Uitgestelde Tour de France start op 29 augustus

Verplaatsing van de Tour, noodzakelijk door alle maatregelen tegen het coronavirsus, naar een goede datum had voor de internationale wielerunie UCI prioriteit, staat in een persbericht dat woensdag is verspreid. De start in Nice is nu verplaatst van 27 juni naar ruim twee maanden later: 29 augustus. Op de dag van de laatste etappe naar Parijs zal het WK wielrennen in het Zwitserse Aigle-Martigny van start gaat. Het WK eindigt na een week op zondag 27 september, de dag waarop de wegwedstrijd van de profs wordt verreden.

De Ronde van Italië zal na dat WK worden verreden, gevolgd door de Ronde van Spanje, aldus de UCI. Precieze data zijn daarvoor nog niet gegeven. De nationale kampioenschappen worden van juni verplaatst naar 22 en 23 augustus. Het is ook de bedoeling dat de ‘meest prestigieuze’ klassiekers dit jaar toch nog worden verreden. Maar nieuwe data voor deze monumenten - Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije - moeten nog worden gevonden.

Geen wedstrijden tot 1 juli

De wens is om ook zoveel mogelijk andere uitgestelde wedstrijden nog plaats te laten vinden. Of daar nog veel opties voor zijn is zeer de vraag. De UCI heeft de periode dat er vanwege de uitbraak van het coronavirus geen wedstrijden mogen worden verreden verlengd van 1 juni naar 1 juli. Dit is net als de aanpassing van de kalender besloten in een overleg met vertegenwoordigers van de ploegen, de renners en de organisatoren van koersen, zoals ASO (Tour), RCS (Giro) en Unipublic (Vuelta).

Spaanse media meldden woensdag dat de Vuelta in het nieuwe plan van 3 oktober tot en met 25 oktober wordt verreden. Dit is niet bevestigd. De Vuelta zou van 14 tot en met 16 augustus in Nederland van start gaan. De Nederlandse organisatie moet nu gaan bekijken of verplaatsing naar het najaar nog wel mogelijk is.

De drie etappes op Nederlandse bodem zouden maar liefst 34 gemeenten aandoen. Nieuwe data betekent ook herziening van de afspraken. De eerste etappe start en finisht in Utrecht, de tweede gaat naar Den Bosch, de derde etappe op 16 augustus heeft start en finish in Breda. Daan Quaars, de wethouder van sport in Breda, gaf woensdag in Trouw al aan dat dit evenement niet zomaar te verplaatsen is, vanwege alle afspraken rond openbare orde en veiligheid en de onzekerheid over beschikbaarheid van diverse locaties.

“Natuurlijk is dit even iets wat we moeten verwerken. Wij waren er klaar voor om in het weekend van 14, 15 en 16 augustus een groot feest te vieren in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Maar de coronacrisis heeft de hele sportwereld deze zomer op zijn kop gezet en dit treft ons nu ook. We zijn niet het enige sportevenement dat verschoven wordt of mogelijk verschoven wordt”, was woensdag de eerste reactie van de Nederlandse rondedirecteur Martijn van Hulsteijn.

Publieksevenementen verboden in Frankrijk

Verschuiving van de Tour, die eigenlijk op 27 juni zou starten, was noodzakelijk geworden nadat Franse president Emmanuel Macron maandag alle grote publieksevenementen in Frankrijk tot half juli in zijn land heeft verboden, vanwege het coronavirus. De UCI en de organisatie gaan er nu vanuit dat het vanaf eind augustus wel mogelijk is het circus door Frankrijk te laten rijden. Het rittenschema blijft hetzelfde. Ook de andere rondes worden nog niet ingekort. Onlangs pleitte Brian Cookson, voormalig voorzitter van de UCI, voor het inkorten van de drie grote ronden van drie naar twee weken, zodat ze dit jaar toch nog allemaal verreden kunnen worden. De Italiaanse profrenner Matteo Trentin deed via sociale media het voorstel om er één grote Europese ronde van te maken, met start in Rome, een doorkomst in Madrid en een finish in Parijs.

