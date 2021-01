Twee weken op de hotelkamer oefenen voor de Australian Open

Wat is er aan de hand?

De Australian Open, het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar, is vanwege de coronapandemie enkele weken uitgesteld, maar gaat 8 februari hoe dan ook van start. Althans, dat zegt toernooidirecteur Craig Tiley. Zelfs nu er 72 spelers (een derde van het totaal aantal deelnemers) twee weken op hun hotelkamers in quarantaine moeten blijven.

De spelers zaten allen op drie van de zeventien chartervluchten, die voor deelnemers en begeleiding waren geregeld om veilig naar Melbourne te vliegen. De vliegtuigen mochten voor de helft gevuld zijn en er was een negatieve coronatest voor nodig om überhaupt in te mogen stappen. Maar op vluchten uit Abu Dhabi, Doha en Los Angeles werd bij aankomst alsnog corona vastgesteld.

Inmiddels zijn negen positief geteste gevallen bekend, waaronder één speler. Het gevolg is dat tientallen spelers uit voorzorg in drie hotels in hun hotelkamer vast zitten. Daar wordt streng op gecontroleerd. Politie ziet erop toe dat niemand het hotel verlaat.

Wat zijn de reacties van de tennissers?

Nu de spelers lang alleen zijn, loopt de enige route naar contact via sociale media, een plek waar nuance soms wordt vergeten. Er was daarom vooral gemopper zichtbaar. Joelija Poetintseva filmde hoe er een muis over haar bijzettafeltje liep. Bernard Tomic, die met zijn vriendin in een kamer zit, speelde urenlang computerspelletjes, terwijl zijn vriendin, model Vanessa Sierra, klaagde over het koude eten.

Novak Djokovic, de nummer één van de wereld die zelf niet op een van de drie genoemde vluchten zat, kwam op voor zijn collega’s en vroeg om degelijk eten en om een verhuizing van zoveel mogelijk spelers naar een huis waar een tennisbaan bij ligt. Op die manier valt er tenminste nog te trainen, zo redeneerde Djokovic. Maar de premier van de staat Victoria, Dan Andrews, diende hem maandag duidelijk van repliek. “Het antwoord op die vraag is nee.”

Hoe blijven de tennissers fit?

De arme muren en ramen van de hotelkamers moeten er na twee weken gebutst uit zien. Aryna Sabalenka oefende haar forehand tegen haar raam op een toch hoge verdieping. Anderen, zoals Pablo Cuevas, zetten een matras rechtop om tegen te slaan, en Heather Watson snelde zo vaak heen en weer tussen bed en badkamer dat ze uiteindelijk toch 5 kilometer had gerend. De Nederlandse debutant Botic van de Zandschulp krijgt morgen een fiets bezorgd, vertelde hij bij de NOS.

Grand slam preparation 😅 pic.twitter.com/ALvc4EugN6 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) 17 januari 2021

Hoe wordt er in Australië gereageerd?

De tennissport heeft al niet een al te best imago, zeker niet nadat Novak Djokovic nog in de eerste golf van de pandemie zelf een toernooi organiseerde en besmet raakte met het coronavirus. In Australië is er bovendien groeiende frustratie over het gegeven dat tennisspelers wel het land in mogen, maar Australiërs die in het buitenland verblijven geen vliegtuig naar huis kunnen pakken.

Het helpt ook niet mee dat sommige tennissers nu klagen over hun situatie, zeker niet omdat Australië een zeer strenge lockdown kent. De Franse tennisster Alizé Cornet kreeg zoveel kritiek op haar bericht dat ze de quarantaine maar belachelijk vond, dat ze zich publiekelijk verontschuldigde voor haar uitlatingen.

Waarom gaat de Australian Open nog door?

De Grand Prix van Australië is al verplaatst, en er is één parlementslid in Victoria die al heeft verzocht de Australian Open af te gelasten. Maar de organisatie wil daar voorlopig nog niet aan. De protocollen zijn precies dezelfde als die van de US Open, het toernooi in Amerika dat afgelopen jaar gewoon doorgang vond. Om die reden is er weinig reden te twijfelen. “We hebben een juiste balans gevonden”, zei Victoria-premier Andrews. “Als het gezondheidsteam maar één reden had om het niet te doen, hadden we dit toernooi niet gehouden.”

