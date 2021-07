Uitgekookt Italië ten koste van Spanje naar EK-finale

Het was al laat avond toen Jorginho namens Italië de beslissende strafschop achter de Spaanse doelman Unai Simón schoot. Na de 1-1 in de reguliere speeltijd en de doelpuntloze verlenging hadden penalty’s de beslissing moeten brengen. Namens Spanje misten Olmo en uitgerekend de verguisde Morata. De spits had met zijn doelpunt (1-1) het betere Spanje eerder op de avond nog van uitschakeling behoed maar stuitte vanaf elf meter op doelman Donnarumma.

Italië neemt het zondag op tegen de winnaar van Denemarken-Engeland (woensdagavond). Op Wembley moet dan de kroon worden gezet op de renaissance van het Italiaanse voetbal waar bondscoach Roberto Mancini de vormgever van is. Hij had zich geen beter decor dan de Londense voetbaltempel kunnen wensen. In 1992 beleefde Mancini op het oude Wembley een van de ergste avonden van zijn leven. In de finale van (toen nog) Europa Cup 1 schoot Ronald Koeman namens Barcelona zijn droom aan flarden om met Sampdoria die hoofdprijs te winnen.

De weg naar de aankomende EK-finale begon voor Italië in mei 2018, toen Mancini bondscoach werd. Het grote voetballand was op een historisch dieptepunt beland nadat het WK van die zomer in Rusland was gemist. Mancini schroomde niet om het over een andere boeg te gooien bij de nationale ploeg.

Tegen de aard van de nationale voetbalcultuur in vormde hij La Squadra Azzurra in snel tempo om tot een aanvalsmachine met een stevige fundering achterin. Dat leidde tot een indrukwekkende reeks. Sinds 10 september 2018 verloor Italië geen enkele wedstrijd meer. Mancini, zelf ooit een balartiest, koos voor een mix van oude rotten en talent. Puttend uit -vooral - de Serie A, met oog wat er ook bij kleinere clubs rondliep, formeerde hij zijn ideale ploeg.

Tot die oude rotten behoren Bonucci (35) en Chiellini (36), twee betonvlechters achterin die in de Italiaanse traditie van Tardelli, Gentili en Materazzi hardheid combineren aan verdedigende slimheid en een vurige wil om te winnen. De Spaanse coach Luis Enrique dacht gisteren een antwoord te hebben op de duelkracht van de twee. Spanje begon zonder centrumspits om Olmo en Oyarzabal steeds gevaarlijk in het Italiaanse strafschopgebied op te laten duiken. Dat leidde in de eerste helft tot kansen, maar Italië bezweek niet.

In de tweede helft ontbrandde de strijd met een aandringend Spanje. Italië kon daardoor niet het sprankelend voetbal brengen dat het eerder dit toernooi had laten zien. Spanje had meer kansen en veel meer balbezit; dat liep op tot 65 procent. Uitblinker was de pas achttienjarige Pedri, speler van Barcelona, die geen enkel balverlies leidde en vaak aan de basis stond van een Spaanse aanval. Zijn passnauwkeurigheid was in deze wedstrijd zelf honderd procent na dat die over de eerder EK-duels 91 procent was. Pedro is de revelatie van het toernooi.

Maar in de finale is hij er niet bij. Italië kwam na een klein uur tegen de verhouding in op voorsprong. Na een snelle, perfect uitgespeelde uitbraak schoot Federico Chiesa zijn tweede treffer op het EK binnen. Spanje drong na die 1-0 sterk aan. Morata kwam alsnog in de ploeg. Hij zorgde er uiteindelijk voor dat Spanje zicht hield op de strafschoppen. Tegen Zwitserland in de kwartfinale liep dat goed af, tegen Italië in mineur.

