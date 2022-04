Vaar niet op andermans normen, behalve als die ander Johan Cruijff heet

Als Johan Cruijff nog leefde, had Ajax zondag mogelijk wel de beker gewonnen. Dat is logisch, weten Luitzen en Schots: Cruijff was hoogstwaarschijnlijk voor de invoering van de videoscheids gaan liggen en zonder Var waren twee Ajax-goals nooit afgekeurd. Cruijff zou zeggen dat arbiters in donkere kamertjes niks van voetbal weten. Bovendien is hun oordeel interpretatie, geen waarheid. Want: “Iedereen weet wat er gebeurd is, maar niemand weet wat er écht gebeurd is”.

In februari 2007 interviewden Luitzen en Schots ‘de eeuwige nummer 14'in zijn huis in Barcelona. Zij verwerkten delen van het interview in de datzelfde jaar uitgegeven biografie Wie is Johan Cruijff? Maar pas nu publiceren ze de integrale tekst van het gesprek, geordend in veertien hoofdstukken met ‘veertien waarheden in zijn eigen woorden’.

In het interview legden Luitzen en Schots Cruijff uitspraken voor van ‘Cruijff-connaisseurs-buiten-de-schijnwerpers’, zoals zijn vrouw Danny en enkele huisvrienden. Elke van de daaruit voortgekomen Cruijffiaanse waarheden is in het boek voorzien van een contextkader. Zo is er een kader over de videoscheids bij Cruijffs betoog over wat waarheid is, om zijn onnavolgbaarheid toch volgbaar te maken.

Als Cruijff zich nooit schikte naar anderen, waarom bezat hij zelf dan wel een onuitputtelijke zendingsdrang? Als het orakel dat hij was beantwoordt hij in dit boek de vraag zonder dat de auteurs die in de tweehonderd bladzijden stellen.

Hij heeft een uitzonderingspositie op bijna elk gebied, zo laat Cruijff optekenen. Leiders lopen voor op de kudde en zien dingen dus als eerste. Onderwijzen is dan een morele verplichting, volgens een uitspraak van Cruijff: “Als jij de belangrijkste bent, dan zal je voor de rest op moeten komen".

Dat leidde ook tot het herhaaldelijk indrukken van de zelfvernietigingsknop. Bondscoach werd hij nooit omdat Cruijff alleen onder zijn eigen voorwaarden werkte en daarmee tegen een muur van KNVB-protocollen zou zijn opgelopen.

Aardappels en bruiswater

Onderwijzen bleef niet beperkt tot Camp Nou, De Meer of De Toekomst. Ook over thuiskomtijden voor zijn kinderen viel niet te onderhandelen, en het Palestinaconflict zou volgens Cruijff ‘voor de helft’ opgelost worden als Palestijnen en Israëliërs samen zouden sporten. En Cruijff zou Cruijff niet zijn als hij ook geen voorschriften kent voor het bakken van aardappels of het juist openen van flesjes bruiswater.

Ook in zijn uitspraken over onderwerpen van een meer huiselijke setting blijft hij onnavolgbaar, bijvoorbeeld wanneer hij zijn huwelijk duidt: “Dat is zeg maar drie vijfde, zoals dat heet. Vijftig gedeeld door vijf maal drie is dertig. Simpel gezegd: drie vijfde van mijn leven.”

Meteen na die kromme rekensom vertelt Cruijff dat Danny hem in toom heeft gehouden waar het moest en ondersteund waar het kon, anders zou hij het natuurlijk allemaal niet gekund hebben. Danny is zichtbaar verbaasd als Luitzen en Schot haar confronteren met die uitspraak. “Echt waar, zei hij dat echt? Dat heb ik dan gemist. Moet ik de band maar eens van opvragen.”

Rinus Michels in pyjama

Amusant is ook een anekdote over een bosloop bij Ajax, die Cruijffs haat-liefdeverhouding met de normen van anderen perfect illustreert. Nadat trainer Rinus Michels heeft uitgevogeld dat Cruijff een paar weken eerder een bosloop heeft onderbroken om een sigaret te roken, legt hij hem een strafronde op, die in alle vroegte moet worden gelopen.

Als Cruijff zich de volgende morgen daarvoor meldt, ziet hij hoe Michels nog in zijn pyjama komt aanrijden. De trainer maakt een opmerking over het vroege uur en keert vervolgens zijn Mercedes, om meteen weer richting bed te rijden. De strafloop hoeft niet meer worden gelopen, Cruijff blijft beteuterd achter.

Maar later, vertelt hij Luitzen en Schot, zou hij juist deze ‘Michels-methode’ zelf toepassen als hij zijn eigen spelers moest disciplineren. ‘Nooit iets doen op de normen van anderen’ – behalve dan als die normen passen in de binnenwereld van Cruijff.

Jan Luitzen en Mik Schots, Nooit iets doen op de normen van een ander’. De binnenwereld van Johan Cruijff: 14 waarheden in zijn eigen woorden. Prijs €20. Uitgeverij Balans.

