Valse start voor trainer Konterman bij oude liefde PEC Zwolle

Het was een zondag als veel andere in coronatijd, maar niet voor Bert Konterman. Die meldde zich gistermorgen thuis aan de ontbijttafel in de wetenschap dat hij die middag zijn debuut zou maken als trainer in de eredivisie. “Die gedachte gaf me veel energie, het is weer eens wat anders dan een wandeling maken. Ik fleurde er helemaal van op. Het was voor mij ook dé reden om hierin te stappen.”

“Hoi, ik ben Bert Konterman, nieuwe hoofdtrainer van PEC Zwolle en inmiddels 50 jaar.” Met deze woorden introduceerde de nieuwe – tijdelijke – voorman zich in een promotiefilmpje op de clubwebsite. Hoewel de haarmode al decennia geen vat op hem krijgt en hij bij PEC Zwolle al in vele gedaantes heeft rondgelopen, van B-junior tot eerste-elftalspeler en van jeugdtrainer tot technisch manager, kon het blijkbaar geen kwaad om het geheugen van sommigen een beetje op te frissen, ook binnen de eigen selectie. Spelers als Kenneth Paal en Pelle Clement hadden geen idee van de staat van dienst van de man die na PEC ook nog uitkwam voor Cambuur, Willem II, Feyenoord, Glasgow Rangers en Vitesse en die twaalf interlands achter zijn naam heeft staan. Zo gaat dat in een land waar je al snel in de vergetelheid raakt als je in het heden geen opvallende functie bekleedt of regelmatig op tv je zegje mag doen.

‘Master of Disaster’

Van een leven in de spotlights moest Konterman toch al nooit wat hebben. Nadat Dick Advocaat hem in 2000 van De Kuip had overgeheveld naar het Ibrox-stadion in Glasgow, kwam hij in een wereld terecht die de zijne niet was. De Britse schandaalpers zag zijn kans schoon en doopte de aanwinst al snel om in The Master of Disaster, omdat hij soms als brokkenpiloot in de eigen defensie manoeuvreerde. Bij de fans stond hij vanaf de start al op achterstand toen hij de Simple Minds (“Ik heb al hun platen”) als z’n favoriete band aanwees. Dat Jim Kerr en zijn mannen diehard Celtic-fans zijn, had niemand hem van tevoren ingefluisterd.

Dat Konterman nog steeds af en toe een citytripje naar Glasgow kan maken zonder meewarig te worden aangekeken, dankt hij slechts aan één actie in één specifieke wedstrijd: een beslissende goal in de Old Firm, de burenruzie tussen Celtic en Rangers. Op 5 februari 2002 maakte de man uit Rouveen op een dampend Hampden Park met een ziedend schot vanaf een meter of dertig in de verlenging van de halve finale van de League Cup een einde aan een reeks van vijf nederlagen tegen de aartsvijand. En dat telt in een verscheurde stad als Glasgow, waar de haat tussen protestanten en katholieken bij het voetbal altijd een uitlaatklep vindt.

En over religie weet de gelovige Konterman veel, bleek toen hij was afgezwaaid als voetballer. Voor de stichting Geloofshelden hield hij lezingen en preken, met het doel het christelijk geloof te promoten. Toch liet hij het voetbal niet los. Na verschillende functies bij PEC Zwolle te hebben ingevuld, ging hij verder als jeugdtrainer bij FC Twente, om daarna in dienst te treden van de KNVB. Daar was hij assistent bij verschillende nationale jeugdelftallen.

Tien weken knallen

Maar nu is terug bij zijn oude liefde. PEC Zwolle zocht met spoed een trainer, nadat het bestuur John Stegeman op de keien had gezet. Omdat Alfons Groenendijk niet als tussenpaus wilde fungeren – PEC heeft Art Langeler al vastgelegd voor volgend seizoen – kwam Konterman in beeld. Die had ook zijn bedenkingen. Hij zegde in eerste instantie af, maar kwam daar snel op terug met de mededeling dat hij ‘lef wilde tonen’. Voor de fans had hij een fijne boodschap: “Ga voor de tv zitten, het wordt genieten. We gaan tien weken knallen.”

Het zijn mooie woorden, maar ze worden deze zondagmiddag in Almelo niet omgezet in daden. Sterker, PEC Zwolle kan geen vuist maken tegen provinciegenoot Heracles, dat bij de rust al duidelijk afstand had moeten nemen, maar pas in de slotfase de winnende treffer (2-1) produceert via Luca de la Torre.

“Erg teleurstellend”, typeert Konterman na afloop het niveau van zijn elftal. “We hoopten de lijn van vorige week door te trekken, toen we met 4-1 van Heerenveen wonnen, maar daar kwam niets van terecht. Heracles was de terechte winnaar. Wij misten frisheid, lef en brutaliteit. Dit debuut had ik me anders voorgesteld.”

