Uitfans zijn voorlopig niet welkom in de voetbalstadions

Onbezorgd naar het stadion om een paar minuten voor aftrap snel naar binnen te glippen om daarna nog even een leeg stoeltje te zoeken is er in Nederland voorlopig niet bij. Bezoek aan het stadion voor een wedstrijd in de eredivisie (vanaf 12 september) of eerste divisie (vanaf 29 augustus) wordt strak gereguleerd om het besmettingsgevaar te minimaliseren. Dat blijkt uit het tachtig pagina’s tellende protocol voor een veilige opstart van het betaalde voetbal dat de KNVB donderdag naar de clubs stuurde. Het is een leidraad voor het komende seizoen.

Daar staat in dat supporters van de bezoekende club in de opstartfase van het seizoen niet welkom zijn omdat die extra stromen mensen de situatie minder beheersbaar maken. De vaste uitvakken kunnen dan gebruikt worden door de seizoenskaarthouders. Die moeten vanwege de anderhalvemetermarge immers veel meer over het stadion verspreid worden. Bij onder meer Ajax, Feyenoord, PSV en FC Twente zijn nu al meer seizoenskaarten verkocht dan er straks plaatsen zullen zijn.

Voetbalfans: protocol eerste stap op weg naar vol stadion Het Supporterscollectief Nederland heeft er begrip voor dat supporters van de uitspelende club voorlopig niet welkom zijn in de voetbalstadions. “Het liefste speel je met thuis- én uitsupporters”, zegt voorzitter Matthijs Keuning namens de vereniging voor supportersclubs. “Maar het protocol is al zo ingewikkeld, de fans van de thuisclub zijn niet eens allemaal welkom. We zien dit dan ook als de eerste stap op weg naar volle stadions.” De KNVB deelde donderdag een protocol van ruim tachtig pagina’s met de clubs. Daarin staat nauwkeurig beschreven aan welke regels en voorschriften ze zich allemaal moeten houden zolang de maatregelen gelden die de overheid heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Als je het protocol leest, heb je niet gelijk zin om naar een wedstrijd te gaan”, zegt Keuning. “Er zijn veel beperkingen en je moet met heel wat dingen rekening houden. Het is best ingewikkeld. Maar dit plan is niet voor de lol gemaakt. Je moet ergens mee beginnen. We kunnen niet gelijk van nul naar honderd. Dit is de eerste stap op weg naar een 100 procent vol stadion. We moeten nu een tijdelijk offer brengen. We hebben wel met de burgemeesters, de politie en de KNVB afgesproken dat er zo snel mogelijk weer uitsupporters het stadion in mogen zodra dat mogelijk is. Dit is echt een tijdelijke maatregel.”

Door mensen op een slimme manier te verspreiden kan 20 tot 40 procent van de capaciteit worden benut. Er zullen aparte vakken komen voor individuele bezoekers die minstens vier stoeltjes van elkaar moeten zitten (maximale tribunebezetting 15 à 20 procent), speciale tribunevakken voor mensen uit hetzelfde huishouden (bezetting 25 à 30 procent) en aparte vakken voor kinderen tot en met 18 jaar (100 procent bezetting).

Eten en drinken alleen bij rondlopende verkopers

Om piekdrukte met wachtrijen bij de ingang te voorkomen, zullen fans gespreid naar het stadion mogen komen. Met dergelijke tijdsloten wordt nu al in musea en ook sportscholen gewerkt. Dit houdt in dat sommige bezoekers al vroeg naar het stadion zullen moeten komen. Er worden alleen geregistreerde, plaatsgebonden kaarten verkocht. De loketten voor versnaperingen gaan niet open. Eten en drinken zijn alleen te verkrijgen bij rondlopende verkopers.

Over het verbod op zingen en spreekkoren, dat premier Rutte vorige maand aankondigde, bestaat nog onduidelijkheid. Daarover wil de KNVB pas kort voor het seizoen met een leidraad komen. Als minister van sport liet Martin van Rijn dit weekend weten dat hij dit ‘een lastig punt’ vindt . “Maar we staan open voor wat wel kan en wat niet”, zei hij bij de NOS.

De clubs moeten vanuit de medische staf ook een corona-coördinator aanwijzen die toeziet op naleving van alle maatregelen. Ook aan spelers en begeleiding worden veel eisen gesteld, van het vervoer naar het stadion tot het gebruik van meerdere kleedkamers. Voor de wedstrijd worden geen handen geschud, geen elftalfoto’s gemaakt en ook de toss verloopt zonder fysiek contact. Spugen en de neus snuiten op het veld zijn niet toegestaan.

Komende maand gaan profclubs al oefenwedstrijden spelen

Het protocol is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de KNVB, de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie, FOX Sports en supporters. Lokaal moeten alle plannen nog uitgewerkt en getoetst worden op veiligheid. Komende maand gaan de profclubs al oefenwedstrijden spelen. De clubs die dat willen, kunnen met toestemming van de burgemeester in beperkte mate publiek toelaten.

Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, zei eerder deze week dat ouderen er goed over na moeten denken of ze op korte termijn wedstrijden in de eredivisie willen bezoeken omdat ze tot een risicogroep behoren. “Misschien als je wat ouder bent en het virus is nog niet helemaal verdwenen uit Nederland is dat iets om rekening mee te houden”, aldus De Jong. “Volg dan eerst de wedstrijden via de televisie. We moeten het allemaal gezamenlijk gaan doen en daar hoort ook individuele verantwoordelijkheid bij. Als je hoest of koorts hebt, blijf dan ook thuis.”

