Tweespalt? Nee hoor, turnsters als team naar finale

Het was gezellig in de Olympiahalle van München. De Nederlandse turnsters moedigden elkaar luid aan. Tweespalt? Omhelzingen onderstreepten de eendracht. Geen onvertogen woord viel er en de prestaties waren best aardig. Ook was er een weerzien met oude bekenden.

Want ja, daar waren ze weer: de oud-trainers van de nationale selectie die in de zomer van 2020 op een zijspoor belandden na tientallen meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Nico Zijp en Wolther Kooistra waren voor Nederland op de vloer aanwezig, Patrick Kiens voor Oostenrijk en Gerben Wiersma voor Duitsland. Vincent Wevers zat op de tribune. Alleen Frank Louter ontbrak op de reünie.

Het roept wederom de vraag op wie nou eigenlijk de prijs betaalt voor de turncrisis. Onder de sporters waren meer afwezigen: de zussen Wevers en Eythora Thorsdottir. Zonder hen toonde Naomi Visser zich de onbetwiste kopvrouw van Oranje. Het team plaatste zich als zesde voor de landenfinale. Individueel was ze de enige Nederlandse die toestelfinales haalde.

Haar prestatie is extra knap, omdat de aanloop naar dit toernooi allesbehalve rustig verliep en Visser – tegen wil en dank - een sleutelpositie inneemt in de almaar meer versplinterde wereld van de nationale topturnsters. Sanne Wevers trok zich terug uit Team NL vanwege een conflict met collega Vera van Pol en de familie Wevers kondigde een traject aan buiten de gymnastiekunie om: in de Achterhoek beginnen ze een eigen trainingsgroep. Visser sluit zich daarbij aan, terwijl ze in München met Van Pol moet samenwerken.

Geen ongemak

Maar van ongemak was absoluut geen sprake, verzekerden de betrokkenen. Visser: “Ik kan het met iedereen goed vinden. Dus nee, ik heb er geen last van.” Van Pol: “Het is een conflict tussen Sanne en mij; dat heeft verder niks met het team te maken.”

Vorig jaar vertelde Van Pol in een interview over haar door de turncrisis bekoelde relatie met de zussen Wevers. Sanne verklaarde zich daardoor onveilig te voelen. Het is al langer duidelijk dat het niet gewaardeerd wordt om te veel met de buitenwacht te delen.

In de mixed zone van de Olympiahalle, de betonnen gangen onder de arena waar sporters en journalisten elkaar ontmoeten, blijven de meeste gesprekken oppervlakkig. Maar wie goed luistert naar Van Pol, voelt haar frustratie over turnbond KNGU, die lang stuurloos was, waardoor de onmin mede kon escaleren. “Het is lastig geweest, omdat wij een jaar lang geen bondscoach en technisch directeur hadden. Dat heeft te lang geduurd. Ik kreeg niet de juiste begeleiding. Spijt van het interview heb ik niet, omdat ik het wel zo ervaren heb. Maar ik had dat niet in de media moeten gooien.”

Maar kon je intern wel je ei kwijt, wil een verslaggever weten. Er was toch helemaal niemand? Is dat niet de kern van het probleem? “Ja”, beaamt ze aarzelend, “dat is de conclusie”. Als gezegd: wie betaalt welke prijs?

Van Pol was blij met haar ‘rondje’, zoals de meerkamp langs vier toestellen wordt genoemd die tevens als kwalificatie gold voor de toestelfinales. Die haalde ze niet, maar op balk en sprong was ze wel de beste landgenote.

Hoger beroep

Visser excelleerde op brug en vloer. Na haar vijfde plek op de door afzeggingen gedevalueerde WK van vorig jaar eindigde ze nu op de meerkamp als zesde. Ze vond het heel leuk dat haar coach Vincent Wevers op de tribune zat. “Hij staat achter mij en ik achter hem. Dat voelt gewoon goed.”

Wevers is in afwachting van het hoger beroep dat tegen hem dient voor het Instituut Sportrechtspraak. Dat veel bekritiseerde ISR sprak eerder Kooistra en Zijp vrij. Kiens heeft naar verluidt een schikking getroffen. Wiersma werd schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd.

De huidige bondscoach van de Duitsers is naar eigen zeggen door een proces van zelfreflectie gegaan. “Over de dingen die goed zijn gegaan en natuurlijk over de dingen die ik heb geleerd.” Een andere coach is Wiersma niet geworden. “Niet in mijn benadering en niet in mijn handelen. Ik zal niet ontkennen dat de afgelopen twee jaar ook wel iets gedaan hebben, maar ik ben niet ineens allemaal dingen anders gaan doen. We doen dezelfde besprekingen, we hebben dezelfde sfeer.”

Wat is er dan wel veranderd op dit kampioenschap? In ieder geval de winnares. Nu won de Italiaanse Asia d’Amato, vorig jaar in Bazel was de 15-jarige Russische Viktoriia Listunova nog de beste op de meerkamp. Maar dat dat anders is, ligt enkel aan de boycot van haar land.

