Uit Kaboel gevluchte atlete komt na een geheime operatie toch in actie op de Paralympische Spelen

De kans dat het zou lukken leek lang heel klein, maar de Afghaanse atlete Zakia Khudadadi heeft toch kunnen meedoen aan de Paralympische Spelen. De taekwondoka, die anderhalve week geleden Kaboel ontvluchtte, verloor beide partijen, maar haar deelname alleen was voor haar al een overwinning.

Khudadadi werd twee weken geleden samen met de sprinter Hossain Rasouli met een van de laatste vluchten vanuit Kaboel geëvacueerd. Via Dubai vlogen ze door naar Parijs, waar ze verbleven in een vermaard trainingscomplex aan de rand van de stad in het Bois de Vincennes. In de onoverzichtelijke dagen rond de evacuatie ging het International Paralympic Comittee (IPC) ervan uit dat ze niet konden deelnemen in Tokio. Bij de openingsceremonie werd de Afghaanse vlag binnengedragen door een vrijwilliger, met niemand in zijn spoor.

Het reultaat van een top secret operatie

In Frankrijk bleek dat Rasouli en Khodadadi per se wilden deelnemen. Bovendien voldeden ze aan de bureaucratische vereiste van de Spelen: ze werden drie keer negatief getest op het coronavirus. Zodoende kwam het tweetal zaterdagavond aan in het atletendorp, het resultaat van een top secret operatie. Het was de bedoeling om het zo aangenaam mogelijk te maken voor de twee atleten en dat er geen selfie-moment zou komen van atleten die met hen op de foto wilden. De aankomst was ‘extreem emotioneel’, wilde IPC-woordvoerder Craig Spence er slechts over kwijt.

Rasouli kwam wel te laat aan om mee te doen aan de 100 meter in zijn klasse, waar hij oorspronkelijk voor gekwalificeerd was. Hij mocht meedoen aan de 400 meter, maar dat zag hij als sprinter niet zitten. Als compromis kon hij meedoen met het verspringen, waar hij ooit weleens een wedstrijd in had gesprongen. Rasouli werd laatste. Maar belangrijker was dat hij er was.

Dat gold ook voor Khodadadi, pas de tweede vrouw ooit die uitkomt voor Afghanistan op de Paralympische Spelen. In de K44-klasse onder 49 kilo verloor ze van een Oezbeekse en later op de dag verloor ze ook nog in de herkansingen. Na afloop sprak ze, net als Rasouli, niet met media.

Wij kijken wat het beste is voor deze atleten

De komende dagen worden afspraken gemaakt over wat er nu gaat gebeuren, te beginnen met de sluitingsceremonie, zei Spence, die ook inging op de vraag waarom Rasouli nog niet uit het dorp is vertrokken, zoals dat in principe het geval is voor alle atleten. “Wij kijken wat het beste is voor deze atleten. Daar nemen we alle tijd voor.”

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van beide atleten ligt als de Spelen zijn afgelopen. Mogelijk in Australië, dat al heeft gezegd dat ze welkom zijn. Spence: “We willen zeker zijn dat ze naar een land gaan waar ze geliefd zijn”.

