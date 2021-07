Twintig tot dertig milliseconden: het kan nét het verschil maken voor de BMX’ers in Tokio

Niek Kimmann heeft weleens uitgerekend hoe vaak hij al van de startheuvel naar beneden is geracet. De rekensom van de BMX’er uit Overijssel kwam uit op een totaal van duizenden. Reken maar uit, zegt hij: tien per training, gemiddeld twintig tot dertig keer in de week en dat vanaf 2015, het jaar waarin hij ‘redelijk professioneel’ ging rijden en in België de wereldtitel veroverde.

De start vanaf de heuvel van 9 meter is essentieel bij BMX. Volgens bondscoach Raymond van der Biezen bepaalt de start voor 70 procent het eindresultaat op de finish. Om de start te perfectioneren ontwikkelde Sam­sung een app waarop Van der Biezen de reactiesnelheid, de technische beweging met de fiets en de geleverde kracht op de pedalen kan aflezen. Die kennis moet tot de perfecte start leiden in Tokio.

Onder het zadel zit een kastje met daarin een telefoon

De fietsen van Kimmann en Judy Blaauw zijn uitgerust met de nieuwe technologie. Onder het zadel is een kastje bevestigd met daarin een telefoon, die de data via een server direct doorstuurt naar een telefoon van Van der Biezen. Kleuren de cijfers groen, dan is de start geslaagd, kleuren de cijfers rood, dan kan het beter.

Bij één van de starts van Kimmann op Papendal reageert de bondscoach enthousiast. “Een evenaring van zijn record”, roept hij.

Bij een goede start kan Van der Biezen eenvoudig zien waar het aan lag: werd er meer kracht geleverd, was het de hoek waarin het voorwiel werd opgetild of was het de reactiesnelheid? “Dat zijn minimale verschillen die je met het blote oog niet kunt zien”, zegt Van der Biezen. “De kleine details gaan ons helpen om de start te perfectioneren.”

Elleboog net vóór je concurrent

Het gaat inderdaad om details. De winst die de rijders onderaan de startheuvel kunnen boeken, is volgens Van der Biezen 20 tot 30 milliseconden. Met zijn handen laat hij zien dat dat een afstand is van ongeveer 15 centimeter. “Maar dat kan net uitmaken of je je elleboog net vóór je concurrent of net achter je concurrent kunt plaatsen. Om maar aan te geven welke details het verschil kunnen maken.”

De nieuwe technologie, FastFrame genaamd, is volgens Kimmann een stukje van de puzzel die tot verbetering kan leiden. De eerste keer dat hij met het kastje onder het zadel reed, was zijn beste tijd niet de start waar hij de meeste kracht leverde. Dat vond hij ‘wel grappig’.

“Als je sneller wilt, word je wilder. Dat is mens eigen, maar werkt averechts. Het gaat ten koste van je techniek en dan ga je naar achteren in plaats van naar voren. Dat is een heel precaire balans.”

