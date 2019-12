Twijfel, mentale problemen en technische fouten bij topschaatssters

Esmee Visser, ‘lafjes’

Een vierde plek op een 5 kilometer is eigenlijk beneden de standaard van Esmee Visser. Dat vond ze in Kazachstan dit weekend zelf ook. Maar er zit een reden achter. Visser (23) komt voor het eerst in haar schaatscarrière een moment tegen waarop de resultaten niet vanzelf komen. En dat is wennen, vooral voor iemand die zeer kritisch op zichzelf is.

Haar hoofd is ‘stram’, zei ze daar dit weekend over. Af en toe luistert ze niet naar haar trainer. Dan rijdt ze toch net wat harder op de fiets dan afgesproken, ‘omdat het gewoon lekker gaat’ en ze stiekem ook wel records wil rijden. Ze weet best dat als ze rustig rijdt, ze beter is op de wedstrijddag.

Het hoofd is ook stram als het gaat om vertrouwen. Het is voor haar niet genoeg als de coach zegt dat ze wel hard gaat rijden. “Er is meer nodig om mij te overtuigen”, zei ze bij de NOS.

Dat lukte in Kazachstan nog niet. Ze reed een bedeesde race en versnelde veel te laat. Haar tactiek was ‘laf’. Visser dacht te veel na over wat nog komen ging, of ze harder of zachter moest. ‘Gewoon’ lekker schaatsen zat er niet in. “Er zijn puntjes om te verbeteren en dat zijn voor mij tegenvallers. Een ander zou zeggen: joh, het gaat even minder. Maar ik moet ermee leren omgaan.”

Ter Mors, ‘aantal minnen’

In één keer leek Jorien ter Mors (29) helemaal terug. Na een jaar afwezigheid domineerde ze tijdens de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbekers begin november als vanouds het Nederlandse veld. Maar afgelopen weekend in Kazachstan bleek dat het niet altijd goed gaat. Vanwege mentale onrust en een verkoudheid sloeg ze zondag zelfs de 1500 meter over. “Er gebeurt veel in mijn hoofd. Het is zaak om alles op orde te krijgen.”

Het slechte weekend had vooral te maken met haar gevoel en niet zozeer met fysieke problemen, vertelde ze in Kazachstan tegen de NOS. Ze had een moeizaam jaar nadat ze was geopereerd aan haar knie, en af en toe komen negatieve gedachten terug. “Ik ben soms ook een mens en dat heb je niet altijd in de hand.”

Zonder schaatsen was 2019 niet leuk geweest voor Ter Mors. Ze ging ‘door een hel’, zoals trainer Martin ten Hove in oktober in Heerenveen nog zei. De ploegleiding zorgde ervoor dat ze bij veel wedstrijden aanwezig was. Als ze thuis zou zitten, was ze alleen maar ongelukkiger geworden.

In Heerenveen leek ze mentaal weer fris. Maar dit weekend kwam alles terug. Haar knie zorgt ook nog steeds voor last, helemaal nu ze vanwege dat ongemak ook een nieuwe starthouding test. “Ik hoop dat alles gaandeweg samen gaat vallen. Dan krijg je plus,plus,plus. Nu is er een aantal minnen.”

Jorien Ter Mors in actie op de 1000 meter in Kazachstan. Beeld EPA

Antoinette de Jong, ‘pannekoek’

Ok, Antoinette de Jong (24) heeft haar slechtste gevoel al gehad. Ze is, in eigen woorden, omhoog aan het klimmen naar het plateau waar ze vanaf ‘was gekukeld’. Maar zij had het ook zwaar de afgelopen weken, vooral tijdens de wereldbekerwedstrijd in Polen twee weken terug.

Zelf vond ze dat ze daar rondreed als een ‘pannekoek’. “Alles wat je als kind leert, doe ik nog steeds fout”, zei ze bij de NOS. Frustratie alom, iets wat ze ook maar moeilijk kon verbergen. “Ik kan zo verschrikkelijk boos worden op mezelf”, zei ze.

Voor De Jong was het ook een domper om zo slecht te rijden, zeker omdat ze in Heerenveen op vier afstanden een plekje voor het wereldbekercircuit had veroverd. Daarmee was ze de succesvolste schaatsster van begin november. Dat goede gevoel sloeg dus tijdens die wereldbekers razendsnel om.

Een trainingskamp in een besneeuwd en vaak mistig Collalbo, het Italiaanse bergdorp waar ze begin 2019 voor het eerst Europees kampioen allround werd, gaf haar de mogelijkheid om haar techniek bij te schaven. In Kazachstan reed ze er dit weekend nog geen topuitslagen mee. Zevende op de 5 kilometer, vierde op de 1500 meter. Ze haalde wel zilver op bij de ploegenachtervolging.

