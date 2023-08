Uniek atletiekgoud is niet alleen aan de wonderbenen van Bol te danken

Na de medaille-uitreiking, als de nacht al over Boedapest is gevallen, zien Femke Bol en Laurent Meuwly elkaar weer. De bondscoach had in de catacomben van het atletiekstadion voor een tv staan kijken hoe ‘zijn’ atletes het goud omgehangen kregen. Grinnikend had hij geconstateerd dat er bij de verslagen Jamaicanen geen lachje af kon.

“Laurent”, schreeuwt Bol, als ze over de boarding klimt in de ruimte waar pers en sporters elkaar na wedstrijden treffen. Ze wil zo snel mogelijk naar hem toe. Een innige omhelzing volgt. Zij weet dat voor dit bijzondere succes – het eerste WK-goud ooit voor een Nederlandse estafetteploeg – zijn tactische meesterplan minstens zo bepalend is geweest als haar looptalent. Want dit kampioenschap heeft ook geleerd dat met de verkeerde strategie zelfs Bol fysiek kwetsbaar is, wonderbenen of niet.

Weergaloze eindsprint

Uiteraard roemt iedereen haar weergaloze eindsprint op de 4x400 voor vrouwen, waarmee ze zondagavond in de laatste dertig meter voor de finish haar Engelse en Jamaicaanse tegenstandsters voorbij snelde. Het was exact de fase van de race waarin ze een week eerder het eremetaal op de gemengde estafette verspeelde, maar Meuwly was geen moment bang geweest dat ze weer zou vallen.

“Femke was nu aan het jagen. Ze probeerde het gat te dichten met de opponentes voor haar. Dat is een compleet andere situatie dan tegen de tijd lopen. Een van de redenen waarom we de mixed niet wonnen, denk ik, is dat we meer bezig waren met het wereldrecord te breken dan met goud te winnen. Als je zo gefocust bent op de tijd en dan opeens een andere uitdager vlakbij voelt, verlies je even je concentratie. Vandaag was anders. Vandaag ging het alleen maar om de medaille.”

Voor de wedstrijd sprak Meuwly met Bol in de zogeheten ‘callroom’, waar de wedstrijdlopers verzamelen vlak voordat ze de baan op moeten. Hij zei tegen haar: let niet op de klok, het gaat alleen om de plaats. “Ze wist: als ik als tweede kan finishen is dat geweldig, als ik win is dat verbazingwekkend.” Zo hoopte de trainer haar met de juiste mindset aan de start te krijgen, want zijn pupil had in de gecombineerde mannen-vrouwen-finale niet zo slim gelopen als ze normaal doet.

Middernachtelijk ijsbad

Na de omhelzing met Meuwly, in het hete gangenstelsel onder de tribunes van het kolossale stadion aan de Donau, vertelt Bol zelf hoe zij de race heeft ervaren. Naast haar staan de stralende teamgenoten: Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters en reserve Lisanne de Witte, die ook een medaille krijgt omdat ze zaterdag in de voorronde had meegelopen.

Bol, individueel de kersverse mondiale nummer één op de 400 meter horden, had zich tijdens de warming-up moe gevoeld – fysiek én mentaal. Niet verwonderlijk na al die races en emoties van de afgelopen dagen. “Ik was drie dagen daarvoor wereldkampioen geworden. Super natuurlijk.” Lachend: “En dan zit je om twaalf uur ‘s avonds nog in een ijsbad, omdat er nog meer races wachten. Ook niet alsof je denkt: zo ga ik het vieren.”

Femke Bol finisht als slotloopster voor de Britten en Jamaicanen. Beeld AFP

Ze wilde heel graag sterk finishen. Haar opdracht was om wel weer alles te geven, maar iets tactischer dit keer. “Ik zag de anderen van het team allemaal zo hard gaan, zo stuk gaan, ik dacht: ik moet wel, we gaan het met z’n allen doen, ik mag.”

De estafettecultuur op Papendal

Omgekeerd inspireren Bol en ook Klaver, die beiden liefst zeven keer in actie kwamen dit toernooi, de anderen van het collectief. Saalberg: “Dat Femke en Lieke ook vol voor het team gaan, ondanks dat ze al zoveel lopen, motiveert ons allemaal.”

Het illustreert de estafettecultuur die Meuwly op nationaal sportcentrum Papendal heeft geïntroduceerd. Volgens hem begint individueel succes vaak met het teamonderdeel van de atletiek: jongeren kunnen zo in de slipstream van ouderen ervaring opdoen en het motiveert iedereen om harder te trainen.

