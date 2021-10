Twijfels over onafhankelijkheid lopend onderzoek triatlonbond

Sinds de onthulling over jarenlange misstanden in zijn sport verwijst directeur Rembert Groenman van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) steeds naar het externe onderzoek dat al liep. Dat richt zich op de sociale veiligheid en cultuur op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum (NTC) in Sittard, waar talentvolle triatleten trainen en wonen. Onderzoeksbureau Fijbes Consultancy & Training levert het rapport vrijdag af bij de bond. Groenman zegt niet te kunnen beloven dat de resultaten openbaar worden.

Dat stuit op weerstand bij betrokkenen en (oud-)triatleten die na de verhalen in Trouw vorige week – over psychologische en fysieke mishandeling en verwaarlozing op het NTC – niets minder dan volledige transparantie eisen. Ook Gregor Stam (59), de eerste Nederlandse winnaar van een hele triatlon, sluit zich bij hen aan. “Dat rapport moet meteen op straat liggen. Dat zijn ze verplicht aan de slachtoffers. Waarom moeten ze er nog over vergaderen? Dit is zo doortrapt.”

Twijfels over onafhankelijkheid

De (oud-)sporters betwijfelen de onafhankelijkheid van het onderzoek. Stam en anderen wijzen op de uitspraken van Groenman, dat conceptversies van het onderzoek eerst worden besproken met onder anderen technisch directeur Adrie Berk.

Volgens Peter Fijbes, de hoofdonderzoeker van dit project, houdt zijn verantwoordelijkheid op bij het afleveren van het rapport. “Onze bevindingen rapporteren we direct aan onze opdrachtgever, de NTB. Zij betalen ons als de bevindingen meevallen maar ook als ze tegenvallen. Zij mogen als bond zelf besluiten wat ze erover communiceren. Wij werken als onderzoekers volledig onafhankelijk en integer.”

Fijbes zegt dat hij ‘ongelimiteerde toegang’ heeft gekregen tot personen en documenten. “In het onderzoeksrapport geef ik antwoord op de onderzoeksdoelstellingen die door de NTB zijn geformuleerd.”

De gestelde onderzoeksvraag dekt volgens Groenman echter niet de genoemde misstanden van de afgelopen tien jaar. “We hebben Fijbes gevraagd om als het ware een foto te maken van de huidige situatie op het NTC. Van de atleten en de staf, van 2020 en 2021. Dan gaat het over sociale veiligheid, of iedereen op het NTC zich prettig voelt. Er is niet specifiek gevraagd naar zaken als overtraindheid of gewichtsproblemen.”

Oud-atleten niet benaderd

Om die reden zijn bijvoorbeeld Maaike Caelers, Youri Severin, Renate Timmerman, Maikel Zuijderhoudt, Charissa Zijlstra en andere oud-atleten met chronische vermoeidheidsklachten en eetstoornissen niet benaderd. De enige twee oud-atleten die wel met Fijbes hebben gesproken, zijn aangedragen door de NTB, zegt Groenman.

In een persbericht meldde Groenman maandag nog naar aanleiding van de publicaties in Trouw dat de bond ook kijkt naar ‘beweringen die gedaan worden over zaken die geen onderdeel zijn van het lopende onafhankelijk onderzoek over het NTC’. Maar nu zegt Groenman: “Dat onderzoek is nog niet gestart. We hebben de gedachte daar wel iets mee te doen. Wat doen wij met die gebeurtenissen uit het verleden? Als bond hebben we de verplichting die genoemde misstanden uit te zoeken.”

Over zijn rapport wil Fijbes nog niets zeggen. “Het kan meevallen voor de opdrachtgever, maar ook trieste bevindingen opleveren. We zijn als bureau discreet en neutraal te werk gegaan.”

