Unieke prestatie Ireen Wüst: goud op vijf Winterspelen op een rij

De 35-jarige Brabantse won in Peking de 1500 meter. Daarmee prolongeerde ze haar titel van PyeongChang van 2018 op die afstand. Wüst bleef met een toptijd van 1.53,28 de Japanse favoriete Miho Takagi (1.53,72) voor. Het brons ging naar Antoinette de Jong in 1.54,82.

Na haar race kwamen de emoties los bij Wüst. Ze had via de telefoon contact met haar vrouw Letitia de Jong. Het is de zesde olympische gouden medaille voor Wüst. In totaal is het haar twaalfde medaille op de Spelen. In 2006 reed ze in Turijn als negentienjarige en jongste olympiër ooit naar het goud op de drie kilometer. Ze voegde er daar al een bronzen medaille aan toe. Daarna veroverde ze goud op de 1500 meter in Vancouver (2010), goud op de drie kilometer en de ploegenachtervolging in Sotsji (2014), goud op de 1500 meter PyeongChang (2018) en nu dus Peking op die afstand.

Met de handen op de rug

Wüst stopt na dit seizoen met topsport. Ze was voor deze Spelen al de meest succesvolle olympiër van Nederland. Alleen de Noorse langlaufster Marit Bjørgen (15), de Noorse biatleet Ole Einar Bjørndalen (13) en de Noorse langlaufer Bjørn Dæhlie (12) hebben meer of even veel medailles gepakt op Winterspelen.

In het National Speed Skating van Peking was Wüst in de twaalfde rit veel sneller dan haar landgenoten Marijke Groenewoud en Antoinette de Jong, die tot dan toe de snelste tijd had. Met de handen op de rug hield de Brabantse in de tweede en derde ronde het verval in de rondetijden beperkt. Met een sterke slotronde van 30,8 bleef ze haar Canadese tegenstandster Ivanie Blondin ruim voor en dook met 1.53,28 onder het oude olympisch record, dat in handen was van Jorien ter Mors en werd gevestigd op de Spelen van Sotsji 2014.

Nagels bijten

Daarna was het drie ritten op de nagels bijten voor Wüst, die eerst de Japanse Ayano Sato en daarna de Amerikaanse Brittany Bowe bij lange na niet aan haar tijd zag komen. Takagi startte in de slotrit sneller, maar in de tweede volle ronde verdween de voorsprong van de 27-jarige Japanse. Nadat Takagi over de finish kwam met 0,44 seconde achterstand, sprong Wüst op met haar handen in de lucht.

Op haar laatste Olympische Spelen onderstreepte ze nog maar eens dat de 1500 meter ‘haar’ afstand is. Wüst werd vijf keer wereldkampioen op de schaatsmijl, won de 1500 meter bij vrijwel al haar allroundtitels en was 25 keer de beste in een wereldbekerwedstrijd op de ‘schaatsmijl’. Vooral haar vermogen om op de belangrijkste momenten net iets extra’s te kunnen geven, leverde haar voor de derde keer de olympische titel op de 1500 meter op.