Uitgerekend aan de hand van Gakpo verdrijft PSV crisis naar de achtergrond

Zeer welkom, noemde trainer Ruud van Nistelrooij de overwinning op concurrent Feyenoord. Hij wist toen nog niet dat PSV als koploper de interlandperiode is ingegaan. Van Nistelrooij was vooral opgelucht dat de bestuurlijke crisis niet is verbreed tot een sportieve crisis. Met een waar voetbalfeest, met veel strijd, voetbal in een hoog tempo, veel doelpunten en bijna evenveel fouten, werd het gerommel bij PSV in hogere echelons even naar de achtergrond verdrongen.

Op een pikant moment, twee dagen voor de topper, werd bekend dat technisch directeur John de Jong met onmiddellijke ingang is vertrokken, na een vertrouwensbreuk met de raad van commissarissen (RvC). “Bij de start van het seizoen was er nog volledig vertrouwen in hem. Drie maanden later is dat abrupt weg. Dat is moeilijk te snappen”, zei Van Nistelrooij. De vraag wie nou eigenlijk de baas is bij PSV beantwoordde hij met een cynische lach. “Dat is duidelijk, denk ik. De raad van commissarissen.”

In het bedrijfsleven is dat een onafhankelijk toezichthoudend orgaan. In het voetbal gaan vaak dingen net wat anders. In de RvC van PSV maken vooral Robert van der Wallen en Ton van Veen de dienst uit. Miljardair Van der Wallen is commissaris van PSV’s hoofdsponsor Goodhabitz, terwijl Van Veen financieel directeur is van een andere sponsor, Jumbo. Zij hebben recent intern hun onvrede over het technisch beleid kenbaar gemaakt bij De Jong. Hem wordt verweten dat PSV de laatste jaren het lucratieve Champions League-voetbal mist. Daardoor is de financiële kloof met Ajax gegroeid.

Gakpo en Sangaré moesten blijven

De druppel was de laatste transferperiode, toen de PSV-directie besloot dat Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo niet werden verkocht, ondanks aanbiedingen uit Engeland. Waar Ajax deze zomer 110 miljoen euro winst maakte op transfers, was de positieve balans bij PSV slechts 4,5 miljoen euro. De financiële situatie bij de club is sowieso al niet heel rooskleurig.

Dat Gakpo en Sangaré moesten blijven was een ‘unaniem besluit’ van de directie, zei algemeen directeur Marcel Brands zaterdag. Hij is formeel het aanspreekpunt van de toezichthouders. Brands, sinds mei in dienst, zegt De Jong nog altijd te steunen. Toch blijft hij nu op zijn post, met een Rvc die hem feitelijk heeft overruled.

Van Nistelrooij kon na PSV-Feyenoord alleen maar beamen dat hij sportief profiteert van een besluit waar De Jong nu op is afgerekend. De trainer had gezien dat Sangaré en Gakpo het verschil maakten tegen Feyenoord. Alsof ze erop gebrand waren om hun waarde te bewijzen. Waar PSV eerder dit seizoen in faalde - vroeg en fel druk zetten op de tegenstander - ging Sangaré daar dit keer in voorop.

PSV had daardoor in de meeste fases van het duel een overwicht op Feyenoord. Bijvoorbeeld bij de 2-1 van PSV leidde de pressie van Sangaré tot balverlies bij Javairo Dilrosun. Op het volgende moment schoot Gakpo raak. Bij de overige drie doelpunten stond Gakpo steeds aan de basis. Twee keer zag hij een perfect aangesneden hoekschop verzilverd worden, door Branthwaite en de beslissende van Obispo. Bij de 3-2 had Gakpo met een indraaiende voorzet Guus Til bereikt.

In zeven duels al tien tegentreffers

Met die doelpunten compenseerde het strijdbare PSV de flaters die achterin werden gemaakt en tot Rotterdamse doelpunten leidden. PSV kreeg er deze competitie in zeven duels al tien om de oren. Het hoge aantal tegentreffers van vorig seizoen (42) omlaag brengen was een voorname doelstelling van Van Nistelrooij. Echt lukken wil dat niet. PSV zit voorlopig op een zorgwekkende koers van bijna vijftig tegendoelpunten over een heel seizoen. De Jong kan verweten worden dat in die achterhoede deze zomer niet is geïnvesteerd.

Nu gaat het bij Feyenoord geen haar beter. Door matig verdedigen bij de corners en volgens trainer Arne Slot ‘domme’ inspeelpasses van achteruit, recht door het midden, werd doelman Justin Bijlow vier keer gepasseerd. Het gestuntel, aan beide zijden, leidde wel tot een spectaculair scoreverloop en onverwachte plotwendingen. PSV verdiende de winst, die niet alleen de dreiging van een diepere crisis verdreef maar later op de middag zelfs de koppositie opleverde na de nederlaag van Ajax bij AZ.

Lees ook:

PSV en directeur voetbalzaken John de Jong per direct uit elkaar

PSV en directeur voetbalzaken John de Jong gaan per direct uit elkaar. Dat meldde de Eindhovense voetbalclub vorige week. De 45-jarige De Jong verlengde in mei vorig jaar zijn contract bij PSV nog tot de zomer van 2024.