En wat is verder de kracht van dit team? Klaver, grinnikend: “Grapjes”. Bol, serieuzer: “Er voor elkaar zijn wanneer het goed gaat maar ook wanneer het minder gaat”. En de coachstaf natuurlijk, klinkt het in koor. De sporters krijgen altijd in een gezamenlijke meeting te horen wie er lopen en daarna gaan Meuwly en zijn medewerkers nog één-op-één zitten met alle atletes. Klaver: “Dan komen zij met scenario’s – over tijden en posities – en ik weet niet hoe ze het doen, maar het klopt bijna altijd. Dat vind ik zo knap.”

Zij voert opdrachten uit, hij bepaalt welke

De Zwitser Meuwly, sinds 2019 in dienst bij de Atletiekunie, is de architect van het Nederlandse succes op de 400-nummers. Wie Bol na een race om haar analyse vraagt, krijgt steevast als antwoord: ‘ik weet het nog niet precies, ik moet het nog van mijn coach horen’. Zij voert de opdrachten uit, hij bepaalt welke. Als Bol op een training vijf keer 60 meter moet lopen wil ze niet weten waarom, alleen hóe.

Zonder Bols talent geen wereldtitel, dat is duidelijk, maar zonder Meuwly’s inbreng hoogstwaarschijnlijk ook niet. De prestatie van zondagavond is extra knap, omdat Nederland feitelijk maar twee loopsters heeft van wereldformaat: Bol en Klaver. Bovendien is atletiek een echte mondiale sport. In Boedapest wonnen 46 verschillende landen medailles.

Atletiekcoach Laurent Meuwly op de tribune. De Zwitser is sinds 2019 in dienst bij de Atletiekunie en is de architect van het Nederlandse succes op de 400-nummers. Beeld ANP / ANP

De vrouwenrace van zondagavond verloopt precies volgens het plan van de bondscoach. Natuurlijk is er het geluk dat de Verenigde Staten in de voorronde gediskwalificeerd werden. Saalberg moet haar snelste tijd van het seizoen neerzetten, want haar 52,1 seconden uit de voorronde is onvoldoende. Ze loopt 51,7.

Voorkomen dat ze zichzelf opblaast

Klaver moet vervolgens als tweede loopster naar voren opstomen, maar om te voorkomen dat ze zichzelf opblaast, moet dat in etappes gebeuren: eerst 200 meter aanzetten, dan even inhouden en dan weer gaan. Ze geeft in derde positie het stokje aan Peeters over. Haar taak is die positie te consolideren. Onervaren als ze nog is, hoeft ze niets te winnen alleen te verdedigen.

Daarna is het aan Bol om het af te maken, maar dit keer wel met de duidelijke instructie om het rustig op te bouwen. Meuwly: “Cruciaal waren de eerste 200 meter van Femke. Als ze het grote gat te snel had willen dichtlopen, had ze aan het einde niet genoeg energie over gehad.”

En daar staan ze nu, twee uur na de race, met het goud om hun nek (Klaver) of in een doos (de anderen). De volgende droom lonkt alweer; volgend jaar zijn de Olympische Spelen. Maar Meuwly waarschuwt dat meer Nederlandse vrouwen de 400 meter in 50 seconden moeten kunnen lopen, om in Parijs dezelfde kans te hebben. “We kunnen Femke en Lieke niet elk toernooi zeven races laten doen, inclusief alle voorrondes.” De gemengde estafetteploeg heeft straks volgens hem de grootste kans.

Dat is van later zorg. Eerst wacht er voor de vrouwen een feestje in het hotel.

Succesvolste WK atletiek ooit Met twee gouden, een zilveren en twee bronzen medailles zijn de WK atletiek in Boedapest de meest succesvolle voor de Nederlandse ploeg geworden sinds de eerste officiële WK in 1983. De vijf medailles zijn beter dan de vier van een jaar geleden op de WK in Eugene en de vier van de WK van 2017 in Londen. Femke Bol was de gouddelver met wereldtitels op de 400 meter horden en de 4x400 meter. Sifan Hassan was ook goed voor twee medailles: zilver en brons. Anouk Vetter werd derde in de zevenkamp. In de medaillespiegel eindigde Nederland op de achtste plaats.

Lees ook:

Wereldkampioene Femke Bol overwint vooral zichzelf

Met haar gouden race op de 400 meter horden is Femke Bol de vierde Nederlandse atleet met een wereldtitel.‘Ik ben zo blij dat ik dit aan mezelf heb laten zien.’