste grote zege voor haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma.

Vos is bij Jumbo-Visma gehaald als kopvrouw, niet alleen op de fiets maar ook en vooral daarbuiten. Om anderen te inspireren ook te fietsen. En dat betekent dus ook grote klassiekers winnen. Na afloop moest het allemaal nog even bezinken, vertelde ze. Maar toen ze het beeld zag van haar feestvierende ploeggenoten, moest ze achter haar mondmasker lachen. “Dat beeld is fantastisch.” De vrouwen waren rond 18.30 uur klaar met hun wedstrijd. Het was van de organisatie een bewuste keuze om de vrouwenwedstrijd na de mannen te programmeren, omdat er op die manier meer ruimte was voor een live-uitzending.