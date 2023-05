Unicum in Utrecht: voetballers protesteren tegen staking vanwege plastic bekers

De Utrechtse Galgenwaard was zaterdagavond een decor van voetbalgeschiedenis. Zonder fluitje van de scheids, besloten de spelers van FC Utrecht en RKC Waalwijk twee minuten voor tijd zelf dat de wedstrijd was afgelopen. RKC-keeper Etienne Vaessen, handen in de zij, hield zijn voet demonstratief op de bal. De andere 21 wandelden wat, kijkend naar de resterende tijd op het scorebord. Utrecht-fans op de tribune zongen en sprongen, wetende een plek in de play-offs voor Europees voetbal binnen was.

De spelers hadden het unieke tafereel even daarvoor in de catacomben bekokstoofd, nadat scheidsrechter Ingmar Oostrom de wedstrijd voor een tweede keer had gestaakt. De bevrijdende 2-0 van Zakaria Labyad was de aanleiding. Een Utrecht-supporter gooide uit vreugde een beker bier naar het veld. Dat gebeurde ook al na de 1-0 van Douvikas.

'Slaat nergens op’

De nieuwe KNVB-regels schrijven voor dat na twee worpen een scheidsrechter de wedstrijd definitief moet staken, maar de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma intervenieerde uit vrees voor rellen. De spelers kwamen tegen alle protocollen in het veld weer op, maar verder voetballen? Daar was geen behoefte aan.

Aanvoerders Michiel Kramer en Nick Viergever gaven na de wedstrijd gezamenlijk uitleg over hun actie bij ESPN. “Wat gebeurt kan niet, alleen in verhouding met 19.000 mensen die zich wel netjes gedragen, vonden wij het niet meer dan netjes om het de laatste twee minuten zo te doen”, zei Kramer. De RKC-aanvoerder vond het ‘natuurlijk helemaal nergens op slaan’ dat de spelers na iedere beker bier een kwartier binnen zitten. “Het hele ritme is uit het voetbal.”

Naast dat staken nadelig werkt voor voetballers, sorteert het nieuwe beleid van de KNVB ook weinig effect. Sinds de intrede begin april blijven supporters elke speelronde bier gooien, ondanks dat dat leidt tot onderbrekingen of het afblazen van de wedstrijd. Alleen dit weekend werden al zes wedstrijden gestaakt.

De KNVB-regels maken geen onderscheid tussen gooien uit frustratie of uit vreugde na een goal, een op zich normaal verschijnsel in het voetbal, wat het aantal stakingen verhoogt. ‘Mierenneukerij’, zei RKC-keeper Vaessen tegen De Telegraaf na afloop. “Ik was ook niet meer teruggegaan voor twee minuten.” Ook Utrecht-spits Douvikas was kritisch. ‘Ik kom uit Griekenland, daar zou je willen dat er maar één beker op het veld kwam.”

Burgemeester overrulet KNVB

Dat een wedstrijd een tweede keer wordt gestaakt, is wel nieuw. Scheidsrechter Oostrom twijfelde na zijn beslissing wat hij moest doen. De regels waren duidelijk, definitief staken, maar de twee minuten op de klok gaven de situatie een andere lading. ‘Scheids fluit af man, lekker naar huis’, riep Utrechter Jens Toornstra. Maar de spelers kwamen het veld weer op om de twee minuten uit te spelen.

Bij de eerste keer dat de KNVB geconfronteerd wordt met een tweede incident, voert de voetbalbond strikt genomen haar ingezette beleid niet uit. “Dit had definitief gestaakt moeten worden", liet de bond later weten. Maar KNVB heeft met de burgemeesters eerder wel de afspraak gemaakt dat die de KNVB-regels en een besluit om te staken kunnen overrulen. Dijksma maakte gebruik van die bevoegdheid. “Er was contact met de burgemeester, die is verantwoordelijk voor de openbare orde", zei scheidsrechter Oostrom. “Die zegt: er moet doorgespeeld worden.” Ook de politie adviseerde dat.

Een woordvoerder van Dijksma meldt dat de beslissing vooral door veiligheidsoverwegingen is ingegeven. Verwacht werd dat een vroegtijdige beëindiging van de wedstrijd spanningen zou hebben veroorzaakt in en rond het stadion. Doorslaggevend voor Dijksma was dat er slechts twee minuten speeltijd resteerden. De twee toeschouwers die plastic bekers op het veld gooiden zijn bekend en krijgen een stadionverbod, voegt de woordvoerder er nog aan toe.

