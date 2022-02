Uitglijder Schulting bezorgt shorttrackteam een domper

De beste shorttrackster ter wereld ging in de halve finale in het Capital Indoor Stadium in leidende positie onderuit nadat ze door startrijdster Selma Poutsma was aangeduwd. Het Nederlandse team mist daardoor de finale en is aangewezen op de B-finale, met nog een minieme kans op een medaille later op zaterdag.

Schulting had zich een andere eerste dag in haar goudjacht voorgesteld. De eerste van haar vijf kansen op gouden medailles vervloog en dat zorgde in het hele Nederlandse team voor een flinke teleurstelling.

Nieuw onderdeel op Spelen

Poutsma begon de race in de halve finale nog goed, maar Jens in 't Wout en Sjinkie Knegt hoefden niet meer hard te schaatsen toen Schulting tegen de boarding was gegleden. De Friezin werd niet gehinderd maar ging mogelijk te gretig en te gespannen van start waardoor ze een fout maakte.

De mixed-relay is een nieuw olympisch onderdeel. Door de permanente aflossingen ligt de snelheid constant enorm hoog. In een race over tweeduizend meter moeten de vier leden van een team constant sprinten om vervolgens een ploeggenoot weer aan te duwen. “Ik vind het een fantastisch nummer”, had Schulting vooraf gezegd. Ook omdat de beste shorttrackers ter wereld allemaal in de baan komen, zowel mannen als vrouwen.

Het Internationaal Olympisch Comité wilde het gemengde onderdeel graag aan de Winterspelen toevoegen om gendergelijkheid in de sport te promoten. Er zijn de laatste jaren steeds meer nummers waarin mannelijke en vrouwelijke atleten samen in een team uitkomen.

Gemengde sport

Bij de Zomerspelen in Tokio, kwamen er al negen gemengde onderdelen in zeven sporten bij; van tafeltennis tot atletiek en van judo tot boogschieten. Nederland veroverde met handboogschutters Gabriela Schloesser en Steve Wijler zilver in hun gemengde discipline, op de atletiek van Tokio werd de Nederlandse estafetteploeg vierde op de gemengde 4x400 meter. In Peking zijn er op elf onderdelen medailles te verdienen voor gemengde teams: bij skispringen, snowboardcross, freestyleskiën en dus het het shorttrack.

De Nederlandse selectie van Otter werkte met zes schaatsers toe naar het mixed event. De internationale schaatsbond ISU legde wel strikte regels op. Elk team bestaat uit twee mannen en twee vrouwen en moet altijd een vrouw de start laten doen en een man laten finishen.